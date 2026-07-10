Стимулирование двузначного роста экспорта

Вьетнамская текстильная и швейная продукция сегодня поставляется на рынки 138 стран и территорий мира. Крупнейшим экспортным рынком остаются США, объём поставок на которые, по оценкам, превысил 18 млрд долларов США, увеличившись примерно на 10%. Фото: ВИА