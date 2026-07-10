ЭКОНОМИКА
Стимулирование двузначного роста экспорта
Давление нарастает
Экспорт продукции водного промысла за шесть месяцев достиг около 5,7 млрд долларов США, увеличившись на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Однако со второго квартала темпы роста начали замедляться вследствие изменений на рынке США. По словам генерального секретаря Ассоциации производителей и экспортёров продукции водного промысла Вьетнама (VASEP) Нгуен Хоай Нама, усиливающийся торговый протекционизм и новые требования на многих рынках снижают преимущества, предоставляемые соглашениями о свободной торговле (FTA). Наряду с этим большинство предприятий по-прежнему сталкивается с тремя основными проблемами – нехваткой рабочей силы, ограниченным доступом к финансированию и ростом издержек, – которые сдерживают их развитие в условиях стремления правительства обеспечить двузначные темпы экономического роста.
Текстильная и швейная промышленность также зафиксировала экспортный оборот почти в 19 млрд долларов США за первое полугодие, однако сталкивается с ростом затрат на сырьё, логистику, соблюдение нормативных требований, а также с ужесточением требований к прослеживаемости происхождения продукции и соответствию стандартам ESG. Заместитель председателя и генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации текстильной и швейной промышленности (VITAS) Чыонг Ван Кам отметил, что отрасль по-прежнему зависит от импортного сырья и материалов на 60–70%, что ограничивает возможности использования преференций в рамках EVFTA и CPTPP. Только с начала текущего года предприятия отрасли импортировали сырья и материалов более чем на 13 млрд долларов США, из которых 5,53 млрд долларов США пришлось на импорт тканей из Китая.
По словам руководителя Отдела статистики услуг и цен Статистического управления Министерства финансов Нгуен Тху Оань, экспорт продолжает оставаться опорой экономики, однако сталкивается с многочисленными вызовами вследствие слабого восстановления спроса на крупнейших рынках, усиления конкуренции и тенденции к снижению мировых цен на товары, что осложняет достижение целевых показателей роста.
Одновременно расширение применения мер торговой защиты и технических барьеров увеличивает риски для экспортной деятельности, тогда как сохранение высоких международных процентных ставок и резкий рост логистических расходов оказывают давление на валютный курс, импортируемую инфляцию и устойчивость цепочек поставок.
Комплексный подход
За первые шесть месяцев Вьетнам зафиксировал дефицит торгового баланса в размере 16,65 млрд долларов США, тогда как за аналогичный период 2025 года было зарегистрировано положительное сальдо в 7,95 млрд долларов США. По словам заместителя директора Департамента экспорта и импорта Министерства промышленности и торговли Чан Тхань Хая, это прежде всего связано со значительным ростом импорта машин, оборудования, комплектующих и производственного сырья. Хотя такая динамика оказывает влияние на показатели ВВП, она создаёт основу для дальнейшего наращивания производственных мощностей и экспортного потенциала. Министерство промышленности и торговли совместно с другими министерствами и ведомствами продолжит внимательно отслеживать ситуацию и при необходимости принимать меры регулирования.
В целях сохранения высоких темпов роста экспорта во втором полугодии Министерство промышленности и торговли сосредоточит усилия на более эффективном использовании предприятиями соглашений о свободной торговле, прежде всего за счёт реализации возможностей, открывающихся благодаря завершению переговоров по соглашению о свободной торговле с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ). Кроме того, ведомство намерено активизировать продвижение экспорта, содействовать устранению барьеров на ключевых рынках, усилить борьбу с коммерческим мошенничеством и фальсификацией происхождения товаров, а также гибко регулировать импорт энергоресурсов и топлива, чтобы избежать массовых закупок в периоды пиковых мировых цен и сдержать рост стоимости импорта.
На фоне того, что объём внешней торговли страны уже превысил 900 млрд долларов США, повышение эффективности логистики и снижение связанных с ней затрат приобретают особую актуальность. Ассоциация предприятий логистических услуг Вьетнама (VLA) предложила правительству разработать политику поддержки развития национального морского флота, создав условия для того, чтобы вьетнамские компании самостоятельно осуществляли международные морские перевозки, а не ограничивались преимущественно сдачей судов в аренду иностранным судоходным компаниям.
По мнению экспертов, экспорт и в дальнейшем будет оставаться одним из основных драйверов экономического роста по мере восстановления объёмов заказов во многих отраслях. Вместе с тем необходимо внимательно отслеживать динамику торгового дефицита и заблаговременно реагировать на технические барьеры и расследования в рамках мер торговой защиты для сохранения достигнутых экспортных результатов.