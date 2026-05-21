ЭКОНОМИКА
Стартап-экосистема Вьетнама ускоряет продвижение на мировой карте
Global Startup Ecosystem Index — ежегодный рейтинг, публикуемый StartupBlink с 2017 года, который оценивает стартап-экосистемы стран и городов по всему миру на основе множества критериев, включая масштаб деятельности, качество экосистемы и деловой климат.
В докладе StartupBlink Вьетнам отнесён к группе стран с наиболее динамичными темпами развития среди государств, занимающих места с 21-го по 50-е в мировом рейтинге. По оценке организации, именно эта группа является наиболее динамичной частью глобального рейтинга, демонстрируя значительно более высокие темпы роста по сравнению с группой лидеров. При этом Вьетнам и Таиланд названы двумя странами региона с наиболее впечатляющими темпами роста.
Хошимин поднялся сразу на 12 позиций, заняв 98-е место в мире и впервые войдя в Top-100 глобальных стартап-экосистем. Это свидетельствует о том, что инновационная экосистема Вьетнама вступает в новый этап развития с всё более высокими темпами роста и уровнем международной интеграции.
В настоящее время StartupBlink оценивает Хошимин как лидера Юго-Восточной Азии по уровню зрелости стартап-экосистемы, особенно в сферах финтеха и блокчейна, которые занимают 60-е и 70-е места в мире, соответственно. Эти направления рассматриваются как новые драйверы развития технологической стартап-экосистемы города.
Инновационная экосистема Вьетнама развивается не только в крупных городах, но и постепенно распространяется на другие регионы страны. Помимо Ханоя, Хошимина и Дананга, в нынешнем докладе впервые зафиксировано включение Хайфона в число 1 000 глобальных стартап-экосистем. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что инновационная деятельность больше не концентрируется исключительно в нескольких традиционных центрах, а постепенно распространяется на регионы, обладающие преимуществами в промышленности, логистике и технологиях.
В докладе также отмечается, что в настоящее время многие организации и регионы Вьетнама участвуют в партнёрской сети экосистемы StartupBlink, включая Национальный центр поддержки стартапов (NSSC), центр SIHUB Хошимина, а также местные экосистемы Дананга и Хайфона.
Эти результаты достигнуты на фоне активного продвижения Вьетнамом политики в области науки, технологий, инновационного развития и цифровой трансформации в соответствии с духом Резолюции Политбюро № 57-NQ/TW. За последнее время Министерство науки и технологий подготовило и усовершенствовало множество механизмов и политических мер, направленных на развитие инновационной стартап-экосистемы, технологических предприятий и стратегических технологий.
Закон о науке, технологиях и инновационном развитии 2025 года впервые закрепил на законодательном уровне понятия «стратегические технологии» и «стратегическая технологическая продукция». На этой основе премьер-министр Правительства подписал Решение № 21/2026/QĐ-TTg о Перечне национальных стратегических технологий, определив 10 групп стратегических технологий и ряд приоритетных технологических продуктов, включая искусственный интеллект (ИИ), полупроводники, квантовые технологии, робототехнику, низкоорбитальные спутники, зелёный водород и базовую цифровую инфраструктуру, с целью создания основы для нового экономического роста и укрепления национальной технологической самостоятельности.
Согласно Плану деятельности на 2026 год по реализации Резолюции № 57, Вьетнам ставит цель увеличить число стартапов на 30 процентов, создать от 30 до 50 спин-офф компаний на базе исследовательских институтов и университетов, а также сформировать как минимум три центра инновационного развития и стартапов в Ханое, Дананге и Хошимине.
План также предусматривает коммерциализацию как минимум пяти видов стратегической технологической продукции, включая полупроводниковые чипы, сетевое оборудование 5G, промышленных роботов, системы ИИ и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также внедрение модели технологической песочницы в Ханое, Дананге и Хошимине для стимулирования тестирования, совершенствования и быстрого внедрения новых технологий в практику.