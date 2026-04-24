Стандартизация деятельности приключенческого туризма

Приключенческий туризм во Вьетнаме стремительно развивается, привлекая молодёжь и иностранных туристов такими популярными видами активности, как треккинг, спелеоисследования, каякинг и парапланеризм.

Туристы катаются на зиплайне. Фото phongnhaadventuretours.com

Однако за вдохновляющими путешествиями скрываются риски, связанные с управлением и безопасностью. В связи с этим принятие национального стандарта TCVN 14602:2026 – ISO 3021:2023 рассматривается как важный шаг к стандартизации приключенческого туризма, особенно пеших походов и треккинга.

Оценка рисков перед началом маршрута

Заместитель председателя Национального комитета по стандартизации, метрологии и качеству Чан Хау Нгок подчеркнул, что национальный стандарт «Приключенческий туризм — Деятельность пеших походов и треккинга — Требования и рекомендации» официально утверждён Министерством науки и технологий. Это первый случай, когда во Вьетнаме введён национальный стандарт, регулирующий приключенческий туризм. Документ устанавливает требования к деятельности, связанной с пешими маршрутами, включая вопросы безопасности участников, руководителей групп и их помощников.

Одним из ключевых положений стандарта является обязательная оценка рисков до организации маршрута. Она включает анализ рельефа, погодных условий, уровня сложности маршрута и готовности к чрезвычайным ситуациям. Оценка рисков применяется не только к организаторам, но и к классификации маршрутов по степени их соответствия различным группам туристов.

Туристы исследуют Пу-то-ко с рюкзаками и треккинговыми палками, с воодушевлённым настроем на путешествие и новые впечатления (Фото: ВИА)

В последние годы развитие приключенческого туризма происходило при отсутствии единой нормативной базы, что фактически перекладывало риски на самих участников. В случае инцидентов определение ответственности становилось затруднительным, так как они часто выходили за рамки прямого контроля туристических компаний. Введение нового стандарта призвано существенно изменить ситуацию как для организаторов, так и для туристических направлений.

Национальный стандарт TCVN 14602:2026 - ISO 3021:2023 также чётко определяет критерии, включая характеристики и уровень сложности, для классификации маршрутов пешего туризма и треккинга как туристического продукта. В долгосрочной перспективе стандарт выступает в роли фильтра рынка, способствуя профессионализации отрасли: компании, соответствующие требованиям, получат конкурентные преимущества, а неконтролируемая деятельность будет вытеснена с рынка.

Одним из нововведений стандарта являются строгие требования к профессиональной квалификации и постоянному развитию компетенций руководителей групп и гидов. Они выступают не только проводниками, но и менеджерами рисков на маршруте, благодаря чему туристы получают полную информацию и осознанно принимают решение об участии.

По словам Фам Хай Куиня, директора Института развития туризма Азии (ATI), внедрение стандарта TCVN 14602:2026 – ISO 3021:2023 приведёт к тому, что туристические компании будут конкурировать не только по цене, но и по «индексу безопасности» и уровню профессионализма в соответствии с ISO. Органы управления должны разработать дорожную карту, предусматривающую обязательное соблюдение стандарта как условие выдачи или продления лицензий на деятельность в сфере приключенческого туризма, что позволит снизить риски для туристов и поможет компаниям выстроить устойчивые и ответственные процессы.

Туристы фиксируют свой маршрут во время восхождения на вершину Фаншипан — «крышу Индокитая» (Фото: ВИА)

Стандартизация правовой базы в сочетании с защитой окружающей среды

Национальный стандарт TCVN 14602:2026 – ISO 3021:2023 распространяется не только на организаторов, но и требует контроля безопасности со стороны третьих участников. Таким образом, и поставщики снаряжения, и перевозчики, и местные предприниматели обязаны соблюдать установленные требования, обеспечивая целостную систему безопасности и минимизируя риски на всех этапах.

Введение стандарта также отражает изменение подхода к управлению: компании обязаны подтверждать свою компетентность через документы о квалификации руководителей и журналы проверки оборудования.

Особое внимание уделяется защите окружающей среды: треккинговые маршруты должны минимизировать воздействие на экосистему, исключать загрязнение, не нарушать природный ландшафт и соблюдать принцип «не оставлять следов». Это особенно важно на фоне растущей нагрузки на экотуристические зоны.

Стандартизация процессов позволит компаниям создавать качественные туристические продукты, а туристам — выбирать более надёжные и безопасные услуги. Ожидается, что внедрение TCVN 14602:2026 сформирует единую систему управления приключенческим туризмом во Вьетнаме, приблизив страну к международным стандартам в этой сфере. Это не только мера обеспечения безопасности, но и основа для устойчивого развития туризма, сочетающего экономическую выгоду и сохранение природы.