Спортивный туризм – активно развивающийся сегмент, создающий стимул для роста

Благодаря проведению крупных спортивных мероприятий провинция Ниньбинь после административного объединения сосредоточила усилия на обеспечении качества туристических услуг, продвижении и популяризации, а также обновлении имиджа туризма провинции; тем самым создавая мощный импульс для развития туризма и социально-экономического роста.

Tràng An Marathon 2025, крупнейшее ежегодное спортивное событие провинции Ниньбинь, собрал более 10 000 спортсменов на трассе, проходящей через территорию культурного наследия. (Фото: ВИА)

Представители туризма

В провинции Ниньбинь активно развивается практика проведения спортивных мероприятий мирового уровня на известных туристических объектах, что способствует развитию туристической отрасли. В 2025 году и в начале 2026 года провинция успешно приняла у себя ряд престижных международных спортивных соревнований, в том числе Кубок мира по триатлону и национальный чемпионат 2025 года, турнир AFC Champions League Two, чемпионат АСЕАН среди футбольных клубов и другие. Наряду с этим провинция также стала местом проведения 12 соревнований национального уровня, таких как национальный чемпионат по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ, XIX волейбольный Кубок Хоалы - Биньдиен, а также многих других важных турниров, привлекших большое число спортсменов и тем самым стимулировавших развитие туризма в провинции.

Забег «Tràng An Marathon» – «Забег в сердце наследия» – привлек более 10 000 спортсменов из различных провинций и городов страны, а также из более чем 15 государств мира. Оргкомитет разработал маршрут, проходящий по территории объекта наследия, где спортсмены соревновались среди поэтичной природы и живописных горно-водных пейзажей, что стало для каждого участника прекрасным спортивным опытом. Тем самым мероприятие способствовало распространению образа комплекса Чангань - объекта Всемирного культурного и природного наследия – среди друзей как во Вьетнаме, так и за рубежом.

Так, в Национальной туристической зоне Тамчук (квартал Тамчук, Ниньбинь) Департамент культуры и спорта провинции Ниньбинь совместно с Азиатской конфедерацией триатлона организовал Кубок мира по триатлону и национальный чемпионат 2025 года, в которых приняли участие спортсмены из 15 стран. Проведение Кубка мира по триатлону в сочетании с национальным чемпионатом Вьетнама по триатлону 2025 года внесло значительный вклад в представление и популяризацию образа страны, культуры и народа Вьетнама в целом, а также провинции Ниньбинь в частности среди друзей как внутри страны, так и за рубежом.

Кроме того, Ниньбинь активно использует для привлечения туристов и многие другие виды спорта, такие как гольф, кэндо, бадминтон, бег, велоспорт, альпинизм, йога и другие. Соревнования не только создают мощный импульс для туристической отрасли, но и способствуют распространению образа Ниньбиня как динамичного, современного региона с богатой самобытной культурой среди международных друзей.

Экологический туристический комплекс Чанган является привлекательным направлением, привлекающим большое количество туристов в провинции Ниньбинь. (Фото: ВИА)

Заместитель директора Департамента культуры и спорта провинции Ниньбинь Нгуен Мань Кыонг отметил, что спортивные мероприятия, связанные с туризмом, являются не только площадкой для спортсменов, но и способствуют привлечению большого числа туристов. Возвращаясь домой, спортсмены из других провинций и из-за рубежа становятся проводниками туризма, представляя и продвигая Ниньбинь как привлекательное направление. Не останавливаясь на уже достигнутых результатах, с настоящего времени и до конца 2026 года Ниньбинь продолжит оставаться центром проведения многих крупных культурных и спортивных мероприятий, которые будут проходить в различных известных туристических зонах и местах провинции и, как ожидается, привлекут тысячи отечественных и иностранных спортсменов.

Продвижение туристического направления

Спортивный туризм не является новым туристическим продуктом, однако в Ниньбине он активно развивается последние 3–5 лет. Продукты спортивного туризма включают билеты для зрителей или билеты для непосредственного участия в спортивных соревнованиях в сочетании с транспортными услугами, размещением в гостиницах, питанием, экскурсиями и другими сервисами, а также комплексные спортивные туры или спортивный отдых. Характерным примером являются отдельные продукты, разработанные для того, чтобы вьетнамские и иностранные участники могли соревноваться вместе.

Спортсмены принимают участие в Чемпионате Вьетнама по гребле (Rowing), каноэ (Canoeing) и гребному тренажёру 2025 года в провинции Ниньбинь. (Фото: ВИА)

Наряду с такими преимуществами, как привлечение большого числа туристов и использование широкого спектра местных услуг, спортивный туризм имеет еще одно важное преимущество по сравнению с другими формами и продуктами туризма – продвижение туристического направления. Благодаря спортивному туризму многие местности Ниньбиня приобретают в глазах туристов новый, более привлекательный образ.

Директор Департамента туризма провинции Ниньбинь Буй Ван Мань сообщил, что после объединения с провинциями Ханам и Намдинь Ниньбинь располагает всеми необходимыми условиями и преимуществами – ландшафтами, климатом, самобытной культурой для развития потенциала в организации спортивных мероприятий, связанных с культурой и туризмом. На практике туризм и спорт взаимно дополняют друг друга: помимо спортсменов, к местам проведения соревнований приезжает множество людей — поддержать участников, сопровождать их, посмотреть турниры и одновременно совместить это с путешествиями и экскурсиями.

Директор Департамента туризма провинции Ниньбинь Буй Ван Мань подчеркнул, что для эффективного использования преимуществ спортивных мероприятий, связанных с продвижением и распространением образа местности, а также с развитием туризма, необходимы тщательные инвестиции и синхронная реализация комплекса решений. Наряду с этим органам власти всех уровней и отраслям следует активнее продвигать туристический потенциал через международные каналы, сотрудничать с крупными спортивными организациями мира, чтобы вывести Вьетнам на глобальную карту спортивного туризма. Кроме того, необходимы меры по охране окружающей среды, которые должны идти рука об руку с развитием туризма, чтобы спортивные мероприятия не наносили ущерба природным ресурсам.

По данным Департамента туризма провинции Ниньбинь, в I квартале 2026 года общее число туристов, посетивших Ниньбинь, по оценкам, достигло 9,9 млн человек, что на 20,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составляет 49,5% годового плана.

Спортивный туризм не только создает мощный импульс для туристической отрасли, но и способствует продвижению образа Ниньбиня среди международных друзей. Наряду с тем, что провинция Ниньбинь постепенно формирует характерные туристические продукты, обладающие собственным узнаваемым обликом, спортивному туризму также уделяется особое внимание и направляются инвестиции, чтобы создать прорыв в развитии с видением до 2030 года.