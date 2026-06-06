РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
СПМЭФ-29: Постоянный заместитель Премьер-министра Фам Зя Тук предложил три направления сотрудничества
Днём 4 июня Постоянный заместитель Премьер-министра принял участие в церемонии открытия форума и выступил с речью.
В церемонии открытия также приняли участие и выступили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, вице-президент Республики Союз Мьянма У Ньо Со, Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев и исполнительный директор Международного секретариата Азиатско-Тихоокеанского форума (APEC) Эдуардо Педроса.
В нынешнем году форум собрал руководителей высокого уровня ряда государств Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, а также более 20 тысяч представителей правительств, деловых кругов, международных организаций и научного сообщества из более чем 130 стран и территорий.
Тема форума — «Общий диалог — путь к будущему». В его рамках проходят 150 тематических сессий, посвящённых ключевым вопросам, включая глобальную экономику в условиях противостояния и сотрудничества, реструктуризацию российской экономики для возвращения на траекторию роста, технологии будущего, общество в эпоху новых технологий, а также качество и новые модели развития.
Выступая на церемонии открытия, Постоянный заместитель Премьер-министра Фам Зя Тук приветствовал тему форума и высоко оценил внимание дискуссий к таким актуальным и стратегическим вопросам, как трансформация моделей роста, цифровая трансформация, искусственный интеллект, экономическая безопасность, роль развивающихся экономик и инклюзивное развитие. По его словам, эти вопросы имеют особое значение в условиях глубоких изменений в мировой экономике, технологиях и сфере безопасности.
По мнению Постоянного заместителя Премьер-министра, в периоды нестабильности и неопределённости именно диалог и сотрудничество остаются наиболее эффективным путём для преодоления разногласий, укрепления доверия и формирования новых стимулов развития.
Исходя из этого, Фам Зя Тук предложил три ключевых направления сотрудничества для обеспечения стабильного будущего региона и мира.
Во-первых, укрепление стабильности и эффективности существующих механизмов сотрудничества. Государствам необходимо усиливать взаимосвязанность, а не разобщённость; поддерживать свободную, открытую, прозрачную, инклюзивную и основанную на международном праве торгово-инвестиционную среду; укреплять критически важные цепочки поставок; обеспечивать более равноправный доступ развивающихся стран к рынкам, технологиям и ресурсам развития.
Постоянный заместитель Премьер-министра подчеркнул, что евразийское пространство всё более утверждается в качестве стратегического моста между крупнейшими центрами роста и становится важным двигателем региональной и глобальной экономической интеграции. Он подтвердил, что Вьетнам готов активно содействовать укреплению связей между АСЕАН и евразийскими партнёрами во имя мира, стабильности и общего процветания.
Во-вторых, повышение способности адаптироваться к стремительным изменениям в науке и технологиях. Цифровые технологии, особенно искусственный интеллект, должны стать фактором повышения производительности, стимулирования инноваций и инклюзивного развития, а не создавать новые «технологические границы». Необходимо расширять сотрудничество в области науки, технологий и инноваций, гармонизировать технологические стандарты, активизировать обмен знаниями и подготовку высококвалифицированных кадров, а также помогать развивающимся странам более эффективно участвовать в цифровой экономике.
В-третьих, укрепление устойчивости и способности реагировать на глобальные вызовы, такие как изменение климата, стихийные бедствия, эпидемии и другие нетрадиционные угрозы. По словам Постоянного заместителя Премьер-министра, это требует ещё более тесной координации между государствами, особенно в вопросах прогнозирования, реагирования, обмена опытом, передачи технологий и финансовой поддержки. Необходимо ставить человека в центр всех стратегий развития, обеспечивая каждому государству и каждому гражданину возможность лучше адаптироваться к изменениям, укреплять самостоятельность и пользоваться плодами устойчивого развития.
Оценки и предложения Постоянного заместителя Премьер-министра Фам Зя Тука были тепло встречены участниками форума и получили высокую оценку. Руководители государств подробно обсудили новые тенденции мировой экономики, вызовы для роста и развития в условиях нестабильности, а также предложили меры по укреплению сотрудничества, повышению доверия, развитию инноваций, цифровой трансформации и устойчивого развития как основы долгосрочного роста и общего процветания.
В тот же день Постоянный заместитель Премьер-министра Фам Зя Тук провёл рабочие встречи с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Александром Новаком и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
На встрече Александр Новак приветствовал участие Фам Зя Тука в СПМЭФ-29 и поблагодарил его за принятие приглашения. Он подчеркнул, что Правительство России неизменно заинтересовано в дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства с Вьетнамом и высоко оценивает позитивные результаты двустороннего торгово-экономического сотрудничества, особенно в энергетической и нефтегазовой сферах.
Александр Новак отметил, что две страны имеют более чем сорокалетние традиции успешного сотрудничества в этой области, а совместные предприятия «Вьетсовпетро» и «Русвьетпетро» остаются флагманами и символами эффективного взаимодействия. Он также положительно оценил подписание, ратификацию и реализацию правительствами двух стран документов о дальнейшем расширении сотрудничества в области разведки и добычи нефти и газа на территории России и на континентальном шельфе Вьетнама.
В целях продвижения энергетического перехода российский вице-премьер предложил активизировать усилия по эффективной реализации проекта строительства АЭС «Ниньтхуан-1», что будет способствовать обеспечению долгосрочной энергетической безопасности Вьетнама.
Ожидается, что 5 июня, в основной день работы форума, Постоянный заместитель Премьер-министра Фам Зя Тук примет участие в пленарном заседании с участием Президента России Владимира Путина, проведёт встречу с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, сопредседателем российской части Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Вьетнамом и Россией Дмитрием Чернышенко, а также встретится с представителями ряда крупных российских компаний.