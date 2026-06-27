РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
Специальный поезд доставляет более 500 врачей во второй корпус больницы Батьмай
Для многих врачей и медицинских работников первый рейс стал не только новым опытом, но и позволил значительно снизить нагрузку, связанную с ежедневными поездками на работу. Ранее дорога протяжённостью в несколько десятков километров на автомобиле занимала трудно прогнозируемое время, особенно при неблагоприятных погодных условиях или заторах на дорогах. Наличие постоянного транспортного сообщения позволяет врачам более эффективно планировать графики дежурств, консилиумов и лечения пациентов.
Фам Чинь Хоанг Лонг, сотрудник отделения пластической и эстетической хирургии больницы Батьмай:
«Для меня большая честь стать одним из первых пассажиров этого поезда. Конечно, есть и волнение — смогу ли я успешно выполнить поставленные задачи. Но я приложу все усилия, чтобы справиться с ними наилучшим образом».
Чан Чунг Киен, сотрудник организационного отдела больницы Батьмай:
«Мы с большим нетерпением ждали запуска этого поезда. Если ехать на автомобиле, дорога очень неудобна: часто бывают пробки, невозможно контролировать время. Поездка на поезде намного комфортнее и позволяет сохранить силы и здоровье для работы».
Этот поезд не только доставляет медицинских работников к месту службы, но и символизирует ожидания, связанные с новой моделью межотраслевого взаимодействия, в которой транспорт становится важным звеном, способствующим обеспечению безопасности перевозок, повышению качества медицинских услуг и охраны здоровья населения.
На первоначальном этапе эксплуатации железнодорожная отрасль увеличит численность персонала на станциях для организации пассажиропотока, обеспечения максимальной безопасности и оптимизации времени в пути, чтобы медицинские специалисты могли своевременно приступать к работе в новом корпусе больницы.