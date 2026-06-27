Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ

Специальный поезд доставляет более 500 врачей во второй корпус больницы Батьмай

Утром 26 июня более 500 сотрудников, врачей, медицинских работников и служащих больницы Батьмай отправились на работу во второй корпус больницы в Ниньбине на специальном поезде, предназначенном исключительно для работников системы здравоохранения. Состав включает девять вагонов с мягкими сидячими местами, оборудованных системой кондиционирования воздуха, что обеспечивает комфортные условия для медицинского персонала во время поездок между двумя корпусами больницы.
Врачи фотографируются на память в поезде. Фото: ВИА
Специальный поезд курсирует регулярно с понедельника по пятницу. Поезд PL1 отправляется со станции Ханой в 6:15 и прибывает на станцию Фули в 7:22. В обратном направлении поезд PL2 отправляется со станции Фули в 17:20 и прибывает на станцию Ханой в 18:30. На станции Фули организован трансфер, доставляющий пассажиров между вокзалом и корпусом больницы Батьмай в Ниньбине в обоих направлениях. Время в пути составляет около 65 минут, что делает поездку более стабильной, удобной и безопасной по сравнению с автомобильным транспортом.

Для многих врачей и медицинских работников первый рейс стал не только новым опытом, но и позволил значительно снизить нагрузку, связанную с ежедневными поездками на работу. Ранее дорога протяжённостью в несколько десятков километров на автомобиле занимала трудно прогнозируемое время, особенно при неблагоприятных погодных условиях или заторах на дорогах. Наличие постоянного транспортного сообщения позволяет врачам более эффективно планировать графики дежурств, консилиумов и лечения пациентов.

Фам Чинь Хоанг Лонг, сотрудник отделения пластической и эстетической хирургии больницы Батьмай:

«Для меня большая честь стать одним из первых пассажиров этого поезда. Конечно, есть и волнение — смогу ли я успешно выполнить поставленные задачи. Но я приложу все усилия, чтобы справиться с ними наилучшим образом».

Чан Чунг Киен, сотрудник организационного отдела больницы Батьмай:

«Мы с большим нетерпением ждали запуска этого поезда. Если ехать на автомобиле, дорога очень неудобна: часто бывают пробки, невозможно контролировать время. Поездка на поезде намного комфортнее и позволяет сохранить силы и здоровье для работы».

Этот поезд не только доставляет медицинских работников к месту службы, но и символизирует ожидания, связанные с новой моделью межотраслевого взаимодействия, в которой транспорт становится важным звеном, способствующим обеспечению безопасности перевозок, повышению качества медицинских услуг и охраны здоровья населения.

На первоначальном этапе эксплуатации железнодорожная отрасль увеличит численность персонала на станциях для организации пассажиропотока, обеспечения максимальной безопасности и оптимизации времени в пути, чтобы медицинские специалисты могли своевременно приступать к работе в новом корпусе больницы.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам предложил провести XIV Пленарную конференцию азиатских политических партий

Вьетнам предложил провести XIV Пленарную конференцию азиатских политических партий

С 24 по 28 июня 2026 года в Улан-Баторе (Монголия) состоялось 45-е заседание Постоянного комитета Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP), в котором приняли участие представители 22 политических партий — членов Постоянного комитета ICAPP из 17 стран Азии. Делегация Коммунистической партии Вьетнама во главе с членом Постоянного комитета Партийного комитета Министерства иностранных дел, заместителем министра иностранных дел Вьетнама Нго Ле Ваном приняла участие во всех мероприятиях в рамках заседания.
ПОДРОБНЕЕ

Top