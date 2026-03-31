СОХРАНЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ВЬЕТНАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Впроцессе развития каждой страны культура всегда является духовной основой общества. Она формирует и направляет жизненные ценности, способствует становлению человеческого характера. Благодаря прочной культурной основе общество не только развивается экономически, но и сохраняет свою идентичность, моральные нормы и долгосрочную стабильность.

Осознавая это, Партия и Государство приняли Резолюцию № 80-NQ/TW о развитии вьетнамской культуры, в которой подчёркивается задача построения передовой культуры, насыщенной национальной самобытностью, способной стать прочной духовной опорой общества. 2026 год является первым годом реализации данной Резолюции наряду с Национальной целевой программой развития вьетнамской культуры на период 2025–2035 годов, а также рядом важных стратегий и проектов, уже утверждённых. Это рассматривается как важный старт для раскрытия роли культуры как внутреннего источника силы нации и укрепления духовной основы общества.

Культура перед вызовами цифровой эпохи

Вусловиях глобализации и стремительного развития технологий культурная основа общества сталкивается как с новыми возможностями, так и с многочисленными вызовами. Межкультурное взаимодействие расширяет кругозор и позволяет воспринимать новые ценности; однако при отсутствии избирательности традиционные ценности могут постепенно утрачивать своё значение.

Многие молодые люди используют социальные сети для распространения образа страны и народа Вьетнама среди друзей по всему миру. (Источник: личная страница персонажа)

Развитие социальных сетей, таких как TikTok, Facebook и Instagram, оказывает значительное влияние на образ жизни молодёжи. Немало людей стремятся к быстрому успеху, акцентируют внимание на материальных и внешних аспектах, иногда недооценивая духовные ценности и нормы поведения. Вместе с тем при правильном направлении технологии могут стать эффективным инструментом распространения позитивных культурных ценностей. Многие молодые люди используют социальные сети для популяризации “аозай”, традиционной кухни, а также для представления достопримечательностей и природных красот, таких как бухта Халонг, международной аудитории. Эти яркие образы и содержательные материалы способствуют продвижению образа страны и народа Вьетнама в мире.

Сохранение культуры в увязке с экономическим развитием

Всовременности сохранение культуры не ограничивается лишь защитой традиционных ценностей, но тесно связано с экономическим развитием. Многие традиционные ремесленные деревни, находившиеся на грани исчезновения, постепенно возрождаются.

Kерамическая деревня Батчанг.

Например, керамическая деревня Батчанг (г. Ханой) ранее сталкивалась с серьёзными трудностями из-за конкуренции с промышленной продукцией. Однако благодаря программам сохранения и развития ремёсел, активному продвижению и сочетанию с туристическим опытом ремесло здесь постепенно возрождается. Многие семьи открывают мастерские, выставочные магазины, а также организуют мероприятия, позволяющие туристам непосредственно участвовать в процессе изготовления керамики, что способствует сохранению традиционных технологий, созданию рабочих мест и повышению доходов местного населения.

Аналогично в шёлковой деревне Ванфук традиционное ткачество активно восстанавливается благодаря развитию ремесленного туризма и формированию бренда продукции. Туристы могут не только приобретать шёлк, но и знакомиться с древним процессом ручного ткачества.

Кроме того, деревня народной живописи Донгхо предпринимает усилия по сохранению уникального жанра народного искусства через создание выставочных пространств и организацию мастер-классов по печати картин для туристов и учащихся. Такие модели, сочетающие сохранение культуры и экономическое развитие, способствуют продолжению жизни традиционных ценностей в современной среде.



Посетители знакомятся с народной живописью Донгхо в выставочном зале заслуженного мастера Нгуен Тхи Оань в квартале Тхуантхань провинции Бакнинь. Фото: ВИА

Распространение вьетнамской культуры через современное искусство

Культура Вьетнама не только сохраняется в традиционных ремёслах и наследии, но и активно интегрируется молодёжью и художниками в современные художественные продукты, распространяемые по всему миру. Ярким примером является певец Дык Фук, одержавший победу на конкурсе Intervision 2025 с песней “Фу Донг Тхиен Выонг”. Сочетание современной музыки с элементами национального эпоса позволило представить международной аудитории историю, дух единства и стремление вьетнамского народа к развитию.

Комментируя успех Дык Фука, заместитель министра культуры, спорта и туризма Та Куанг Донг подчеркнул: «Победа Дык Фука — это общая гордость вьетнамской музыки. Это не только личное достижение артиста, но и результат системной подготовки, отбора и поддержки молодых музыкальных талантов со стороны Министерства. В дальнейшем Министерство продолжит создавать условия для того, чтобы больше вьетнамских артистов могли заявить о себе на мировых сценах».

Развитие культурного потенциала на новом этапе

Культура не только сохраняет идентичность и традиции, но и формирует внутреннюю силу, помогающую обществу преодолевать трудности и двигаться вперёд. Когда культура ценится и развивается, общество становится более гармоничным, а люди — более гуманными и ответственными.

Резолюция № 80-NQ/TW: ряд целевых показателей развития культуры до 2030 года

Принятие Резолюции № 80-NQ/TW вновь подтверждает важность укрепления духовной основы общества на новом этапе развития. Этот документ не только задаёт направление, но и подчёркивает ответственность за сохранение и распространение лучших культурных ценностей нации.

В последние годы система политики и законодательства в области культуры, наследия, искусства и образования во Вьетнаме последовательно совершенствуется. Многие материальные и нематериальные культурные ценности сохраняются, популяризируются и получают широкое признание. Особое внимание уделяется воспитанию традиций, истории, морали и национальной идентичности в образовательной системе и общественной жизни. Массовые движения, такие как “Культурная семья” и “Культурная деревня”, активно развиваются на местах. Вьетнам также активно интегрируется в международное культурное пространство, заимствуя лучшие достижения человечества и одновременно сохраняя свою самобытность.

Наряду с этим инвестиции в художественное творчество, развитие культурной индустрии, медиа и цифровой трансформации способствуют распространению вьетнамских ценностей, укреплению «мягкой силы» и культурной идентичности нации.