Сохранение и развитие ценности длинных домов народности Эде в увязке с общественным туризмом

Традиционные длинные дома народности Эде на Центральном Нагорье Даклак издавна выходят за рамки простого жилого пространства, становясь уникальным архитектурным символом, хранилищем сути матриархальной культуры и крепкого духа общинного единства.







В настоящее время процессы урбанизации и интеграции создают немало вызовов для сохранения традиционных длинных домов, но одновременно открывают возможности для раскрытия их ценности, прежде всего через развитие общественного туризма. Это направление рассматривается как устойчивый путь, позволяющий длинным домам «жить» вместе со временем и обеспечивать средства к существованию местному населению.

Символ матриархальной культуры и вызовы времени

Архитектура длинных домов народности Эде представляет собой уникальное художественное сооружение, по форме напоминающее лодку-долблёнку и отражающее полную гармонию с природой великого лесного края. Дома, как правило, возводятся из природных материалов — дерева, бамбука, тростника, с крышей из травы. Их наиболее заметной особенностью является значительная длина, достигающая десятков метров, при этом дом может удлиняться каждый раз, когда женщина в семье выходит замуж, что наглядно отражает особенности матриархального уклада, существующего с древних времён.

Одним из акцентов длинного дома является главный лестничный пролёт с изображениями женской груди и серпа луны — это не только вход в дом, но и символ почитания власти женщины в семье. Внутреннее пространство делится на несколько зон: гостиную, общее пространство для жизни, проведения обрядов и спальни членов большой семьи. Под крышей длинного дома проходят все культурные мероприятия — от ритуалов поклонения источнику воды и праздника нового урожая до исполнения эпоса и звучания гонгов. Поэтому длинный дом — это не просто жильё, а «душа» всей деревни.

Директор музея провинции Даклак Во Тхи Фыонг отметила, что из поколения в поколение длинные дома народности Эде являются не только жилой архитектурой, но и символом уникальной матриархальной культуры, объединяющей членов семьи и общины деревни. «Под крышей длинного дома звучат гонги, клубится дым очага, ведутся рассказы у кувшинов с ритуальным вином во время праздников… Всё это стало священным символом человека Центрального Нагорья. Поэтому необходимо сохранять и развивать ценность архитектуры и культурного пространства традиционных длинных домов», — подчеркнула она.

По данным Департамента культуры, спорта и туризма провинции Даклак, на сегодняшний день в провинции сохранилось и восстановлено около 5 600 длинных домов. Однако под влиянием «волны» урбанизации, изменений образа жизни, а также из-за растущей стоимости и дефицита строительных материалов поддержание и возведение традиционных длинных домов становится всё более сложным. Многие из них приходят в упадок, разрушаются и заменяются капитальными домами современного типа.

В этой ситуации провинция Даклак реализует различные меры поддержки, направленные на сохранение и развитие ценности традиционных длинных домов коренных народностей. К настоящему времени работа по сохранению и восстановлению длинных домов дала позитивные результаты. Во многих деревнях сохранение длинных домов увязано с развитием туризма: они становятся не только местом жизни семьи и общины, но и привлекательными туристическими объектами для гостей из страны и из-за рубежа.

Традиционный длинный дом народности Эде, бережно сохраняемый из поколения в поколение. Фото: ВИА.

Длинные дома деревни Акодхонг — «живое» наследие народности Эде

В оживлённом городе Буонматхуот деревня Акодхонг (квартал Буонматхуот) выделяется как яркий пример усилий по сохранению и развитию культуры народностей в сочетании с развитием туризма. Признанная общественной туристической деревней с начала 2023 года, Акодхонг стала «живым музеем» культуры народности Эде, где традиционные длинные дома бережно сохраняются из поколения в поколение.

Староста деревни Акодхонг Х’Уит Быя сообщила, что в настоящее время в деревне насчитывается около 40 традиционных длинных домов. В отличие от восстановленных объектов, длинные дома Акодхонга являются местом реального проживания народности Эде. Местные власти проводят политику поддержки, помогая жителям сохранять подлинную архитектуру и ландшафт деревни. Архитектурные особенности домов строго охраняются, при этом поощряется их использование в туристической цепочке услуг. Многие семьи адаптировали пространство длинных домов и соответствующим образом обустроили его для предоставления услуг проживания, питания и погружения в культурную среду, связывая сохранение наследия с развитием средств к существованию общины.

Туристка из Ханоя Май Тхань Там, много путешествовавшая по различным регионам страны, поделилась впечатлениями, что знакомство с землёй и людьми Даклак и проживание в деревне Акодхонг стали для неё одним из самых интересных опытов. Особое впечатление на неё произвела архитектура традиционных длинных домов народности Эде с протяжёнными помещениями и лестницами с изображениями женской груди и серпа луны, подчёркивающими ведущую роль женщины в семье — характерную черту матриархального уклада.

В длинных домах деревни Акодхонг представлены старинные комплекты гонгов, длинные скамьи кпан, кувшины для ритуального вина, предметы быта и труда, воссоздающие живое и близкое пространство жизни народности Эде и деревень Центрального Нагорья в целом. «Надеюсь, что местные власти и профильные ведомства продолжат уделять внимание и оказывать поддержку в деле сохранения и развития ценности традиционных длинных домов народности Эде, чтобы одновременно сохранять самобытность и развивать характерные туристические продукты провинции», — поделилась Май Тхань Там.

Заместитель директора Департамента культуры, спорта и туризма провинции Даклак Нгуен Тхюи Фыонг Хиеу отметил, что в провинции совместно проживают многие братские народности, создавая богатое культурное разнообразие, особенно ярко представленное культурной самобытностью коренных народностей, таких как Эде и М’Нонг, с характерными чертами — эпосом «Дам Сан», устной речью, письменностью, изобразительным искусством, музыкой, праздниками, кухней, а архитектура длинных домов является одним из уникальных акцентов, привлекающих туристов в Даклак.

Провинциальный комитет партии и Народный комитет провинции Даклак реализуют комплекс мер по сохранению и развитию культурных ценностей и экономическому развитию народностей, проживающих на территории провинции. В частности, принята резолюция о «Поддержке развития общественного туризма в деревнях народностей на территории провинции Даклак в период 2021–2025 годов», предусматривающая приоритетную поддержку таких деревень в развитии туризма. Деревня Акодхонг выбрана в качестве пилотной модели общественного туризма с последующим распространением опыта на другие территории. Это также деревня, где сохранены уникальные черты жизни народности Эде — традиционные длинные дома, кухня, ткачество, пространство культуры гонгов, что привлекает большое число туристов.

Дома народности Эде на Центральном Нагорье Даклак — это не только сохранение архитектурного сооружения, но и бережное отношение к образу жизни и самобытности народности с её лучшими обычаями и традициями.



По данным Департамента культуры, спорта и туризма провинции Даклак, в ближайшее время местные власти и профильные службы продолжат реализацию мер поддержки общественных туристических деревень, включая строительство, реконструкцию и модернизацию общественных объектов для обслуживания туризма, инвестиции в инфраструктуру, финансовую поддержку восстановления и закупки оборудования для художественных коллективов, ансамблей гонгов и предметов, обслуживающих праздники. Одновременно будет активизирована разъяснительная работа среди жителей деревень по сохранению традиционных длинных домов в увязке с развитием туризма, с целью раскрытия их ценности и создания устойчивых источников дохода для общины.

Сохранение традиционных длинных домов народности Эде на Центральном Нагорье Даклак — это не только сохранение архитектурного сооружения, но и бережное отношение к образу жизни и самобытности народности с её лучшими обычаями и традициями. Развитие общественного туризма с Акодхонгом в качестве ядра, где сохранено множество длинных домов, убедительно доказывает жизнеспособность этого пути, позволяющего превратить длинные дома в живое культурное наследие, приносящее экономическую ценность и чувство гордости народности Эде сегодня и в будущем.