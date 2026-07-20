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ЭКОНОМИКА

Сотрудничество по передаче технологий для сети метро Хошимина

Во второй половине дня 17 июля Управление городских железных дорог Хошимина (MAUR) и Генеральная корпорация глобальных технологий и телекоммуникаций (GTEL) провели церемонию подписания меморандума о сотрудничестве в области исследований по интеграции систем и приёма передачи технологий в сети городских железных дорог, что позволит постепенно овладеть ключевыми технологиями системы городского железнодорожного транспорта.
Управление городских железных дорог Хошимина (MAUR) и Генеральная корпорация глобальных технологий и телекоммуникаций (GTEL) провели церемонию подписания Меморандума о сотрудничестве. Фото: tphcm.chinhphu.vn
Согласно договорённости, в ближайшей перспективе основными направлениями сотрудничества двух сторон станут исследования и реализация проектов на линии метро № 2 (Бентхань – Тхамлыонг), а также проектов городских железных дорог на период 2026–2030 годов; постепенное изучение, получение и освоение технологий, относящихся к таким подсистемам, как связь, сигнализация, электроснабжение, электрооборудование (E&M), SCADA, Центр управления (OCC), автоматизированная система оплаты проезда (AFC), платформенные защитные двери (PSD); одновременно будет стимулироваться передача технологий, развитие трудовых ресурсов и повышение потенциала отечественных предприятий.

Стороны также будут координировать исследования и применение передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), цифровой двойник (Digital Twin), информационное моделирование зданий (BIM), геоинформационная система (GIS), Интернет вещей (IoT), большие данные (Big Data), электронная идентификация (eID) и другие цифровые технологические решения для повышения эффективности управления, эксплуатации и технического обслуживания системы; в перспективе это направлено на создание интегрированного Центра управления всей сетью городских железных дорог Хошимина. Ожидается, что данное сотрудничество позволит постепенно сформировать команду экспертов и инженеров, а также развить вьетнамские предприятия, обладающие достаточными возможностями для участия в проектировании, интеграции систем, эксплуатации и техническом обслуживании линий метро.

Полковник Лыонг Дык Минь, Председатель Генеральной корпорации GTEL, подтвердил, что предприятие будет сопровождать MAUR в исследованиях, интеграции систем и передаче технологий; использовать преимущества в области цифровых технологий, цифровой трансформации и кибербезопасности для содействия повышению эффективности управления, эксплуатации и использования системы городских железных дорог, постепенно формируя отечественный технологический потенциал.

Хошимин вступает в этап активного развития сети городских железных дорог с целью строительства около 200 км линий метро к 2030 году в соответствии с духом Резолюции № 09-NQ/TW Политбюро о строительстве и развитии Хошимина в новую эпоху.

Заведующий Управлением городских железных дорог Хошимина Фан Конг Банг отметил, что инвестиции в строительство линий метро должны быть направлены не только на развитие инфраструктуры, но и на достижение целей овладения технологиями, освоения данных и развития внутренних возможностей Вьетнама в сфере городского железнодорожного транспорта. Господин Банг выразил уверенность, что сотрудничество между MAUR и GTEL будет способствовать формированию экосистемы технологий городского железнодорожного транспорта, которой Вьетнам постепенно сможет самостоятельно управлять, создавая основу для устойчивого развития городской сети метро.

Высоко оценивая сотрудничество двух сторон, заместитель председателя Народного комитета Хошимина Хоанг Нгуен Динь предложил уделять внимание стандартизации технологической архитектуры и совместно используемых данных, ускорению передачи технологий, подготовке трудовых ресурсов, повышению потенциала отечественных предприятий и обеспечению права Вьетнама на управление и использование данных. Народный комитет города продолжит создавать условия для эффективной реализации исследовательских мероприятий, передачи технологий и развития железнодорожной промышленности, содействуя созданию современной, интеллектуальной и устойчивой системы общественного транспорта.

Данное событие стало первым шагом в создании долгосрочного механизма координации по вопросам интеграции систем и передачи технологий в сфере городских железных дорог. Это является важной основой для постепенного повышения способности овладения технологиями, развития высококвалифицированных трудовых ресурсов, расширения участия отечественных предприятий в цепочке создания стоимости городского железнодорожного транспорта, содействуя строительству сети городских железных дорог Хошимина в направлении современности, синхронности, безопасности и устойчивого развития.

ИЖВ/ВИА

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