Сотрудничество между Вьетнамом и РФ должно служить образцом международных отношений

Во второй половине дня 25 февраля в правительственной штаб-квартире Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял господина Андрея Кондрашова, Генерального директора Информационного агентства ТАСС Российской Федерации, находящегося с визитом и рабочей поездкой во Вьетнаме.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает Генерального директора Информационного агентства ТАСС (Российская Федерация) Андрея Кондрашова. (Фото: ВИА)

Приветствуя Генерального директора Андрея Кондрашова и делегацию Информационного агентства ТАСС, прибывших во Вьетнам с визитом и рабочей поездкой по приглашению Вьетнамского информационного агентства (ВИА), Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам неизменно придаёт большое значение и стремится к неуклонному развитию традиционной дружбы и Всеобъемлющего стратегического партнёрства с Российской Федерацией во всех сферах в интересах двух народов, во имя стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире.



Подчеркнув, что Вьетнам никогда не забывает помощь Советского Союза в прошлом и Российской Федерации сегодня в деле борьбы за национальную независимость и строительства и развития страны, и поэтому Вьетнам всегда находится рядом с Российской Федерацией при любых обстоятельствах, Премьер-министр отметил, что в новую эпоху вьетнамско-российское сотрудничество должно не только приносить выгоды развитию двух государств, но и служить образцом здоровых международных отношений, основанных на проверенных временем связях.



Премьер-министр сообщил, что в последнее время традиционные дружественные и доверительные отношения, а также Всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Вьетнамом и Российской Федерацией получили весьма позитивное развитие. В частности, активно продвигаются политико-дипломатические связи, регулярно проводятся многочисленные обмены и контакты на различных уровнях. Недавними событиями стали официальный визит во Вьетнам Президента Владимира В.Путина и официальный визит в Российскую Федерацию Генерального секретаря То Лама; визит во Вьетнам Председателя Правительства Российской Федерации, Председателя Государственной Думы Российской Федерации; встречи Премьер-министра с Президентом Владимиром В.Путиным в Казани, и в Тяньцзине, Китай.



Особо было отмечено, что недавний телефонный разговор между Генеральным секретарём То Ламом и Президентом Владимиром В.Путиным сразу после успешного проведения XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ является наглядным подтверждением высокого уровня политического доверия и тесной привязанности между двумя странами.



Сотрудничество в области обороны и безопасности, энергетики и нефтегазовой сферы продолжает оставаться важной опорой вьетнамско-российских отношений. Экономико-торговое и инвестиционное взаимодействие сохраняет стабильный рост, несмотря на многочисленные трудности. В 2025 году товарооборот между двумя странами достиг 4,8 млрд долларов США.

Сотрудничество в сфере культуры и туризма развивается активно, регулярно проводятся культурные обмены, способствующие укреплению взаимопонимания и дружбы между народами Вьетнама и Российской Федерации. Прямые авиарейсы между двумя странами способствуют укреплению связей и продвижению туризма; число российских туристов, посетивших Вьетнам, превысило 600 000 человек, превзойдя рекордный уровень, зафиксированный до пандемии COVID-19. Сотрудничество в области науки и технологий станет новым драйвером развития вьетнамско-российских отношений. 2026 год объявлен Перекрёстным годом научно-образовательного сотрудничества между Вьетнамом и Российской Федерацией.

Анализируя мировую ситуацию и информируя о положении дел, стратегии развития страны и внешнеполитическом курсе Вьетнама, Премьер-министр отметил, что в настоящее время обе страны вступили в новую эпоху развития; руководство и народы двух стран избрали курс на дальнейшее укрепление Всеобъемлющего стратегического партнёрства, расширение предметного и эффективного сотрудничества во всех сферах, стремясь вывести экономико-торговое взаимодействие на уровень, соответствующий политическим отношениям, особенно в таких областях, как энергетика, наука и технологии, образование и подготовка кадров, туризм, с реализацией конкретных проектов, включая атомную энергетику, метрополитен и другие.

Подчеркнув, что в данном процессе необходимо активное участие средств массовой информации для распространения позитивной энергии, Премьер-министр выразил удовлетворение тем, что ВИА и ТАСС установили сотрудничество ещё на раннем этапе и сопровождали развитие двух стран на различных этапах.



Уже в конце 1950-х годов Российская Федерация направляла инженеров и передавала оборудование ВИА; оказывала содействие в освоении новых технологий передачи информации; поддержала превращение представительства ВИА в Москве в важный узел связи и координации с европейскими представительствами; организовывала обучение многих технических специалистов ВИА в дружественной стране.



Отметив, что каждая из стран переживает этап прорывного развития, а политическая и нетрадиционная безопасность стремительно трансформируются, при этом наука и технологии постоянно обновляются, Премьер-министр предложил ВИА и ТАСС продолжать более тесное сотрудничество, особенно в сфере цифровой трансформации, подготовки кадров со знанием русского и вьетнамского языков, поддержания эффективных каналов взаимодействия; обеспечения точной информации; создания действенного механизма координации по выявлению и нейтрализации ложной и вредоносной информации, способной нанести ущерб безопасности и интересам двух стран.



Подчеркнув, что чувства народа Вьетнама к Российской Федерации и россиян к Вьетнаму являются бесценным достоянием, которое нынешние поколения должны продолжать укреплять, Премьер-министр предложил двум информационным агентствам активнее освещать традиции добрых и дружественных отношений между двумя странами, особенно среди молодёжи; организовывать мероприятия и форумы для расширения обменов и обучения молодёжи и молодых журналистов, пробуждая энтузиазм и совместные усилия по укреплению солидарности и дружбы между народами двух стран.



Подтвердив, что Правительство Вьетнама всегда поддерживает и будет создавать благоприятные условия для реализации ВИА программ и планов сотрудничества с ТАСС, Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил уверенность, что, опираясь на чувства, связывающие многие поколения, журналисты ВИА и ТАСС продолжат эффективно реализовывать Соглашение о сотрудничестве.





Поблагодарив Премьер-министра за уделённое время и полностью разделяя высказанные им оценки, особенно в сфере информации и коммуникаций, Генеральный директор Андрей Кондрашов сообщил, что в ходе нынешнего визита и работы во Вьетнаме ТАСС и ВИА подписали Соглашение о сотрудничестве на новом этапе, сосредоточив внимание на цифровой трансформации, обмене информацией, профессиональном обмене, подготовке кадров, противодействии фейковым новостям и других направлениях.



Выразив благодарность Правительству и Премьер-министру за внимание, поддержку и содействие развитию сотрудничества между ТАСС и ВИА, Генеральный директор Андрей Кондрашов отметил, что два информационных агентства будут тесно координировать действия, реализуя предложения Премьер-министра, способствуя сохранению, укреплению и углублению традиционных дружественных отношений и Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Российской Федерацией в новой ситуации.



Кроме того, ТАСС и ВИА будут тесно взаимодействовать друг с другом и привлекать информационные агентства в рамках Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) для усиления информационного сопровождения и поддержки развития каждой страны и вьетнамско-российских отношений.