Сотрудничество Вьетнама и России в архивной сфере — к новым страницам истории

Архивисты Санкт‑Петербурга и Вьетнама подвели итоги первых пяти лет сотрудничества



22 апреля Архивный комитет города Санкт-Петербург Российской Федерации и Архивное управление Канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) провели онлайн-встречу, посвящённую промежуточным итогам сотрудничества с момента подписания соглашения о сотрудничестве в 2021 году.

Приветствуя участников, председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга Пётр Тищенко отметил, что за последние 5 лет стороны реализовали ряд важных проектов: проведение конференций и обсуждений по вопросам сохранения документального наследия, подготовку выставочных проектов и обмен опытом в рамках взаимных визитов. Среди наиболее значимых совместных проектов — историко-документальные выставки «80 событий блокады Ленинграда» в Ханое, «Победа при Дьенбьенфу» и «Генеральный секретарь Нгуен Ван Линь — жизнь и деятельность» в Санкт-Петербурге, выставка «Санкт-Петербург и Вьетнам: прочная дружба», приуроченная к 100-летию первого визита Хо Ши Мина в Санкт-Петербург и 320-летию основания Санкт-Петербурга, проведённая в Санкт-Петербурге и Москве.



В свою очередь, начальник Архивного управления Канцелярии ЦК КПВ Хоанг Ань Туан поздравил российских коллег с 156-летием со дня рождения Владимира Ильича Ленина, предстоящими майскими праздниками и Днём Победы 9 мая. Он также поблагодарил Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга за внимание, координацию и поддержку в реализации соглашения о сотрудничестве с Архивным комитетом.



Один из залов архива Канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама — архивное фото Канцелярии ЦК КПВ

Участники встречи отметили, что прошедший период стал одним из наиболее результативных этапов в истории сотрудничества архивных органов России и Вьетнама. По оценке вьетнамской стороны, при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга была создана эффективная система обмена опытом и важными документами. Стороны также обсудили предложения по дальнейшему развитию сотрудничества.



В ходе встречи заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Вячеслав Калганов поздравил с успешным проведением первой сессии Национального собрания (НС) XVI созыва Вьетнама и отметил значение XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ, подчеркнув интерес России в целом и Санкт-Петербурга в частности к его результатам и опыту государственного строительства Вьетнама.



Опираясь на успешное проведение серии мероприятий, организованных Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга для обсуждения итогов XIV съезда, Вячеслав Калганов предложил Архивному управлению Канцелярии ЦК КПВ совместно с Национальной политической академией имени Хо Ши Мина организовать выставку, посвящённую истории Партии и задачам развития страны, определённым XIV съездом КПВ. Он также пригласил делегацию Архивного управления Канцелярии ЦК КПВ принять участие во Втором российско-вьетнамском форуме народной дипломатии, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 16 октября 2026 года.

Вручение памятных предметов Российско-вьетнамскому культурному центру. Фото: Там Ханг — корреспондент Вьетнамского информационного агентства в Российской Федерации.



Председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга Пётр Тищенко выдвинул ряд дополнительных инициатив по углублению культурного обмена. В частности, он предложил организовать выставки, посвящённые «Революционному Петрограду», деятельности Ленинградского комсомола в годы Великой Отечественной войны, а также провести совместный семинар по вопросам сохранения архивных документов.