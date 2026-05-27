Состоится семинар по решениям в области цифровизации и автоматизации текстильно-швейной отрасли Вьетнама
Семинар «Умное производство для будущего» станет площадкой для обсуждения технологических прорывов с участием представителей органов, ответственных за выработку политики, отраслевых экспертов и предприятий. Мероприятие пройдет в условиях, когда мировой рынок текстиля и одежды сталкивается с серьезными изменениями и вызовами.
В эпоху Четвертой промышленной революции текстильно-швейная отрасль Вьетнама сталкивается с ростом затрат на рабочую силу, все более строгими требованиями международных рынков к устойчивому развитию, а также сокращением сроков поставок. Переход от традиционных производственных моделей к умным фабрикам уже не является выбором, а становится необходимостью для сохранения конкурентоспособности.
Семинар призван дать предприятиям всестороннее и практическое понимание процесса цифровой трансформации, помочь им перестроить операционные процессы и оптимизировать ресурсы.
На мероприятии ведущие технологические эксперты и докладчики представят новейшие решения в области автоматизации по всей производственной цепочке, от дизайна и пошива одежды до комплексного управления цепочками поставок. Участники смогут ознакомиться с ключевыми технологиями, такими как искусственный интеллект, большие данные и автоматизированные системы управления, которые позволяют сократить количество ошибок и значительно повысить производительность.
Организаторы также представят успешные модели умных фабрик, уже внедренные на практике. Это позволит предприятиям-членам VITAS изучить реальный опыт и избежать ненужных рисков и затрат при инвестировании в новые технологии.
Помимо обмена знаниями, мероприятие предоставит возможности для налаживания контактов и поиска деловых партнеров между текстильно-швейными предприятиями и ведущими поставщиками технологических решений. Руководители предприятий смогут обсудить конкретные операционные вызовы и получить экспертные рекомендации по разработке дорожных карт цифровизации, адаптированных к их масштабу, потребностям и финансовым возможностям.