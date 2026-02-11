Соотечественники за рубежом объединяют усилия в распространении вьетнамской культуры

В рамках программы «Весна Родины – 2026» многие выдающиеся представители вьетнамской диаспоры выразили интерес, поддержку и высокую оценку Резолюции о развитии вьетнамской культуры № 80-NQ/TW от 7 января 2026 года, принятой Политбюро ЦК КПВ.

Нгуен Тхи Льен, руководитель Клуба вьетнамского языка в Малайзии, заместитель председателя Обшества вьетнамских женщин в Малайзии. Фото: ВИА

В своих выступлениях они подчеркнули, что культура является духовным фундаментом и важнейшей внутренней силой нации; особо отметили роль вьетнамского сообщества за рубежом в сохранении и распространении культурной самобытности Вьетнама, а также во внесении вклада в продвижение образа страны и вьетнамского народа в мире.

Сохранение самобытности и связи с Родиной

Будучи директором Вьетнамской языковой школы «Бамбук» и на протяжении многих лет с энтузиазмом занимающейся распространением вьетнамской культуры и языка, Ле Тхи Тхыонг — председатель Общества вьетнамцев региона Кансай и заместитель председателя Союза обществ вьетнамцев в Японии — считает, что вьетнамский язык и национальная культура являются корнями, позволяющими вьетнамскому сообществу за рубежом сохранять свою идентичность и связь с Родиной. Сохранение вьетнамского языка не только помогает молодому поколению понять свои истоки, историю и национальную культуру, но и естественным, устойчивым образом воспитывает любовь к Отечеству. Это также является общей ответственностью каждого вьетнамца, живущего вдали от Родины, чтобы где бы он ни находился, всегда гордиться тем, что он — вьетнамец.

Оценивая Резолюцию № 80-NQ/TW Политбюро о развитии вьетнамской культуры, Ле Тхи Тхыонг отметила, что это своевременное и стратегически важное решение, поскольку культура является не только духовной основой общества, но и «мягкой силой» государства в условиях международной интеграции. Резолюция вновь подтверждает глубокое внимание Партии и Государства к национальной культуре, в том числе ясно обозначает роль вьетнамского сообщества за рубежом. Сохранение и распространение вьетнамского языка рассматривается как важнейшее связующее звено и ключевая задача для вьетнамцев, проживающих за границей.

В последнее время вьетнамская община в Японии активно организует курсы вьетнамского языка, культурно-образовательные мероприятия, клубы вьетнамского языка для детей, а также для второго и третьего поколений вьетнамцев. Особого внимания заслуживает тот факт, что Ханойский педагогический университет и Ассоциация содействия вьетнамско-японскому экономическому сотрудничеству официально наладили совместную организацию экзаменов по оценке владения вьетнамским языком и выдаче сертификатов в Японии. Это способствует созданию официальной и научно обоснованной системы оценки, поощряет изучение и использование вьетнамского языка в сообществе, а также открывает дополнительные возможности для обучения, работы и обменов с Вьетнамом.

Укрепление прочной связи между соотечественниками и Родиной

В беседе с корреспондентом ВИА Нгуен Тхи Льен — руководитель Клуба вьетнамского языка в Малайзии и заместитель председателя Общества вьетнамских женщин в Малайзии — выразила глубокое согласие с курсом на сохранение и развитие вьетнамского языка и национальной культурной самобытности среди вьетнамцев за рубежом, изложенным в Резолюции № 80-NQ/TW. По её словам, это имеет не только глубокое значение для каждого человека, семьи и всей вьетнамской общины вдали от Родины, но и отражает важное направление по укреплению прочной связи между соотечественниками и Отечеством. Резолюция также определяет требования и ответственность каждого вьетнамца за рубежом в деле сохранения родного языка, распространения национальных культурных ценностей и продвижения образа страны и вьетнамского народа в мире.

Ле Тхи Тхыонг, председатель Обшества вьетнамцев региона Кансай, заместитель председателя Союза обшеств вьетнамцев в Японии. Фото: ВИА



Нгуен Тхи Льен подчеркнула, что язык и культура являются признаками идентичности нации. Продолжая использовать вьетнамский язык, сохраняя традиции, обычаи, отмечая Тэт и другие праздники, соотечественники помогают каждому человеку сохранять свои корни и осознавать свою принадлежность к вьетнамскому народу.

Важно не только сохранять для себя, но и через организацию общественных мероприятий — преподавание вьетнамского языка, празднование Тэта, проведение фестивалей, представление вьетнамской кухни, музыки, национальной одежды и обычаев — способствовать сохранению и распространению вьетнамской культуры в мире, формированию позитивного образа вьетнамцев, а также повышению уровня понимания и уважения принимающего общества к вьетнамской культуре.

Для молодого поколения вьетнамский язык и культура также имеют значение воспитания чувства истоков, помогая им обрести дополнительное духовное пространство для гордости, формирования личности, уважения культурного многообразия и предотвращения чувства отчуждённости между двумя культурами.

Говоря о Резолюции № 80-NQ/TW, Нгуен Тхи Льен отметила, что документ вновь подтверждает особое внимание Партии к задаче развития культуры, подчёркивая необходимость расширения преподавания вьетнамского языка для вьетнамцев за рубежом и активного использования роли диаспоры в сохранении, передаче языка и распространении национальной самобытности.