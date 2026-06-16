РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
Сокращено более 3 400 административных процедур и условий ведения бизнеса
По сравнению с Законом об инвестициях 2025 года количество таких видов деятельности было сокращено более чем на 28%, со 198 до 142. Одновременно указанными резолюциями были внесены изменения в регулирование ещё 14 видов условно разрешённой инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Для синхронизации с резолюциями Правительства министерства и ведомства в пределах своей компетенции издали 16 циркуляров. Благодаря этому были сокращены или упрощены 3 466 административных процедур и условий ведения бизнеса, включая передачу 342 административных процедур с центрального уровня на местный, отмену 697 административных процедур, упрощение 673 процедур и отмену 1 754 условий ведения бизнеса. Сроки выполнения административных процедур были сокращены на 53% (что эквивалентно сокращению на 51 247 из 96 675 дней), а издержки на соблюдение требований уменьшились на 54,6% по сравнению с 2024 годом. По оценкам, это позволит ежегодно экономить обществу около 23 трлн донгов.
Уровень сокращения и упрощения административных процедур и условий ведения бизнеса в целом обеспечивает выполнение ключевых показателей, предусмотренных Заключением № 18-KL/TW Центрального комитета Коммунистической пратии Вьетнама о Плане социально-экономического развития, национальных финансов, государственных заимствований и погашения долга, а также среднесрочных государственных инвестиций на пятилетний период 2026–2030 годов в увязке с достижением цели обеспечения двузначных темпов экономического роста.
По состоянию на конец мая 2026 года в стране насчитывалось 5 596 административных процедур. Из них на уровне министерств выполняются 1 595 процедур, что составляет 28,5%; на провинциальном уровне — 2 950 процедур (включая процедуры, осуществляемые территориальными подразделениями налоговых органов, органов социального страхования и других вертикально подчинённых структур), что составляет 52,7%; на уровне общин — 937 процедур (в том числе процедуры, выполняемые территориальными подразделениями отраслевых органов), или 16,8%. Другие учреждения, включая дипломатические представительства Вьетнама за рубежом, больницы и учебные заведения, осуществляют 114 процедур, что составляет 2%.
Наряду с упрощением административных процедур активно развивается их выполнение в цифровой среде. Национальный портал государственных услуг в настоящее время обеспечивает открытый доступ к информации о 5 816 административных процедурах; он интегрирован со 151 информационной системой и базой данных министерств, ведомств и местных органов власти, а также полностью подключён ко всем 34 информационным системам обработки административных процедур на провинциальном уровне и предоставляет в онлайн-формате 4 968 административных процедур.
Кроме того, более 1,06 млн учётных записей были верифицированы через Национальную базу данных о населении, что способствует повышению качества обслуживания, сокращению необходимости повторного предоставления информации гражданами и более эффективному использованию цифровых данных при оказании административных услуг.