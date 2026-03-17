Создание правовой основы для развития Вьетнама в новую эпоху

По словам доктора Олега Германовича Румянцева, выборы депутатов Национального собрания XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней создают правовую основу для эпохи стремительного развития Вьетнама.

Доктор Олег Германович Румянцев даёт интервью Вьетнамскому Информационному Агентству в России. Фото: ВИА

Выборы депутатов Национального собрания XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов знаменуют новый этап развития и формируют правовую основу для эпохи стремительного развития Вьетнама.

Такое мнение высказал доктор Олег Германович Румянцев, председатель Комитета по развитию правосознания конституционного права Ассоциации юристов России, руководитель рабочей группы по разработке Конституции Российской Федерации.

Доктор Румянцев отметил, что Вьетнам недавно провёл административные реформы и активно продвигает процесс цифрового управления, демонстрируя решимость страны трансформироваться с совершенно новой системой государственного управления.

По словам доктора Румянцева, это область, требующая большого количества новых правовых норм. Перед законодателями нового созыва стоит важная задача осознать двойственную природу нормативно-правового акта — контроль и стимулирование, надзор и развитие современного законодательства, где знание законотворческого процесса является необходимым качеством.

В последние дни доктор Румянцев уделил время более глубокому изучению Конституции Вьетнама 2013 года, особенно её положений, касающихся выборов, и отметил, что нашёл в ней много того, что вызывает у него восхищение как у одного из разработчиков Конституции России.

Конституция Вьетнама предусматривает, что Национальное собрание осуществляет высший надзор за всей деятельностью государства, включая исполнительные, судебные и другие государственные органы, обеспечивая соблюдение Конституции и законов.

По его мнению, это положение в определённой степени объясняет, почему выборам во Вьетнаме уделяется столь большое внимание, поскольку это событие имеет значение для нового качества государства и общества, а также для жизни граждан. Депутаты нового созыва также должны соответствовать всё более высоким требованиям избирателей и граждан.

Эксперт по российскому конституционному праву также подчеркнул положение статьи 8 Конституции Вьетнама 2013 года, согласно которому государственные органы, должностные лица и государственные служащие должны уважать народ, преданно служить народу, поддерживать тесную связь с народом, выслушивать мнения народа и находиться под контролем народа, а также решительно бороться с коррупцией, расточительством и любыми проявлениями бюрократизма, высокомерия и злоупотребления властью.

Как один из разработчиков Конституции России, доктор Румянцев отметил, что данная норма имеет большое значение для повышения правового сознания общества и избирателей. По его мнению, при таком уровне правового сознания избиратели во Вьетнаме будут предъявлять очень серьёзные требования к кандидатам в депутаты законодательных органов.

Доктор Олег Румянцев отвечает на вопросы корреспондента ВИА.



Первое — это требование борьбы с коррупцией.

Доктор Румянцев считает, что среди всех социалистических стран ни одна не упоминает борьбу с коррупцией в Конституции, тогда как во Вьетнаме существует целый ряд положений, посвящённых этому вопросу.

По его словам, включение борьбы с коррупцией в Конституцию формирует новые качества депутатов, напрямую связанные с требованием противодействия коррупции.

Во-вторых, связь с избирателями также является неотъемлемым требованием к народным депутатам. Конституция Вьетнама ясно определяет, что Социалистическая Республика Вьетнам является государством народа, для народа и от имени народа.

По мнению доктора Румянцева, законодатель не может оправдать ожидания и требования народа, если полностью забывает о своих избирателях. Он подчеркнул, что сопереживание людям является одним из важнейших нравственных качеств депутата.