Создание всеобъемлющей и единой системы туристических данных

Именно высокие темпы роста и растущий масштаб требуют от туристической отрасли Вьетнама наличия единой и точной системы данных для оптимизации операционной деятельности, повышения качества туристических направлений и конкурентоспособности на международной арене.

Национальная платформа туристических данных Visit Vietnam официально запущена. Фото: ВИА



В цифровую эпоху данные рассматриваются как особый ресурс, стимулирующий социально-экономическое развитие. Для туризма — отрасли с высокой степенью взаимосвязанности и тесно переплетающихся впечатлений — стандартизированная система данных является важным условием повышения управленческих возможностей, конкурентоспособности и качества услуг.



На фоне того, что цифровая трансформация уже стала неизбежным трендом, данные — это не просто информация, а «кровеносная система» цифровой экономики. Резолюция № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года Политбюро о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации закрепила подход, согласно которому необходимо обогащать данные, максимально раскрывать их потенциал, превращать данные в основной фактор производства, ускорять развитие больших баз данных, индустрии данных и экономики данных.



Решение № 2629/QĐ-TTg от 1 декабря 2025 года, подписанное Премьер-министром и утверждающее Программу развития цифрового правительства, также подчёркивает необходимость развития данных как стратегического ресурса. Эти стратегические ориентиры показывают, что данные определены как ключевая «мягкая» инфраструктура национальной цифровой трансформации, а также как базовый фактор повышения эффективности управления и администрирования, устойчивого развития отраслей экономики, включая туризм.

Цифровизированные туристические направления, созданные благодаря цифровой трансформации, предлагают туристам множество увлекательных впечатлений всего с помощью одного смартфона. Фото: ВИА



В последнее время туризм Вьетнама добился значительного прогресса как в количественном, так и в качественном отношении. Впервые за 65-летнюю историю развития отрасли страна приняла более 20 млн международных туристов и более 130 млн внутренних поездок, а совокупные доходы от туристов в 2025 году превысили 1 квадриллион донгов.



Именно высокие темпы роста и растущий масштаб требуют от туристической отрасли Вьетнама наличия единой и точной системы данных для оптимизации операционной деятельности, повышения качества туристических направлений и конкурентоспособности на международной арене.

Кроме того, в условиях заметного изменения туристического поведения — с акцентом на поиск информации на цифровых платформах, персонализацию опыта, бронирование услуг через онлайн-туристические агентства и т. п. — работа с туристами на основе данных и технологий становится всё более насущной.



Однако следует прямо признать: долгое время туристические данные Вьетнама в основном оставались разрозненными в разных системах, без должной стандартизации и связности между ведомствами, местными органами власти и бизнесом, что затрудняло мониторинг, контроль и прогнозирование тенденций.



Поэтому не раз статистические данные по туризму во Вьетнаме оказывались несогласованными; оценки потребностей и изменения предпочтений туристов во многом опирались на международные платформы.



Чтобы устранить это узкое место, Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама издало Решение № 2710/QĐ-BVHTTDL от 17 сентября 2024 года об утверждении проекта «Система баз данных туристической отрасли».

Туристическая платформа данных Visit Vietnam стал важной вехой в создании и эксплуатации экосистемы туристических данных Вьетнама. Фото: Архив



Проект реализуется в период 2024–2030 годов, при этом отраслевые туристические базы данных определены как совокупность компонентных массивов: международные и внутренние туроператоры; средства размещения; туристические зоны и объекты пребывания; туристические ресурсы; экскурсоводы/гиды; объекты питания, шопинга, спорта, развлечений и оздоровления, соответствующие стандартам обслуживания туристов; продвижение туризма и туристическая статистика.



Это можно рассматривать как стратегические шаги по устойчивому развитию туризма Вьетнама и укреплению конкурентоспособности в условиях цифровой трансформации.



Недавний запуск национальной туристической платформы данных Visit Vietnam стал важной вехой в создании и эксплуатации экосистемы туристических данных Вьетнама.



Эта платформа реализуется при поддержке Правительства при профессиональном сопровождении Национального управления по туризму Вьетнама, Национальной ассоциации данных; Sun Group отвечает за разработку и эксплуатацию технологической инфраструктуры, а Visa предоставляет данные по международным платежам, модели анализа потребительского поведения и стандарты безопасности, помогая системе постепенно приближаться к операционным стандартам «умного туризма», которые внедряются во многих странах.



Центральным элементом Visit Vietnam является карта туристических данных в режиме реального времени: она позволяет органам управления отслеживать пропускную способность туристических локаций, регулировать туристические потоки и заранее выявлять операционные риски; помогает бизнесу обновлять туристические продукты, управлять услугами, отслеживать интерес по сегментам и оценивать рыночный спрос для эффективного продвижения среди туристов внутри страны и за рубежом; одновременно даёт туристам доступ к официальной информации, возможность формировать персонализированный маршрут, бронировать услуги и получать предупреждения о погоде, степени загруженности и изменениях в местах посещения.

Иностранные туристы растроганы, получая памятные подарки от своих вьетнамских друзей. Фото: ВИА

Центральным элементом Visit Vietnam является карта туристических данных в режиме реального времени. Фото: Архив



При условии прозрачного подключения и обмена данными туризм Вьетнама получит возможности повысить конкурентоспособность, эффективнее работать с сегментом туристов с высокими расходами и приблизиться к статусу одного из ведущих направлений региона. Согласно дорожной карте, Visit Vietnam начнёт официальную работу во II квартале 2026 года.



Единообразие информации поможет повысить узнаваемость и укрепить национальный туристический бренд, создав долгосрочную основу для позиционирования Вьетнама как «зелёного», безопасного и дружественного туристического направления.

