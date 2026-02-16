Создание биржи золота: поворотный момент политики по обеспечению прозрачности рынка

Когда цена золота формируется централизованно, прозрачно и с международными ориентирами, пространство для ситуации разных цен в зависимости от места или спекуляций на слухах существенно сокращается.









После более чем десятилетия регулирования рынка золота преимущественно административными мерами политика Вьетнама в сфере золота вступает в важный этап корректировки. Постановление № 232/2025/NĐ-CP, вносящее изменения и дополнения в ряд положений Постановления № 24/2012/NĐ-CP Правительства о регулировании деятельности по торговле золотом, положило конец механизму государственной монополии на производство золотых слитков, открыв путь к подходу, в большей степени основанному на институтах и рыночных механизмах.

Слитки золота SJC. (Фото: ВИА)

В этом контексте формирование национальной биржи золота, как ожидается, будет способствовать стандартизации цен и повышению прозрачности на рынке золота.

По словам доктора Кан Ван Лыка, главного экономического эксперта Акционерного коммерческого банка инвестиций и развития Вьетнама (BIDV), члена Консультативного совета по финансово-кредитной политике страны, в условиях значительного разрыва между внутренними и мировыми ценами на золото первоочередной задачей является увеличение легального предложения за счёт стандартизации характеристик золотых слитков, снижения затрат на их изготовление и создания более благоприятных условий для импорта и производства. Когда цена золота формируется централизованно, прозрачно и с международными ориентирами, пространство для ситуации разных цен в зависимости от места или спекуляций на слухах существенно сокращается.

По мнению доктора Лыка, создание биржи золота – необходимый шаг для повышения прозрачности рынка, однако важно выбрать модель, соответствующую условиям Вьетнама, и тщательно продумать масштаб её функционирования. Он считает целесообразным рассматривать золото как материальный товар, торгуемый на товарной бирже, поскольку соответствующая система и процедуры уже существуют, и требуется лишь включить золото в перечень биржевых товаров.

Со стороны регулятора Государственный банк Вьетнама рассматривает биржу золота как элемент, способный оказывать многостороннее влияние на макроэкономическую стабильность. В официальном ответе на запрос депутатов Национального собрания банк отметил, что биржа золота представляет собой форму централизованной организации операций купли-продажи и обмена стандартного золота (включая стандартное физическое золото и нефизическое золото) между участниками рынка.

Операции купли-продажи золота в одном из ювелирных магазинов. (Фото: ВИА)

По мнению регулятора, наряду с положительными аспектами - такими как повышение прозрачности сделок и удовлетворение спроса населения и предприятий на покупку и продажу золота - создание биржи золота может также привести к росту инвестиционного спроса на золото.

Согласно данным Управления по валютному контролю Государственного банка Вьетнама, предполагаемый пилотный запуск биржи золота будет осуществляться в три этапа. На первом этапе акцент будет сделан на продуктах из физического золота, а деятельность ограничится внутренним рынком без подключения к международным моделям. Участниками на этом этапе станут банки и предприятия, имеющие квоты на импорт. На следующем этапе добавятся операции с золотыми слитками, и лишь на завершающем этапе предполагается развитие производных финансовых инструментов.

Со стороны бизнеса заместитель председателя Ассоциации торговли золотом Вьетнама Нгуен Тхе Хунг отметил, что Вьетнам располагает достаточными технологическими возможностями для создания современной биржи золота при условии следования правильной дорожной карте. На первом этапе, по его мнению, следует разрешить импорт золотого сырья с международной сертификацией при одновременном введении строгих требований к инфраструктуре, технологиям и отчётности. «Главное преимущество биржи золота заключается в том, что все сделки фиксируются, что снижает спекуляции, манипулирование и риск образования ценового пузыря», - подчеркнул он.

Ассоциация предлагает трёхэтапный подход: сначала - обслуживание производства и распределения, затем - расширение распределительной сети и лишь после полного формирования правового коридора - развитие производных финансовых продуктов.

По словам Нгуен Тхе Хунга, Всемирный совет по золоту (WGC) готов оказывать Вьетнаму поддержку в разработке правовой базы и прозрачных процедур функционирования биржи, включая механизмы разрешения споров между её участниками. При наличии чёткой и безопасной правовой основы биржа золота будет способствовать укреплению доверия населения и тем самым снижению чрезмерной зависимости экономики от золота.

С правовой точки зрения адвокат Нгуен Тхань Ха, председатель юридической компании SBLAW, считает решительные шаги правительства по созданию биржи золота логичным продолжением длительного процесса изучения и заимствования международного опыта. В соответствии с намеченным графиком регламент работы биржи должен быть принят в I–II кварталах текущего года. Когда торговля золотом будет переведена на биржевой формат, аналогичный другим видам активов, государство сможет не только более эффективно управлять рынком, но и расширить налоговую базу, вместо того чтобы золото оставалось замороженным в сейфах населения.

По его мнению, если деятельность биржи будет ограничена только физическим золотом, этого окажется недостаточно. Расширение в сторону современных форм торговли позволит внутренним ценам на золото приблизиться к мировым, обеспечив баланс спроса и предложения. Это поможет избежать ситуации неэффективного регулирования, приводящей к дефициту предложения, скачкам цен и массовому уходу населения в накопление золота вместо инвестиций в производство и бизнес.

