РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
Создавая условия для глобальной конкурентоспособности стартапов
Экосистема для формирования предприятий глобальной конкурентоспособности
Создание экосистемы инновационного предпринимательства, способной конкурировать на региональном и мировом уровнях, является общей национальной целью. На местном уровне город Дананг становится одним из наиболее динамичных центров инноваций и стартапов.
В рамках программы изучения и оценки деятельности в области науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации в Дананге, организованной Центром коммуникаций по науке и технологиям Министерства науки и технологий 11–12 июня, различные модели поддержки стартапов показали системный подход города к формированию инновационной экосистемы и созданию максимально благоприятных условий для стартап-компаний.
По словам заместителя директора Департамента науки и технологий города Дананг Фам Тхи Нгок Куен, город внедрил ряд льгот, включая налоговые преференции, поддержку проживания, стимулирование доходов и развитие инфраструктуры для высокотехнологичного сектора. Благодаря этому цифровая экономика города стабильно занимает высокую долю в структуре регионального валового продукта, одновременно способствуя развитию цифрового правительства и упрощая доступ граждан и бизнеса к цифровым услугам.
Она также сообщила, что в Дананге реализуется проект «Дананг – город инноваций», программы развития высококвалифицированных кадров и строительства умного города, направленные на создание благоприятной среды для инновационной деятельности. В настоящее время в городе функционируют 3 центра поддержки стартапов, 12 инкубаторов, 3 пространства для изобретателей, 8 коворкинг-пространств, 6 инвестиционных фондов, 10 стартап-клубов, 20 образовательных учреждений и около 200 инновационных стартап-компаний. Эти ресурсы формируют благоприятную среду для создания, развития и интеграции предприятий в рынок.
Говоря подробнее о проекте «Дананг – город инноваций», директор Центра поддержки инновационного предпринимательства Дананга Нгуен Вьет Тоан отметил, что его цель – превратить город в международный центр стартапов и инноваций, а также усилить взаимодействие между государством, вузами и бизнесом для освоения ключевых технологий и развития высокотехнологичных продуктов.
Данный подход уже приносит положительные результаты. В 2024 году Дананг впервые вошёл в топ-1000 мировых стартап-экосистем. К 2026 году город поднялся на 554-е место в мире, улучшив позицию на 342 пункта всего за два года.
Стартапы, рожденные из больших амбиций
Развитие инновационного предпринимательства во Вьетнаме отмечается не только на национальном уровне, но и в крупнейших центрах инноваций страны. Ханой, Хошимин, Дананг и Хайфон также вошли в группу из 1 000 ведущих стартап-экосистем мира. При этом Хошимин впервые вошёл в топ-100 глобальных стартап-экосистем, поднявшись на 12 позиций и заняв 98-е место в мире.
Согласно плану реализации Резолюции № 57-NQ/TW, Вьетнам ставит цель увеличить количество стартапов на 30%; сформировать от 30 до 50 спин-офф компаний на базе исследовательских институтов и вузов; а также создать не менее трёх центров инноваций и стартапов в Ханое, Дананге и Хошимине. Данные отчёта по оценке стартап-экосистемы также показывают, что к концу 2025 года во Вьетнаме насчитывается около 4 000 инновационных стартапов, включая 2 «единорога» и множество перспективных компаний частного сектора.
По словам заместителя премьер-министра Нгуен Ван Тханга, Вьетнам вступает в новый этап развития, открывающий широкие возможности благодаря достижениям науки и технологий, цифровой трансформации, искусственного интеллекта и углублению международной интеграции.
В этих условиях молодые предприниматели становятся не только важной движущей силой создания рабочих мест и материальных ценностей, но и первопроходцами, превращающими инновационные идеи в востребованные продукты, передовые технологии и общественно значимые решения.
В последние годы многие технологические компании, основанные молодыми вьетнамскими предпринимателями, успешно вывели на международный рынок цифровые продукты, программное обеспечение и решения в сфере искусственного интеллекта. Это, по словам заместителя премьер-министра, свидетельствует о том, что в эпоху цифровизации путь от идеи, зародившейся во Вьетнаме, до её выхода на глобальный рынок стал как никогда коротким.
Для дальнейшего развития стартапов заместитель премьер-министра Нгуен Ван Тханг предложил организациям обеспечивать долгосрочное сопровождение стартапов через создание сетей наставников в сфере капитала, управления и технологий. «Без инноваций трудно двигаться быстро, без эффективного управления трудно двигаться далеко, а без честности трудно обеспечить устойчивое развитие», – подчеркнул он, одновременно отметив, что правительство продолжит совершенствовать институциональную среду и значительно улучшать инвестиционный климат, чтобы молодые предприятия могли легче получать доступ к капиталу, земельным ресурсам, данным и научно-технологическим возможностям.