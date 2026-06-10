Форум будущего АСЕАН – 2026
Создавать благоприятные условия для реализации соглашений о сотрудничестве между Вьетнамом и Тимором-Лешти
Премьер-министр Кай Рала Шанана Гужман поблагодарил за тёплый и торжественный приём и поздравил Председателя НС Чан Тхань Мана с переизбранием на должность Председателя НС XVI созыва. Премьер-министр Тимора-Лешти подтвердил, что придаёт большое значение отношениям дружбы и сотрудничества с Вьетнамом; поблагодарил Вьетнам за неизменную поддержку Тимора-Лешти в процессе вступления в АСЕАН; выразил надежду на дальнейшее получение вьетнамского опыта в области развития и региональной и международной интеграции. Кай Рала Шанана Гужман отметил своё глубокое впечатление от стремительного развития Вьетнама, подчеркнув, что Вьетнам является образцом динамичного послевоенного подъёма, самодостаточности и устойчивого развития; выразил желание изучать опыт Вьетнама в сфере инновационного мышления и развития, совершенствования модели и институтов управления, а также мобилизации внутренних ресурсов для построения самодостаточной экономики.
Председатель НС Чан Тхань Ман высоко оценил результаты переговоров Премьер-министра Тимора-Лешти с руководителями Вьетнама; приветствовал подписание Соглашения о взаимном освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований, которое будет способствовать расширению контактов между народами, развитию экономического, торгового и туристического сотрудничества и дальнейшему укреплению дружественных связей между двумя странами.
Обсуждая двустороннее сотрудничество, Председатель НС с удовлетворением отметил, что отношения между Вьетнамом и Тимором-Лешти продолжают динамично развиваться на протяжении более двух десятилетий после установления дипломатических отношений в 2002 году, при этом объём двусторонней торговли сохраняет тенденцию роста и достиг 18,7 млн долларов США в 2025 году. Он подчеркнул наличие значительного потенциала для расширения сотрудничества в области экономики, торговли и инвестиций, а также в сферах сельского хозяйства, нефти и газа, рыболовства, строительства, культуры и туризма. Председатель НС предложил правительствам двух стран продолжить продвижение переговоров и подписание новых документов о сотрудничестве, подтвердив, что НС Вьетнама будет создавать благоприятные условия для их подписания и реализации. Он также предложил сторонам продолжить анализ и эффективное выполнение уже подписанных документов, включая Рамочное соглашение о техническом и экономическом сотрудничестве, подписанное в апреле 2010 года, а также расширять взаимодействие в сферах образования и профессиональной подготовки, сельского хозяйства, цифровой трансформации и развития человеческих ресурсов.
В сфере межпарламентского сотрудничества Председатель НС Чан Тхань Ман предложил парламентам двух стран активизировать обмены делегациями высокого уровня, контакты между органами парламентов и депутатами, обмениваться опытом в законодательной деятельности, надзоре и принятии решений по важнейшим вопросам развития страны; укреплять консультации, координацию и взаимную поддержку в рамках Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (АИПА), Межпарламентского союза (МПС) и других региональных и международных межпарламентских форумов.
Председатель НС подтвердил поддержку со стороны НС Вьетнама в отношении вступления парламента Тимора-Лешти в АИПА в качестве полноправного члена.
Премьер-министр Тимора-Лешти Кай Рала Шанана Гужман высоко оценил роль парламентов двух стран в создании благоприятной правовой основы для развития двустороннего сотрудничества и предложил активизировать обмены и контакты между законодательными органами двух государств. Он подтвердил стремление развивать практическое сотрудничество с Вьетнамом в сферах торговли, инвестиций, сельского хозяйства, образования и подготовки кадров, развития человеческих ресурсов, цифровой трансформации и народной дипломатии, а также продолжать тесную координацию в рамках АСЕАН и других региональных и международных форумов, внося вклад в обеспечение мира, стабильности и развития в регионе.
По этому случаю Председатель НС Чан Тхань Ман передал приветствия и приглашение Председателю парламента Тимора-Лешти и руководителям парламента страны посетить Вьетнам в удобное время; предложил Тимору-Лешти и впредь создавать благоприятные условия для проживания, обучения и ведения бизнеса вьетнамскими предприятиями и общиной во Вьетнаме, чтобы они могли вносить вклад в развитие Тимора-Лешти и служить мостом дружбы между двумя странами.