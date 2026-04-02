Содействие развитию инфраструктуры зарядных станций для электромобилей в жилых комплексах

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подписал Депешу № 27/CĐ-TTg от 31 марта 2026 года, поручив министерствам, ведомствам и местным органам власти ускорить развитие инфраструктуры зарядных станций для электромобилей в жилых комплексах.



Система зарядных станций для электромобилей VinFast была синхронно установлена на территории жилого комплекса CT1 при больнице 103 и готова обслуживать потребности жителей.



В депеше отмечается: в стратегическом направлении развития страны на предстоящий период «зелёная трансформация», цифровая трансформация и энергетический переход - переход на электрический транспорт являются неизбежной тенденцией. Однако инфраструктура зарядных станций, парковочных мест и пунктов замены аккумуляторов в городских районах и многоквартирных домах сталкивается с рядом трудностей и недостатков, таких как нехватка и несогласованность системы зарядных станций и пунктов замены батарей; недостаточное планирование парковочных мест в проектах; растущий спрос на зарядку, создающий нагрузку на внутренние электросети и риски пожарной безопасности.

Для срочного совершенствования нормативов и правил, усиления управления и обеспечения безопасности, в том числе пожарной, а также стимулирования развития инфраструктуры парковок, зарядных станций и пунктов замены батарей для электромобилей, премьер-министр требует:

Министрам, руководителям ведомств и председателям народных комитетов провинций и городов центрального подчинения: активизировать информационно-разъяснительную работу, обеспечивать открытость, прозрачность и своевременность предоставления информации о развитии «зелёного» транспорта и инфраструктуры зарядных станций; пересмотреть и доработать нормативно-правовую базу, стандарты и планы развития инфраструктуры парковок, зарядных станций и пунктов замены батарей; не допускать лазеек, создающих условия для коррупции, злоупотреблений, расточительства и групповых интересов; обеспечить постоянный контроль, надзор и своевременное реагирование на нарушения; продолжать эффективно выполнять задачи и меры, ранее утверждённые правительством в резолюциях, директивах, решениях и депешах, связанных с развитием транспорта, «зелёной» транспортной инфраструктуры и энергетики.

Завершить разработку национальных технических стандартов для многоквартирных домов до 30 апреля 2026 года

Министерству строительства: срочно разработать и завершить систему нормативов и стандартов градостроительного планирования с интеграцией инфраструктуры для «зелёного» транспорта, включая зарядные станции и необходимую инфраструктуру для замены аккумуляторов — завершить во II квартале 2026 года; срочно изучить, пересмотреть и дополнить национальные технические стандарты для многоквартирных домов с целью конкретного регулирования проектирования зарядных станций, обеспечения безопасности, противопожарных требований, удобства размещения и реагирования на чрезвычайные ситуации — завершить до 30 апреля 2026 года; координировать с заинтересованными органами устранение препятствий в процедурах выдачи разрешений на строительство и модернизацию зарядных станций в существующих жилых домах; срочно организовать подведение итогов и оценку результатов реализации Решения премьер-министра № 876/QĐ-TTg от 22 июля 2022 года об утверждении программы действий по переходу на «зелёную» энергетику, снижению выбросов углерода и метана в транспортной отрасли, с целью внесения целевых и приоритетных дополнений и изменений для скорейшего достижения целей «зелёной» трансформации в сфере транспорта.

В III квартале 2026 года утвердить стандарты энергоэффективности для зарядного оборудования и станций

Министерству промышленности и торговли: срочно разработать и утвердить национальные технические регламенты по безопасности и стандартам энергоэффективности для зарядного оборудования, станций и систем электроснабжения — завершить в III квартале 2026 года; активизировать пропаганду и стимулировать переход на транспорт, использующий электроэнергию и экологически чистое топливо, а также поощрять использование общественного транспорта.

Вьетнамской электроэнергетической группе (EVN): активно внедрять программы управления спросом на электроэнергию и регулирования нагрузки для обеспечения установки зарядных станций в городских районах и жилых комплексах; упростить процедуры подключения и установки отдельных счётчиков для зарядных станций в жилых домах, обеспечив прозрачность учёта и оплаты электроэнергии.

Премьер-министр поручил народным комитетам провинций и городов: срочно пересмотреть планы развития и требования по размещению инфраструктуры зарядки для транспортной системы в городских районах и строительных объектах; обязать инвесторов и управляющие советы жилых домов тесно сотрудничать с поставщиками зарядной инфраструктуры для научно обоснованного и безопасного размещения оборудования в соответствии с законодательством и стандартами; инструктировать жителей по вопросам организации и использования парковок, зарядных станций и пунктов замены батарей, обеспечивая общественный порядок, пожарную безопасность и удобство повседневной жизни.

Канцелярии правительства поручено, в рамках своих функций и полномочий, контролировать и координировать выполнение данной депеши, своевременно докладывая Премьер-министру и ответственным вице-премьерам о возникающих внештатных ситуациях.