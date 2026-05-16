Связь регионов — создание новых импульсов для развития туризма Вьетнама

Красота террасных рисовых полей в Мукангчае — одного из самых привлекательных туристических направлений Северо-Западного региона. Фото: ВИА

Использование преимуществ Хошимина как ворот на рынок, а также совместное освоение уникальных природных и культурных ресурсов Северо-Запада обещают создать новые импульсы для устойчивого роста и повышения национального туристического бренда.



Связь регионов как фактор стимулирования устойчивого роста туризма



Туристическая отрасль Вьетнама проходит этап глубокой трансформации в соответствии с Резолюцией Правительства № 82/NQ-CP и Планом развития туристической системы на 2021–2030 годы с горизонтом до 2045 года. Основной акцент делается на переходе от экстенсивного развития к интенсивному, где ядром развития становятся зелёная экономика и культурный опыт.



Особое внимание привлекает недавно запущенная Программа сотрудничества по развитию туризма между расширенным Северо-Западным регионом и Хошимином на период 2026–2030 годов, которая продемонстрировала инициативность и решительность местных властей в реализации целей межрегионального взаимодействия. Это, в свою очередь, способствует созданию новых импульсов для устойчивого развития туристической отрасли Вьетнама.



Согласно программе, в 2026–2030 годах провинции расширенного Северо-Запада (включая Шонла, Дьенбьен, Туенкуанг, Футхо, Лайтяу, Лаокай, Лангшон и Тхайнгуен) совместно с Хошимином договорились о сотрудничестве в сфере государственного управления туризмом, развития и объединения туристических продуктов. Кроме того, предусматриваются цифровая трансформация и применение науки и технологий в развитии туризма, продвижение и привлечение инвестиций, а также развитие кадровых ресурсов туристической отрасли.



Сотрудничество в сфере развития туризма между провинциями расширенного Северо-Запада и Хошимином основывается на принципах равноправного взаимодействия, ответственности, творческого подхода и инициативности участников. Это позволит совместно достигать результатов на основе эффективного использования потенциала и преимуществ каждого региона. Такое сотрудничество также строится на духе взаимосвязи, взаимопомощи и совместного развития.



Цель данного взаимодействия заключается в увеличении объёма двустороннего туристического обмена между провинциями расширенного Северо-Запада и Хошимином. Наряду со стимулированием устойчивого роста туристической отрасли стороны будут координировать разработку синхронизированных планов развития туризма, поддерживать использование местных преимуществ и рациональное освоение ресурсов.



Благодаря сотрудничеству туристические направления смогут постепенно диверсифицировать туристические продукты, создавать полноценные межрегиональные туристические программы и маршруты, а также совместно продвигать их на внутреннем и международном рынках. Параллельно будет формироваться дружественная и безопасная туристическая цепочка с характерными продуктами каждого региона. Кроме того, данное сотрудничество позволит привлекать общественные ресурсы, поддерживать и создавать условия для поиска предприятиями инвестиционных партнёров, строительства, развития и эксплуатации туристических продуктов.



Для Хошимина провинции расширенного Северо-Запада являются одним из шести ключевых регионов, с которыми Департамент туризма Хошимина подписал соглашения о сотрудничестве в сфере развития туризма наряду с Северо-Востоком, Северным Центральным регионом, Центральным ключевым экономическим регионом, Юго-Восточным регионом и дельтой Меконга.

Центральное почтовое отделение Хошимина неизменно привлекает отечественных и иностранных туристов. Фото: ВИА





Недавно подписанное Соглашение о сотрудничестве в развитии туризма между провинциями расширенного Северо-Запада и Хошимином на период 2026–2030 годов является не только продолжением сотрудничества предыдущего этапа, но и переходом к новому этапу с более высокими требованиями, более системным подходом и более практическими целями.Заместитель главы Национального управления по туризму Вьетнама Ха Ван Шиеу отметил, что местные органы власти должны рассматривать сотрудничество в рамках нового подхода, формируя единое пространство развития туризма с общими продуктами, общим брендом, общим рынком, общей базой данных и единым механизмом координации.Исходя из этого, Национальное управление по туризму Вьетнама ориентирует местные власти на переход от взаимодействия в формате отдельных мероприятий к сотрудничеству по цепочке создания туристической стоимости. Основной акцент должен быть сделан на создании ряда межрегиональных продуктов, обладающих конкурентоспособностью, коммерческим потенциалом и связанных с общим брендом расширенного Северо-Запада.Особенно важно более эффективно использовать положение Хошимина как рыночных ворот страны, играющего роль центра распределения туристических потоков, центра туристических компаний, коммуникаций, инвестиций и международных связей.«Сочетание рыночного потенциала Хошимина и самобытных ресурсов восьми провинций расширенного Северо-Запада позволит сформировать комплексную экосистему туристических продуктов, которая не только повысит экономическую ценность, но и будет способствовать популяризации и укреплению гордости за многообразную красоту Вьетнама в новый этап развития страны», — выразил надежду заместитель главы Национального управления по туризму Вьетнама Ха Ван Шиеу.Процесс сотрудничества должен сосредоточиться на цифровой трансформации, рассматривая её как инструмент повышения эффективности управления и продвижения туризма. Одновременно необходимо повышать качество кадровых ресурсов, качество услуг в туристических направлениях и укреплять государственно-частное партнёрство, отводя предприятиям центральную роль.