Сборная Вьетнама впервые завоевала путевку на чемпионат мира FIFA U-17 2026 года

Юношеская сборная Вьетнама по футболу до 17 лет впервые завоевала путевку на чемпионат мира FIFA U-17 2026 года, одержав победу над сборной Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) со счетом 3:2 в заключительном матче группы C Кубка Азии AFC U-17 2026 года в Саудовской Аравии. Игра завершилась рано 14 мая по вьетнамскому времени.



Эта победа позволила Вьетнаму занять первое место в группе C. Сборная Республики Корея финишировала второй, набрав пять очков после нулевой ничьей с Йеменом в другом матче группы. Команда Республики Корея также вышла на чемпионат мира FIFA U-17 2026 года.



Перед заключительным матчем группового этапа Вьетнаму была необходима победа, чтобы напрямую квалифицироваться на турнир. Однако команда под руководством Криштиану Роланда столкнулась с ранней неудачей. Уже на 18-й секунде матча Султан Насир аль-Мхейри открыл счёт в пользу ОАЭ, воспользовавшись суматохой в штрафной.

Несмотря на быстрый пропущенный гол, Вьетнам вскоре вернул уверенность и начал активно идти вперед в поисках ответного мяча. Усилия команды принесли результат на 41-й минуте, когда Нгуен Лык великолепным ударом со штрафного закрутил мяч сквозь оборонительную стенку и сравнял счет 1:1 перед перерывом.



После перерыва Вьетнам сохранил атакующий темп. На 48-й минуте Ван Зыонг хладнокровно завершил атаку после передачи назад от Дай Няна и вывел Вьетнам вперед 2:1.



ОАЭ ответили спустя восемь минут. Адам Махрус совершил впечатляющий сольный проход, после чего закрутил мяч в сетку, сравняв счет - 2:2.



Игра шла на высоких скоростях, и Вьетнам продолжал давить. На 68-й минуте после углового Мань Кыонг переиграл соперника в воздухе и ударом головой вывел свою команду вперёд — 3:2.



В концовке встречи ОАЭ провели несколько атак, однако вратарь Суан Хоа совершил серию ключевых сейвов и сохранил преимущество Вьетнама.




