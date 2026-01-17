Рычаг устойчивого развития сельских и горных районов

Резолюция № 257/2025/QH15 от 11 декабря 2025 года, принятая Национальным собранием, утвердила инвестиционную политику по реализации Национальных целевых программ: строительства нового сельского уклада, устойчивого сокращения бедности и социально-экономического развития регионов проживания национальных меньшинств и горных районов на период 2026–2035 годов.

Девушка народности красного Зао из общины Ваншон, провинция Бакнинь

Данная резолюция отражает высокую решимость Национального собрания и Правительства в выполнении целей Партии и Государства, направленных на обеспечение зажиточной и счастливой жизни народа, прежде всего населения национальных меньшинств и горных районов.

Формирование единой правовой основы

Резолюция своевременно институционализирует ключевые установки Партии, Национального собрания и Правительства, касающиеся: строительства современного, благополучного, самобытного и устойчивого сельского уклада, увязанного с процессами урбанизации и адаптацией к изменению климата; всестороннего развития регионов проживания национальных меньшинств и горных районов; реализации многоаспектного, инклюзивного и устойчивого сокращения бедности, при этом особо подчёркивается приоритетная направленность на регионы проживания национальных меньшинств и горные территории.

Реализация национальных целевых программ — социально-экономического развития регионов проживания национальных меньшинств и горных районов, строительства нового сельского уклада и устойчивого сокращения бедности в увязке с ускоренным развитием промышленности, сферы услуг и сельских ремёсел — обозначена среди ключевых задач в проекте Программы действий ЦК КПВ по выполнению Резолюции XIV съезда КПВ.

Принятие Резолюции № 257 означает создание единой правовой рамки на уровне Национального собрания для интеграции трёх Национальных целевых программ, что позволяет преодолеть фрагментацию и дублирование целей, политики и ресурсов, а также задать ориентиры обновления инвестиционного мышления в сторону долгосрочного, концентрированного, эффективного и устойчивого подхода.

В период 2021–2025 годов синхронная реализация трёх Национальных целевых программ — строительства нового сельского уклада, устойчивого сокращения бедности и социально-экономического развития регионов проживания национальных меньшинств и горных районов — обеспечила всесторонние и глубокие позитивные изменения в сельской местности и труднодоступных районах страны. Эти программы не только внесли важный вклад в реструктуризацию экономики в направлении быстрого и устойчивого роста, но и существенно преобразили облик сельских территорий, улучшив материальные и духовные условия жизни десятков миллионов граждан.

Заметное сокращение бедности

Одним из наиболее ярких результатов периода 2021–2025 годов стали более высокие темпы сокращения бедности в регионах проживания национальных меньшинств и горных районах по сравнению со средним показателем по стране. Среднедушевой доход во многих населённых пунктах существенно вырос, ряд показателей превысил запланированные ориентиры. Сельская инфраструктура была заметно улучшена; базовые социальные услуги, такие как здравоохранение, образование, чистая вода и доступ к информации, поэтапно расширялись и всё глубже проникали в отдалённые и труднодоступные деревни и селения.

Параллельно с этим позитивно трансформировалась структура сельской экономики, источники средств к существованию населения стали более диверсифицированными, постепенно снижалась зависимость от мелкотоварного, раздробленного производства. Такие новые направления, как цифровая трансформация, «зелёная» экономика, охрана окружающей среды, гендерное равенство, сельский туризм, профессиональное образование и устойчивая занятость, начали внедряться на практической основе, с учётом местных условий и международных обязательств в сфере устойчивого развития, с интеграцией гендерного подхода и повышением роли женщин в социально-экономическом развитии и управлении на уровне общин.

На протяжении многих поколений представители народности Лы — одной из малочисленных этнических групп, проживающей главным образом в провинции Лайчау, — по-прежнему сохраняют и развивают традиционные ремёсла плетения. Фото: ВИА



Социально-экономическая инфраструктура сельских районов продолжала активно развиваться. Критерий транспортной доступности был выполнен в 87,3% общин, что на 6,3% выше по сравнению с концом 2021 года. Системы ирригации и предотвращения стихийных бедствий, приоритетно инвестируемые в районах, подверженных засухе и засолению, охватывают 98,1% общин. Сельская электросеть продолжала расширяться, обеспечивая стабильное электроснабжение более чем 99,7% домохозяйств.

Одновременно последовательно реализовывалась реструктуризация сельского хозяйства в увязке с развитием сельской экономики, с чётким определением приоритетов. Сельскохозяйственный сектор сохранял стабильные темпы роста — в среднем около 3,18% в год; объём экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции в 2024 году достиг рекордных 62,5 млрд долларов США, что внесло важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности и макроэкономической стабильности.

Во многих регионах были сформированы зоны концентрированного товарного производства, связанные с сырьевой базой и логистическими системами. Программа «Каждая община — один продукт» (OCOP) продолжала оставаться ключевым акцентом, создавая дополнительную стоимость и новые подходы к развитию сельской экономики.

Наряду с этим профессиональная подготовка сельских работников организовывалась гибко, с ориентацией на реальные потребности предприятий, кооперативов и рынка труда. Многие курсы проводились непосредственно на производственных площадках, способствуя повышению квалификации и расширению возможностей занятости населения, включая работников среднего возраста. Движение аграрного предпринимательства, особенно среди молодёжи, дало ряд эффективных моделей.

Работа по охране окружающей среды и формированию сельского ландшафта получила мощный импульс. К середине 2025 года 87,5% общин соответствовали критериям экологии и безопасности пищевых продуктов; 100% общин проводили информационно-просветительскую работу по защите окружающей среды и адаптации к изменению климата, способствуя формированию сельской местности «светлой — зелёной — чистой — красивой — безопасной».

Особого внимания заслуживает тот факт, что почти 134 тысячи работников из бедных, близких к бедности и недавно вышедших из бедности домохозяйств успешно получили поддержку в трудоустройстве, превысив установленный целевой показатель. Почти 90 тысяч бедных и близких к бедности домохозяйств получили помощь в строительстве или ремонте жилья, что внесло значительный вклад в общенациональное движение «Вся страна объединяется ради ликвидации временного и ветхого жилья».

Что касается регионов проживания национальных меньшинств и горных районов, то после более чем трёх лет реализации программы было ликвидировано 42 567 временных и аварийных домов при общем объёме финансирования 1702,68 млрд донгов, что составило 230% от запланированного показателя. Был решён целый ряд насущных потребностей населения — обеспечение земельными участками под жильё, жильём, землёй для производства, питьевой водой, продовольствием, ликвидация неграмотности. Одновременно 403 проекта по развитию производства по цепочкам добавленной стоимости с участием 817 предприятий и кооперативов сыграли важную роль в укреплении источников средств к существованию и устойчивом сокращении бедности.

Благодаря достигнутым результатам Вьетнам продолжает получать высокую оценку международного сообщества как «точка роста» и образцовая модель в сфере сокращения бедности и развития сельских территорий, в увязке с реализацией Целей устойчивого развития (ЦУР).

