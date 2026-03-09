Báo Ảnh Việt Nam

ВЬЕТНАМ- РОССИЯ

Русская душа в сердце Вьетнама: художественный вечер российско-вьетнамской дружбы в Ханое

Вечером 5 марта в Ханое Министерство общественной безопасности Вьетнама совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации организовали художественную программу культурного обмена под названием «Русская душа в сердце Вьетнама».
5 марта 2026 года в стенах знакового Вьетнамско-советского дворца культуры дружбы прошла торжественная художественная программа «Русская душа в сердце Вьетнама», приуроченная к рабочему визиту министра по чрезвычайным ситуациям РФ Александра Куренкова.

Генеральный секретарь То Лам принял участие в программе. Также присутствовали: член Политбюро, секретарь Центрального комитета Партии, руководитель Канцелярии Центрального комитета Партии Фам Зя Тук; член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг; Постоянный заместитель Премьер-министра Нгуен Хоа Бинь, член Политбюро XIII созыва; Нгуен Суан Тханг, председатель Центрального теоретического совета, член Политбюро XIII созыва.

Со стороны Министерства общественной безопасности присутствовал генерал армии Лыонг Там Куанг, член Политбюро, министр общественной безопасности. В мероприятии также принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Александр Куренков.

Со стороны Министерства общественной безопасности присутствовал генерал армии Лыонг Там Куанг, член Политбюро, министр общественной безопасности. В мероприятии также принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Александр Куренков. Фото: ВИА
 

Это культурно-художественное мероприятие было организовано по случаю визита и рабочей поездки делегации Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации во Вьетнам. Программа, прошедшая во Дворце культуры труда и дружбы Вьетнама и СССР, вновь подтвердила отношения сотрудничества и глубокие чувства между Вьетнамом и Российской Федерацией в целом, а также между народами двух стран — Вьетнама и России.

Художественная программа «Русская душа в сердце Вьетнама», приуроченная к рабочему визиту министра по чрезвычайным ситуациям РФ Александра Куренкова.

В программе приняли участие ведущие художественные коллективы силовых структур двух стран: Симфонический оркестр Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, духовой оркестр Командования мобильной полиции и Театр песни и танца Народной общественной безопасности Вьетнама.


ИЖВ/ВИА

