Российский профессор оценивает начало «эпохи подъёма» Вьетнама

В беседе с корреспондентом ВИА в Москве сразу после успешного завершения XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама профессор, доктор экономических наук Георгий Толорая, главный научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии (ИКСА) Российской академии наук (РАН), подчеркнул, что съезд ознаменовал начало новой эпохи — эпохи подъёма вьетнамской нации.





Резолюция XIV съезда определила общие цели на период 2026–2030 годов и видение до 2045 года. Фото: ВИА



По словам профессора Толорая, эта эпоха выведет Вьетнам на качественно новый уровень развития, а XIV съезд стал рубежным этапом перехода страны от модели «мировой фабрики» к цели становления высокотехнологической державой с более высоким качеством роста.

Оценивая контекст проведения съезда, профессор Толорая отметил, что он проходил в условиях переплетения многочисленных внутренних и международных трудностей и вызовов — от стихийных бедствий и пандемий до традиционных и нетрадиционных угроз безопасности, обострения стратегической конкуренции и разрывов глобальных цепочек поставок. В этих условиях завершение Вьетнамом процесса упорядочения и оптимизации организационного аппарата, а также административно-территориальной структуры стало важным шагом, наглядно демонстрирующим решимость страны к глубоким реформам.

Анализируя документы, принятые на XIV съезде, профессор Толорая отметил, что Вьетнам чётко обозначил задачу перехода от экстенсивной модели роста к интенсивному развитию, основанному на науке и технологиях, инновациях и цифровой трансформации. Современная институциональная система и высококачественные человеческие ресурсы рассматриваются как фундамент, в то время как зелёное и устойчивое развитие, циркулярная экономика и адаптация к изменению климата становятся обязательными требованиями.

По его мнению, важным акцентом является зрелость институционального мышления, проявившаяся в том, что Вьетнам рассматривает институты как «прорыв прорывов», активно противодействуя риску попадания в ловушку среднего дохода. Подтверждение курса на ликвидацию механизма «прошу — даю», повышение прозрачности и продвижение модели управления «снизу вверх» посылает чёткий сигнал отечественному и зарубежному инвестиционному сообществу о решимости проводить реальные и содержательные реформы.

Кроме того, ориентация на сочетание экономики знаний, цифровой экономики, зелёной экономики и циркулярной экономики — свидетельствует о том, что Вьетнам отказывается от модели роста, основанной на дешёвой рабочей силе, и нацелен на повышение производительности, качества и добавленной стоимости. Всеобъемлющая цифровая трансформация, формирование цифрового правительства, цифровой экономики и цифрового общества определены в качестве ключевых опор развития.

Профессор, доктор экономических наук Георгий Толорая, главный научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии (ИКСА) Российской академии наук (РАН)



Профессор Толорая подчеркнул принцип гармоничного сочетания планирования и рынка. Согласно этому подходу, государственный сектор продолжит играть ведущую роль в обеспечении макроэкономической стабильности, поддержании ключевых балансов, формировании стратегических ориентиров и выполнении функции локомотива развития. В то же время частный сектор рассматривается как один из важнейших двигателей экономики, что требует создания благоприятной деловой среды, обеспечения прав собственности и свободы предпринимательства, повышения потенциала отечественных предприятий, укрепления их международной конкурентоспособности, а также активного внедрения знаний и технологий в производственно-деловую деятельность.

В сфере урбанизации формирование особых зон нового поколения и международных финансовых центров, включая Хошимин, отражает стремление превратить Вьетнам в региональный центр услуг и логистики, одновременно увязывая экономический рост с целью построения здорового, дисциплинированного, цивилизованного, безопасного и устойчиво развивающегося вьетнамского общества.

Говоря о внешней политике, профессор Толорая отметил, что Вьетнам продолжает придерживаться гибкого внешнеполитического курса, который в новой эпохе становится всё более активным и напористым.

С российской точки зрения, по его словам, итоги XIV съезда открывают как новые возможности, так и новые требования к качеству сотрудничества. В условиях, когда Вьетнам подчёркивает цифровой суверенитет, сильное государство и рост, основанный на высоких технологиях, традиционные модели взаимодействия уже не отвечают новым реалиям. Вместо этого партнёрам Вьетнама необходимо ориентироваться на передачу технологий, локализацию производства и обеспечение технологического суверенитета.

Порт Куиньон, расположенный в заливе Куиньон, стремится стать современным международным интегрированным портом, соответствующим международным стандартам. Фото: Ву Синь - ВИА



Что касается вьетнамо-российских отношений, профессор Толорая прогнозирует расширение двустороннего сотрудничества на новые сферы, такие как трансфер технологий, участие в проектах цифровизации и зелёного перехода, что позволит вывести отношения двух стран за рамки традиционной политической дружбы и придать им более практический и устойчивый характер в новой эпохе.

Сразу после успешного завершения XIV съезда КПВ, в документе которого «народ» определяется как «центр и субъект» всех политических решений, корреспондент ВИА в Москве взяла комментарий у Заведующей Отделом выставок и постоянных экспозиций Музея Востока Альбина Легостаева, известного куратора искусства Вьетнама в России, об этой прорывной директиве.

Альбина Легостаева дает интервью корреспонденту ВИА в РФ по вопросам стратегии развития культуры и человека. Фото: ВИА

Альбина Сергеевна заявила, что прочитав доклад съезда, ей дается основание для вывода, что XIV съезд станет историческим. Впервые не просто многократно прозвучало слово «культура», но это было прямо подчёркнуто, выведено как одна из как одно из стратегических положений развитие будущего общества. Культура и человек становятся в центре внимания вьетнамского общества, и что это происходит ещё что приятно в связке с экономическим ростом, с решением многих социальных проблем. Культура — это не только духовная основа, но и стратегический актив государства. И культурные связи — это не только основа для полноценного политического диалога, причём внутри страны, на международной арене.

Решение разных проблем на разных уровнях невозможно без учёта традиций и культуры. Как человеку, который вот уже несколько десятилетий занимается вьетнамским искусством, Альбине Сергеевной очень важно слышать такие вещи при том, что подчёркивалась на этом съезде и роль народной дипломатии.

Вьетнам — это же действительно страна с богатой традиционной культурой, она обогащалась, менялась, и на этой базе развиватеся современная культура. Альбина Сергеевна особо отметила Резолюцию №80 (Политбюро ЦК КПВ) о развитии культуры, назвав ее бальзамом души, которая является взвешенной стратегией, продуманной на будущее. Она выразила надежду, что эта программа продлится не только пять лет, но и более длительный срок, поскольку она поднимает важные вопросы. А. Легостаева отметила, что Вьетнам недавно учредил еще один национальный праздник – День культуры, который будет отмечаться 24 ноября, – как решающий шаг в реализации Резолюции, назвав это большим успехом и данью уважения традиционной культуре и тем, кто неустанно трудился в этой области для создания нового образа Вьетнама на международной арене.

Возвращаясь к съезду, известная российская деятельница искусства заявила, что утверждение центральной роли человека во всех политиках развития представляет собой качественно новое развитие общества, изменение модели общества. Более того, этот человек-центр владеет самыми передовыми технологиями, живет в цифровую эпоху и способен интегрировать и продвигать культуру как мягкую силу. Эксперт считает, что это будет способствовать более глубокой интеграции Вьетнама и его участию в мировом сообществе. Опытная в организации мероприятий, связанных с вьетнамской культурой, Альбина Легостаева подчеркнула решающую роль культурных кодов в распространении национальной культуры за рубежом. В качестве примера она привела традиционное вьетнамское платье аозай, назвав его визитной карточкой Вьетнама. В ее Музее восточного искусства в Москве хранятся две выдающиеся версии ао зай — одна работы известного модельера Данг Тхи Минь Хань, а другая, подаренная музею супругой Генерального Секретаря Нго Фыонг Ли во время ее визита в Россию в мае 2025 года.



