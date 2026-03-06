ТЕМА ВЫПУСКА
Роль и вклад вьетнамских женщин на «карте» экономики
Сегодня они активно участвуют в самых разных сферах экономики — от производства, предпринимательства и малого сервиса до инновационного стартап-движения, развития кооперативного сектора, цифровой, зелёной и циркулярной экономики, а также продвижения принципов финансовой инклюзивности.
Текстильная и обувная промышленность являются наиболее трудоёмкими отраслями во Вьетнаме. В текстильной отрасли около 75% работников составляют женщины. Их мастерство, аккуратность и внимание к деталям позволяют создавать качественную продукцию, благодаря чему вьетнамские бренды уверенно выходят на международные рынки.
Женщины-предприниматели: от управления бизнесом к формированию устойчивых ценностей
Если раньше женщины в основном воспринимались как производственная рабочая сила, то сегодня они всё более уверенно утверждают себя в роли руководителей и управленцев.
Согласно Отчёту о конкурентоспособности малых и средних предприятий за 2024 год, около 30% управленческих и руководящих позиций во вьетнамских компаниях занимают женщины — это один из самых высоких показателей в Юго-Восточной Азии. В стране насчитывается более 100 000 малых и средних предприятий, возглавляемых женщинами, что составляет около 20% от общего числа таких компаний. Примечательно, что в 51% предприятий женщины входят в структуру собственников — показатель, выделяющий Вьетнам среди многих стран региона.
✅ ~30% управленческих и руководящих позиций во вьетнамских компаниях занимают женщины
✅ ~20% малые и средние предприятия, возглавляемые женщинами
✅ 51% предприятий женщины входят в структуру собственников
Отчёт о конкурентоспособности малых и средних предприятий за 2024 год
Компании под руководством женщин вносят вклад не только в рост ВВП, создание рабочих мест и пополнение государственного бюджета, но и формируют особый стиль управления — осторожный, но решительный; гибкий, но гуманистичный; ориентированный на человека и общество как центр стратегии развития.
В последние годы заметна трансформация лидерского мышления вьетнамских женщин-предпринимателей. Они стремятся не только к прибыли, но и к устойчивому, инклюзивному и социально ответственному развитию.
«Лидерское мышление современных вьетнамских женщин-предпринимателей выходит далеко за рамки “эффективного управления” и ориентируется на “гуманистическое управление”, связанное с целями устойчивого и инклюзивного развития».
Май Тхи Зьеу Хуен, Заместитель председателя Совета женщин-предпринимателей Вьетнама
Три вьетнамские женщины-предпринимательницы вошли в список «Самых влиятельных женщин Азии 2024»
Многие женщины-предприниматели являются пионерами внедрения принципов ESG (экология, социальная ответственность и корпоративное управление), активно участвуют в инициативах по развитию зелёной и циркулярной экономики, а также цифровой трансформации. Социальная ценность для них — не побочная благотворительная деятельность, а неотъемлемая часть долгосрочной стратегии развития.
Корпорация TH, созданная предпринимательницей Тхай Хыонг, является пионером во внедрении модели «зелёной» экономики и циркулярной экономики (Фото: ВИА)
Среди ярких национальных брендов, созданных женщинами-предпринимателями, можно отметить Тхай Хыонг — основателя TH true MILK, реализующую философию «Во имя физического развития вьетнамцев», а также Нгуен Тхи Фыонг Тхао — основателя Vietjet Air, воплотившую идею «летать может каждый», расширив возможности передвижения и коммуникации для миллионов граждан, способствуя развитию туризма и торговли.
Президент Вьетнама Лыонг Кыонг присутствовал при церемонии передачи первого самолёта Boeing 737-8 между корпорацией Boeing и авиакомпанией Vietjet Air (сентябрь 2025 года, город Сиэтл, США) (Фото: ВИА)
«Золотая роза» — символ интеллекта и силы характера
С целью признания и чествования вклада женщин-предпринимателей с 2005 года Торгово-промышленная палата Вьетнама (VCCI) выступила инициатором и организатором присуждения звания «Выдающаяся вьетнамская женщина-предприниматель — Золотая роза». Эта инициатива способствовала утверждению роли женщин-предпринимателей Вьетнама как важной силы, вносящей вклад не только в экономику, но и в развитие гуманистических, культурных ценностей и социальной ответственности; она также служит источником поощрения и вдохновения для тех женщин, которые достигают успеха в бизнесе и одновременно создают устойчивые ценности для общества и сообщества.
На церемонии вручения звания «Выдающаяся вьетнамская женщина-предприниматель — Золотая роза 2025» председатель Торгово-промышленной палаты Вьетнама Фам Тан Конг подчеркнул: «Золотая роза — это не просто награда, а источник вдохновения, символизирующий силу характера, интеллект и сердце вьетнамской женщины — тех, кто вместе с VCCI и деловым сообществом страны вкладывает весь свой талант, знания и преданность делу, способствуя вступлению Вьетнама в новую эпоху — эпоху национального подъёма».
За два десятилетия «Золотая роза» стала почётным символом интеллекта, стойкости и гуманизма — качеств, присущих вьетнамским женщинам в эпоху интеграции. Каждая удостоенная этого звания женщина-предприниматель является не только примером успеха, но и подтверждением духа обновления, смелости в мышлении и действиях, преданности обществу.
Сияя на пути интеграции
В условиях углубляющейся интеграции и усиливающейся глобальной конкуренции вьетнамские женщины шаг за шагом утверждают свои позиции в различных сферах экономики. Они выступают не только как многочисленная рабочая сила, но и как управленцы, новаторы, инвесторы и участники формирования политики.
Роль и вклад женщин на современной «карте» экономики — это результат многолетних усилий нескольких поколений, а также отражение глубоких преобразований вьетнамского общества в направлении равенства, инклюзивности и устойчивого развития.
Вьетнамские женщины — с их интеллектом, силой характера и стремлением к достижению целей — продолжают писать историю экономического роста страны, внося практический и вдохновляющий вклад в её развитие./.