Роль и вклад вьетнамских женщин на «карте» экономики

Сегодня они активно участвуют в самых разных сферах экономики — от производства, предпринимательства и малого сервиса до инновационного стартап-движения, развития кооперативного сектора, цифровой, зелёной и циркулярной экономики, а также продвижения принципов финансовой инклюзивности.

Согласно отчёту Статистического управления Вьетнама за 2024 год, 63% вьетнамских женщин входят в состав рабочей силы — показатель, значительно превышающий среднемировой уровень, по данным Всемирного банка. Эта цифра не только подтверждает активное участие женщин в экономике, но и отражает их существенный вклад, особенно в ключевых отраслях — текстильной и обувной промышленности, сельском хозяйстве, технологиях и финансовом секторе.

Текстильная и обувная промышленность являются наиболее трудоёмкими отраслями во Вьетнаме. В текстильной отрасли около 75% работников составляют женщины. Их мастерство, аккуратность и внимание к деталям позволяют создавать качественную продукцию, благодаря чему вьетнамские бренды уверенно выходят на международные рынки.

В сельском хозяйстве — опоре национальной экономики — женщины играют важную роль на всех этапах: от выращивания и переработки до упаковки и экспорта продукции. В равнинных и горных районах доля женщин, занятых в аграрном секторе, достигает 70%. Они являются ключевой силой в производстве риса, кофе, перца и экспортных фруктов. Тем самым они не только обеспечивают продовольственную безопасность, но и способствуют повышению добавленной стоимости вьетнамской сельхозпродукции на мировом рынке.

Особо следует отметить, что в условиях цифровой и «зелёной» трансформации женщины всё активнее осваивают новые направления — электронную коммерцию, финтех, циркулярную экономику, инновационное предпринимательство. Их гибкость, способность быстро адаптироваться и стремление к обучению помогают успешно интегрироваться в современные тренды развития.

Женщины-предприниматели: от управления бизнесом к формированию устойчивых ценностей

Если раньше женщины в основном воспринимались как производственная рабочая сила, то сегодня они всё более уверенно утверждают себя в роли руководителей и управленцев.

Согласно Отчёту о конкурентоспособности малых и средних предприятий за 2024 год, около 30% управленческих и руководящих позиций во вьетнамских компаниях занимают женщины — это один из самых высоких показателей в Юго-Восточной Азии. В стране насчитывается более 100 000 малых и средних предприятий, возглавляемых женщинами, что составляет около 20% от общего числа таких компаний. Примечательно, что в 51% предприятий женщины входят в структуру собственников — показатель, выделяющий Вьетнам среди многих стран региона.

✅ ~30% управленческих и руководящих позиций во вьетнамских компаниях занимают женщины

✅ ~20% малые и средние предприятия, возглавляемые женщинами

✅ 51% предприятий женщины входят в структуру собственников Отчёт о конкурентоспособности малых и средних предприятий за 2024 год

Компании под руководством женщин вносят вклад не только в рост ВВП, создание рабочих мест и пополнение государственного бюджета, но и формируют особый стиль управления — осторожный, но решительный; гибкий, но гуманистичный; ориентированный на человека и общество как центр стратегии развития.

В последние годы заметна трансформация лидерского мышления вьетнамских женщин-предпринимателей. Они стремятся не только к прибыли, но и к устойчивому, инклюзивному и социально ответственному развитию.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и делегаты нажали кнопку, дав старт реализации Проекта по поддержке женского предпринимательства на период 2026–2035 годов (Проект 2415) (Фото: ВИА) “ «Лидерское мышление современных вьетнамских женщин-предпринимателей выходит далеко за рамки “эффективного управления” и ориентируется на “гуманистическое управление”, связанное с целями устойчивого и инклюзивного развития». Май Тхи Зьеу Хуен, Заместитель председателя Совета женщин-предпринимателей Вьетнама

Три вьетнамские женщины-предпринимательницы вошли в список «Самых влиятельных женщин Азии 2024»

Многие женщины-предприниматели являются пионерами внедрения принципов ESG (экология, социальная ответственность и корпоративное управление), активно участвуют в инициативах по развитию зелёной и циркулярной экономики, а также цифровой трансформации. Социальная ценность для них — не побочная благотворительная деятельность, а неотъемлемая часть долгосрочной стратегии развития.

Среди ярких национальных брендов, созданных женщинами-предпринимателями, можно отметить Тхай Хыонг — основателя TH true MILK, реализующую философию «Во имя физического развития вьетнамцев», а также Нгуен Тхи Фыонг Тхао — основателя Vietjet Air, воплотившую идею «летать может каждый», расширив возможности передвижения и коммуникации для миллионов граждан, способствуя развитию туризма и торговли.

Эти примеры наглядно демонстрируют, что вьетнамские женщины-предприниматели не только успешно управляют бизнесом, но и формируют новые векторы развития, распространяя позитивные ценности в обществе.

«Золотая роза» — символ интеллекта и силы характера

С целью признания и чествования вклада женщин-предпринимателей с 2005 года Торгово-промышленная палата Вьетнама (VCCI) выступила инициатором и организатором присуждения звания «Выдающаяся вьетнамская женщина-предприниматель — Золотая роза». Эта инициатива способствовала утверждению роли женщин-предпринимателей Вьетнама как важной силы, вносящей вклад не только в экономику, но и в развитие гуманистических, культурных ценностей и социальной ответственности; она также служит источником поощрения и вдохновения для тех женщин, которые достигают успеха в бизнесе и одновременно создают устойчивые ценности для общества и сообщества.

На церемонии вручения звания «Выдающаяся вьетнамская женщина-предприниматель — Золотая роза 2025» председатель Торгово-промышленной палаты Вьетнама Фам Тан Конг подчеркнул: «Золотая роза — это не просто награда, а источник вдохновения, символизирующий силу характера, интеллект и сердце вьетнамской женщины — тех, кто вместе с VCCI и деловым сообществом страны вкладывает весь свой талант, знания и преданность делу, способствуя вступлению Вьетнама в новую эпоху — эпоху национального подъёма».

За два десятилетия «Золотая роза» стала почётным символом интеллекта, стойкости и гуманизма — качеств, присущих вьетнамским женщинам в эпоху интеграции. Каждая удостоенная этого звания женщина-предприниматель является не только примером успеха, но и подтверждением духа обновления, смелости в мышлении и действиях, преданности обществу.

Сияя на пути интеграции

В условиях углубляющейся интеграции и усиливающейся глобальной конкуренции вьетнамские женщины шаг за шагом утверждают свои позиции в различных сферах экономики. Они выступают не только как многочисленная рабочая сила, но и как управленцы, новаторы, инвесторы и участники формирования политики.

Роль и вклад женщин на современной «карте» экономики — это результат многолетних усилий нескольких поколений, а также отражение глубоких преобразований вьетнамского общества в направлении равенства, инклюзивности и устойчивого развития.

Вьетнамские женщины — с их интеллектом, силой характера и стремлением к достижению целей — продолжают писать историю экономического роста страны, внося практический и вдохновляющий вклад в её развитие./.