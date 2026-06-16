Форум будущего АСЕАН – 2026
Роль Вьетнама и стратегическое сотрудничество Россия – АСЕАН перед лицом глобальных вызовов
Такое мнение в интервью корреспонденту ВИА в России высказала заместитель директора Центра АСЕАН МГИМО МИД России, доктор политических наук Валерия Вершинина, в преддверии Саммита, посвящённого 35-летию установления дипломатических отношений между Россией и АСЕАН, который проходит в Казани с 17 по 19 июня.
По словам Валерии Вершининой, Москву и Ханой объединяет глубокое совпадение подходов к необходимости надёжной защиты центральной роли АСЕАН в региональной архитектуре безопасности и построения всеобъемлющей и устойчивой системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российская сторона высоко оценивает вклад Вьетнама в развитие Сообщества АСЕАН и его активную роль в продвижении сотрудничества Россия–АСЕАН, а также последовательно поддерживает конструктивные инициативы Вьетнама, направленные на укрепление внутриблокового единства и сплочённости Ассоциации, а также повышение её способности гибко реагировать на современные геополитические вызовы.
Ярким подтверждением такого подхода стало приветственное послание Министра иностранных дел России Сергея Лаврова участникам Третьего Форума будущего АСЕАН, состоявшегося в Ханое. В своём обращении он подчеркнул, что данный форум представляет собой авторитетный многосторонний механизм, отвечающий требованиям для проведения содержательного обмена мнениями и выработки глубоких экспертных оценок по широкому кругу ключевых вопросов регионального развития.
Оценивая 35-летний путь партнёрства между Россией и АСЕАН (1991–2026 гг.), заместитель директора Центра АСЕАН отметила, что главным и наиболее значимым достижением стало непрерывное, последовательное и устойчивое развитие отношений. Даже в условиях нарастающих внешнеполитических вызовов и глобальной конкуренции Россия и АСЕАН сохраняют высокий интерес к поддержанию диалога. Важным уроком стало глубокое осознание сторонами взаимной востребованности и взаимодополняемости, что открывает новые горизонты и совершенно новые пространства для дальнейшего развития стратегического партнёрства.
По словам Валерии Вершининой, в условиях происходящих изменений в мировой геополитике Россия последовательно выступает в поддержку центральной роли АСЕАН как ключевого механизма обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российская сторона убеждена, что базовые принципы, сформировавшиеся за десятилетия существования АСЕАН, включая консенсус, невмешательство во внутренние дела, уважение государственного суверенитета и мирное урегулирование споров, будут сохранены в качестве фундаментальных системообразующих ценностей.
Говоря о перспективах сотрудничества на макроуровне, эксперт МГИМО отметила, что вопрос интеграции АСЕАН в процессы формирования Большого Евразийского партнёрства и её вклада в евразийскую архитектуру безопасности уже давно находится на повестке дня. Вместе с тем этот процесс носит долгосрочный характер и сопровождается рядом объективных сложностей.
С практической точки зрения выход на новые экспортные рынки способен принести значительные экономические выгоды деловому сообществу стран Юго-Восточной Азии. Кроме того, существенный потенциал двустороннего взаимодействия заключается в расширении инвестиционного сотрудничества между государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и АСЕАН, а также в развитии новых транспортных и логистических коридоров, отвечающих интересам обеих сторон.
Одновременно страны АСЕАН могут использовать практический опыт интеграции ЕАЭС в таких сферах, как таможенное регулирование, функционирование систем электронного декларирования и развитие единой базы сертификационных данных.
Что касается взаимодействия с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), то наряду с традиционными приоритетами в области безопасности, борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью стороны располагают значительным потенциалом для совместной работы в таких перспективных сферах, как транспортная инфраструктура, энергетическая безопасность и развитие цифровой экономики.
Отвечая на вопрос о вкладе Саммита Россия–АСЕАН в Казани в реализацию концепции многополярной архитектуры безопасности и сотрудничества в Юго-Восточной Азии, заместитель директора Центра АСЕАН отметила, что уже сам выбор Казани в качестве места проведения юбилейного саммита по случаю 35-летия установления дипломатических отношений между Россией и АСЕАН в определённой степени подтверждает приверженность идее многополярности.
За последние годы Казань стала площадкой для проведения ряда крупных мероприятий, отражающих многополярную повестку дня, включая саммит БРИКС и Международный экономический форум KazanForum.
Ожидается, что при участии Генерального секретаря АСЕАН, а также представителей руководства Евразийского экономического союза и Секретариата Шанхайской организации сотрудничества участники саммита обсудят возможные решения по формированию многополярной системы безопасности до завершения работы над итоговыми совместными документами.