ВЬЕТНАМ: НОВАЯ ЭРА
Решительно устранять диссонансные голоса накануне Дня всенародного голосования
15 марта 2026 года избиратели по всей стране реализуют своё священное право и обязанность - принять участие в выборах депутатов Национального собрания (НС) XVI созыва и депутатов народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов. Вся Партия, вся армия, органы всех уровней, отрасли и вся политическая система активно и оперативно завершают подготовительные этапы к этому большому всенародному празднику. Улицы и кварталы украшены флагами, места голосования оформлены баннерами и лозунгами.
Это крупное политическое событие, имеющее важное значение как для всей страны, так и для каждого региона; оно проводится в тот момент, когда страна успешно осуществила курс обновления на протяжении 40 лет, добившись значительных и всесторонних достижений во всех сферах, оставив заметные следы развития, а международный авторитет Вьетнама продолжает неуклонно расти.
В противоположность этой радостной и воодушевляющей атмосфере враждебные силы и реакционные элементы продолжают предпринимать усилия по распространению искажённой информации и подрывных действий, направленных против выборов.
Диссонансные голоса
Не только в период выборов, но и перед каждым крупным политическим событием, имеющим важное значение для страны, враждебные силы и политические оппортунисты всегда пытаются искажать и извращать истину, сеять сомнения, дезориентировать общественное сознание и подрывать доверие народа к Партии, Государству и существующему строю.
Не ограничиваясь этим, враждебные силы усиливают и другие приёмы - кампании по очернению и подрыву авторитета руководящих кадров и ключевых должностных лиц, особенно тех, кто предполагается к выдвижению кандидатами. В социальных сетях можно увидеть публикации и видеоролики с монтажом и вымышленными деталями частной жизни, преувеличением недостатков, а порой и полностью сфабрикованные материалы, личные нападки, искажающие действительность с целью поколебать доверие народа к Партии и Государству.
Ещё одним приёмом, используемым подрывными элементами, является злоупотребление правом самовыдвижения для создания помех в кадровой работе: создаются группы и объединения, выдающие себя за «демократические» или «гражданское общество», которые под предлогом реализации гражданских прав пытаются продвигать к самовыдвижению оппортунистические элементы.
Следует чётко подчеркнуть, что право выдвижения кандидатов всегда гарантируется законом, однако оно сопровождается строгими требованиями к политическим качествам, нравственности, компетентности и авторитету кандидатов. Процедура согласования кандидатур и получения мнений избирателей по месту жительства и работы является эффективным «фильтром», позволяющим исключить подрывные элементы с неблагонадёжными мотивами.
В директиве 46-CT/TW также чётко указано: «…не включать в списки кандидатов лиц с проявлениями политического оппортунизма, стремления к власти, консерватизма, фракционности, местничества; лиц, в отношении которых ведутся проверки или имеются признаки нарушений; тех, кого компетентные органы признали недобросовестными; руководителей органов, организаций и подразделений, где имели место серьёзные случаи коррупции, расточительства, негативных явлений или серьёзных разногласий».
Поэтому подобные диссонансные голоса не способны преодолеть этот защитный барьер.
Позиция сердца народа - стальной щит
Можно утверждать, что выборы во Вьетнаме проводятся на основе единой, чёткой и прозрачной правовой базы. Согласно Конституции 2013 года, право избирать и быть избранным является одним из основных политических прав граждан, обеспечивающим принцип полного равенства без какой-либо дискриминации по признаку пола, национальности, религии или социального происхождения.
На этой основе Закон о выборах депутатов НС и депутатов народных советов конкретизирует в полном объёме принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании - демократические стандарты, которые признаны и уважаются международным сообществом. Не ограничиваясь лишь принципиальными положениями, весь избирательный процесс во Вьетнаме также детально, научно и открыто регламентирован законом.
Начиная с процедуры согласования и выдвижения кандидатов, составления и опубликования списков избирателей, организации предвыборной агитации и заканчивая голосованием, подсчётом голосов и объявлением результатов - каждый этап проводится строго и ответственно, находясь под тщательным контролем компетентных органов, Отечественный фронт Вьетнама (ОФВ) и, что особенно важно, под непосредственным наблюдением народа.
Согласно Закону о выборах депутатов НС и депутатов народных советов, выдвижение кандидатов должно проходить через строгие этапы согласования, проводимые ОФВ. Кандидаты должны не только соответствовать строгим требованиям к уровню подготовки и политическим качествам, но и пользоваться высоким доверием по месту работы и месту жительства, которое подтверждается на собраниях избирателей на местах. Именно прямые оценки со стороны населения служат наиболее объективным и беспристрастным критерием для отбора тех представителей, которые действительно обладают необходимыми качествами и способны выражать волю народа.
Механизм согласования кандидатур и проводимые обсуждения становятся форумом, на котором граждане открыто высказывают своё мнение и могут отклонять кандидатуры лиц с недостаточным авторитетом, ограниченными возможностями или тех, кто не достоин представлять волю и чаяния избирателей. Это является наглядным проявлением подлинной демократии во Вьетнаме.
Принцип тайного голосования обеспечивает, что каждый бюллетень является независимым, свободным и подлинным выражением воли народа, не подвергаясь никакому давлению или влиянию. Подсчёт голосов проводится открыто и прозрачно, в присутствии представителей избирателей, ОФВ и соответствующих организаций; результаты выборов вывешиваются и широко объявляются, чтобы народ мог следить за ними и осуществлять контроль.
Эти факты являются очевидным и убедительным доказательством, способным опровергнуть утверждения о том, что выборы во Вьетнаме являются заранее предопределёнными.
По всей стране все радуются этому праздничному дню
Для эффективной борьбы с ложными и искажающими утверждениями, связанными с выборами, компетентные силы на всех уровнях местных органов власти синхронно реализуют комплекс мер по предотвращению, выявлению и пресечению подрывных замыслов и действий враждебных сил, реакционных эмигрантских групп и внутренних антигосударственных элементов.
Информационно-разъяснительная работа о выборах активно ведётся во всём обществе, в том числе и в цифровом пространстве. Ложная информация, искажённые и враждебные взгляды, направленные против Партии, Государства и существующего строя, оперативно выявляются и удаляются в интернет-пространстве.
Пользователи социальных сетей также решительно используют функцию «пожаловаться», чтобы платформы своевременно удаляли вредоносную и ложную информацию. Избиратели уже выработали привычку проверять сведения через официальные источники, такие как партийная пресса, центральное и местное телевидение.
Тем временем артисты, знаменитости, влиятельные лица и вьетнамская диаспора в эти дни направляют своё внимание к общенациональному дню голосования.
Примечательно, что такие известные композиторы, как Нгуен Ван Тьунг, Хыа Ким Туен и Хоанг Хонг Нгок, написали песни, посвященные дню выборов. Это демонстрирует гражданскую и художественную ответственность перед этим знаменательным событием в стране.
Патриотическая атмосфера празднования 50-й и 80-й годовщины до сих пор свежа в нашей памяти. Социалистическая демократия во Вьетнаме - это не копия какой-либо модели, а результат истории борьбы за независимость, культурных и социальных особенностей нации, доведенный до совершенства в практическом строительстве и развитии страны. Поэтому патриотизм, национальное самосознание и гражданская ответственность, кажется, стали частью генетического кода вьетнамского народа.
В условиях мировой нестабильности и политических конфликтов вьетнамский народ еще больше ценит независимость, свободу и демократию, за достижение и сохранение которых поколения жертвовали кровью и жизнями. Их вера в этот режим нелегко поколебать.
15 марта мы увидим, как почти столетние избиратели все еще будут голосовать, как молодые избиратели будут с нетерпением ждать результатов голосования, и как семьи несколькими поколениями будут вместе осуществлять свои права и гражданские обязанности. Все это создаст оживленную атмосферу, подобную национальному празднику.