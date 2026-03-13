Решительно устранять диссонансные голоса накануне Дня всенародного голосования

15 марта 2026 года избиратели по всей стране реализуют своё священное право и обязанность - принять участие в выборах депутатов Национального собрания (НС) XVI созыва и депутатов народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов. Вся Партия, вся армия, органы всех уровней, отрасли и вся политическая система активно и оперативно завершают подготовительные этапы к этому большому всенародному празднику. Улицы и кварталы украшены флагами, места голосования оформлены баннерами и лозунгами.







Флаги, цветы и агитационные панно, посвящённые выборам депутатов Национального собрания XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов.



Это крупное политическое событие, имеющее важное значение как для всей страны, так и для каждого региона; оно проводится в тот момент, когда страна успешно осуществила курс обновления на протяжении 40 лет, добившись значительных и всесторонних достижений во всех сферах, оставив заметные следы развития, а международный авторитет Вьетнама продолжает неуклонно расти.

Вся Партия, вся армия, органы всех уровней, отрасли и вся политическая система активно и оперативно завершают подготовительные этапы к этому большому всенародному празднику. Улицы и кварталы украшены флагами, места голосования оформлены баннерами и лозунгами.



В противоположность этой радостной и воодушевляющей атмосфере враждебные силы и реакционные элементы продолжают предпринимать усилия по распространению искажённой информации и подрывных действий, направленных против выборов.



Диссонансные голоса

Не только в период выборов, но и перед каждым крупным политическим событием, имеющим важное значение для страны, враждебные силы и политические оппортунисты всегда пытаются искажать и извращать истину, сеять сомнения, дезориентировать общественное сознание и подрывать доверие народа к Партии, Государству и существующему строю.

Жители приходят на избирательные участки на территории квартала, чтобы ознакомиться со списком кандидатов в депутаты Национального собрания XVI созыва и народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов. (Фото: ВИА)

Чем более успешно развивается страна, тем ожесточённее становятся действия недоброжелательных сил. Они максимально используют киберпространство, социальные сети и трансграничные медиаплатформы для распространения ложной информации, искажения сущности выборов и отрицания руководящей роли Коммунистической партии Вьетнама.

Распространённый тезис заключается в том, что выборы во Вьетнаме якобы являются лишь формальностью, а народ не имеет реального права выбора.



Не ограничиваясь этим, враждебные силы усиливают и другие приёмы - кампании по очернению и подрыву авторитета руководящих кадров и ключевых должностных лиц, особенно тех, кто предполагается к выдвижению кандидатами. В социальных сетях можно увидеть публикации и видеоролики с монтажом и вымышленными деталями частной жизни, преувеличением недостатков, а порой и полностью сфабрикованные материалы, личные нападки, искажающие действительность с целью поколебать доверие народа к Партии и Государству.



Ещё одним приёмом, используемым подрывными элементами, является злоупотребление правом самовыдвижения для создания помех в кадровой работе: создаются группы и объединения, выдающие себя за «демократические» или «гражданское общество», которые под предлогом реализации гражданских прав пытаются продвигать к самовыдвижению оппортунистические элементы.



Следует чётко подчеркнуть, что право выдвижения кандидатов всегда гарантируется законом, однако оно сопровождается строгими требованиями к политическим качествам, нравственности, компетентности и авторитету кандидатов. Процедура согласования кандидатур и получения мнений избирателей по месту жительства и работы является эффективным «фильтром», позволяющим исключить подрывные элементы с неблагонадёжными мотивами.



В директиве 46-CT/TW также чётко указано: «…не включать в списки кандидатов лиц с проявлениями политического оппортунизма, стремления к власти, консерватизма, фракционности, местничества; лиц, в отношении которых ведутся проверки или имеются признаки нарушений; тех, кого компетентные органы признали недобросовестными; руководителей органов, организаций и подразделений, где имели место серьёзные случаи коррупции, расточительства, негативных явлений или серьёзных разногласий».



Поэтому подобные диссонансные голоса не способны преодолеть этот защитный барьер.



Позиция сердца народа - стальной щит

Можно утверждать, что выборы во Вьетнаме проводятся на основе единой, чёткой и прозрачной правовой базы. Согласно Конституции 2013 года, право избирать и быть избранным является одним из основных политических прав граждан, обеспечивающим принцип полного равенства без какой-либо дискриминации по признаку пола, национальности, религии или социального происхождения.

Агитационное шествие в рамках информационной кампании по выборам в квартале Чаньхыонг города Хошимин. (Фото: ВИА)

На этой основе Закон о выборах депутатов НС и депутатов народных советов конкретизирует в полном объёме принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании - демократические стандарты, которые признаны и уважаются международным сообществом. Не ограничиваясь лишь принципиальными положениями, весь избирательный процесс во Вьетнаме также детально, научно и открыто регламентирован законом.

Начиная с процедуры согласования и выдвижения кандидатов, составления и опубликования списков избирателей, организации предвыборной агитации и заканчивая голосованием, подсчётом голосов и объявлением результатов - каждый этап проводится строго и ответственно, находясь под тщательным контролем компетентных органов, Отечественный фронт Вьетнама (ОФВ) и, что особенно важно, под непосредственным наблюдением народа.



Формирование списка кандидатов на каждом избирательном участке является многоуровневым и многоэтапным демократическим процессом. Этот процесс проводится под руководством комитетов ОФВ различных уровней с участием представителей политических и общественных организаций, соответствующих учреждений и подразделений, а также при непосредственном учёте мнений избирателей по месту жительства и работы. В официальный список кандидатов включаются только те лица, которые полностью соответствуют установленным законом требованиям к депутатам, обладают необходимыми качествами и компетенциями и пользуются подлинным доверием избирателей.



Согласно Закону о выборах депутатов НС и депутатов народных советов, выдвижение кандидатов должно проходить через строгие этапы согласования, проводимые ОФВ. Кандидаты должны не только соответствовать строгим требованиям к уровню подготовки и политическим качествам, но и пользоваться высоким доверием по месту работы и месту жительства, которое подтверждается на собраниях избирателей на местах. Именно прямые оценки со стороны населения служат наиболее объективным и беспристрастным критерием для отбора тех представителей, которые действительно обладают необходимыми качествами и способны выражать волю народа.



Механизм согласования кандидатур и проводимые обсуждения становятся форумом, на котором граждане открыто высказывают своё мнение и могут отклонять кандидатуры лиц с недостаточным авторитетом, ограниченными возможностями или тех, кто не достоин представлять волю и чаяния избирателей. Это является наглядным проявлением подлинной демократии во Вьетнаме.



Принцип тайного голосования обеспечивает, что каждый бюллетень является независимым, свободным и подлинным выражением воли народа, не подвергаясь никакому давлению или влиянию. Подсчёт голосов проводится открыто и прозрачно, в присутствии представителей избирателей, ОФВ и соответствующих организаций; результаты выборов вывешиваются и широко объявляются, чтобы народ мог следить за ними и осуществлять контроль.



Эти факты являются очевидным и убедительным доказательством, способным опровергнуть утверждения о том, что выборы во Вьетнаме являются заранее предопределёнными.



По всей стране все радуются этому праздничному дню

Для эффективной борьбы с ложными и искажающими утверждениями, связанными с выборами, компетентные силы на всех уровнях местных органов власти синхронно реализуют комплекс мер по предотвращению, выявлению и пресечению подрывных замыслов и действий враждебных сил, реакционных эмигрантских групп и внутренних антигосударственных элементов.

Проверка и сверка удостоверений избирателей на избирательном участке № 3 квартала Хайбачынг, города Ханой. (Фото: ВИА).

Информационно-разъяснительная работа о выборах активно ведётся во всём обществе, в том числе и в цифровом пространстве. Ложная информация, искажённые и враждебные взгляды, направленные против Партии, Государства и существующего строя, оперативно выявляются и удаляются в интернет-пространстве.



Пользователи социальных сетей также решительно используют функцию «пожаловаться», чтобы платформы своевременно удаляли вредоносную и ложную информацию. Избиратели уже выработали привычку проверять сведения через официальные источники, такие как партийная пресса, центральное и местное телевидение.



Тем временем артисты, знаменитости, влиятельные лица и вьетнамская диаспора в эти дни направляют своё внимание к общенациональному дню голосования.



Примечательно, что такие известные композиторы, как Нгуен Ван Тьунг, Хыа Ким Туен и Хоанг Хонг Нгок, написали песни, посвященные дню выборов. Это демонстрирует гражданскую и художественную ответственность перед этим знаменательным событием в стране.



Патриотическая атмосфера празднования 50-й и 80-й годовщины до сих пор свежа в нашей памяти. Социалистическая демократия во Вьетнаме - это не копия какой-либо модели, а результат истории борьбы за независимость, культурных и социальных особенностей нации, доведенный до совершенства в практическом строительстве и развитии страны. Поэтому патриотизм, национальное самосознание и гражданская ответственность, кажется, стали частью генетического кода вьетнамского народа.



В условиях мировой нестабильности и политических конфликтов вьетнамский народ еще больше ценит независимость, свободу и демократию, за достижение и сохранение которых поколения жертвовали кровью и жизнями. Их вера в этот режим нелегко поколебать.



15 марта мы увидим, как почти столетние избиратели все еще будут голосовать, как молодые избиратели будут с нетерпением ждать результатов голосования, и как семьи несколькими поколениями будут вместе осуществлять свои права и гражданские обязанности. Все это создаст оживленную атмосферу, подобную национальному празднику.