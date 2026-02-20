Báo Ảnh Việt Nam

ЭКОНОМИКА

Решение дисбаланса в сфере холодильных складов для экспорта сельхозпродукции и морепродуктов

На фоне уверенного роста экспорта сельскохозяйственной и рыбной продукции холодильные склады становятся стратегически важным элементом инфраструктуры в цепочке добавленной стоимости.
Современный холодильный склад New Era Cold Storage Facility (NECS) в Тайнине.


Однако на практике система холодильного хранения во Вьетнаме распределена неравномерно: в одних районах мощности сосредоточены плотным кластером, тогда как в ключевых сырьевых регионах их по-прежнему не хватает.

Этот дисбаланс не только увеличивает логистические издержки, но и создаёт серьёзные препятствия для повышения конкурентоспособности и реализации цели довести экспорт до 100 млрд долл. США к 2030 году.

Председатель совета директоров акционерной компании New Era Cold Storage (NECS), расположенной в промышленном парке Фу Ан Тхань, община Бен Лук, провинция Тэйнинь, Нгуен Тхань Тунг отметил, что логистика и холодильное хранение являются «критически важным звеном», позволяющим предприятиям заранее и самостоятельно формировать запасы, снижать давление срочной распродажи, сокращать издержки и повышать качество экспортной продукции, особенно на фоне ужесточения на ключевых рынках технических стандартов и требований по выбросам углерода.

При этом , Нгуен Тхань Тунг прямо признал, что нынешняя система холодильных складов распределена неравномерно.

По его словам, хотя спрос очень высок, основные мощности сосредоточены преимущественно на юге страны, прежде всего в провинции Тэйнинь (ранее Лонган), которая выигрывает от транспортной связности с автомагистралями и морскими портами.

Благодаря выгодному местоположению предприятия по переработке и экспорту морепродуктов из дельты Меконга, Юго-Восточного региона и Центрального нагорья часто доставляют сюда свою продукцию на холодильное хранение, что делает этот район одним из крупнейших узлов инфраструктуры холодовой цепи.

По его словам, сложилась парадоксальная ситуация: в районах с развитой инфраструктурой возникает локальный избыток мощностей, тогда как многие производственные территории по-прежнему испытывают нехватку холодильных складов на месте.

Морепродуктам, а также фруктам и овощам из Центрального нагорья и дельты Меконга приходится перевозиться на большие расстояния для хранения, что увеличивает логистические затраты, повышает риск потерь и приводит к дополнительным выбросам на всех этапах цепочки поставок.

Дисбаланс в инфраструктуре холодовой цепи особенно заметен в секторе фруктов и овощей.

 

Проект NECS считается одним из флагманских: его автоматизированная система холодильного хранения способна размещать более 110 000 паллет. (Фото: ВИА)

Генеральный секретарь Ассоциации фруктов и овощей Вьетнама (Vinafruit) Данг Фук Нгуен отметил, что спрос на холодильное хранение быстро растёт на фоне тренда на более глубокую переработку и увеличение экспорта замороженной продукции.

Однако во многих крупных производственных районах, особенно в Центральном нагорье, по-прежнему не хватает холодильных мощностей на месте, подчеркнул он.

После сбора урожая продукцию приходится перевозить в отдалённые провинции для заморозки, что повышает транспортные расходы и увеличивает уровень порчи.

По его словам, это не только снижает прибыльность бизнеса, но и ослабляет конкурентоспособность вьетнамской сельхозпродукции на международных рынках.

Планирование развития холодильных складов должно в приоритетном порядке предусматривать их размещение в сырьевых районах, где относительно развиты транспортная и энергетическая инфраструктура, чтобы сокращать затраты, минимизировать потери и повышать эффективность, отметил Нгуен.

Холодильные мощности не должны концентрироваться исключительно вдоль основных логистических коридоров или вблизи морских портов; их необходимо тесно увязывать с картой сельскохозяйственного производства.

В условиях реструктуризации пространственного развития провинция Тэйнинь после административного укрупнения позиционирует себя как современный промышленно-городской и сервисный центр региона.

По словам Хюинь Ван Шона, заместителя председателя Народного комитета провинции, появление и развитие крупных логистических проектов наглядно демонстрируют эту трансформацию.

Компания NECS рассматривается как один из флагманских проектов: автоматизированная система холодильного хранения рассчитана более чем на 110 000 паллет. Это не только современный объект, но и свидетельство смелых инвестиций, передового внедрения технологий и стремления создать во Вьетнаме комплексную логистическую экосистему.

Как подчеркнул Шон, это является предметом гордости не только предприятия, но и провинции, способствуя подтверждению международной конкурентоспособности вьетнамских компаний.







Проект открывает значительные возможности для экспорта сельскохозяйственной и рыбной продукции, ключевых отраслей провинции и южного экономического региона, одновременно создавая рабочие места, содействуя росту местной экономики и укрепляя логистические позиции провинции на региональной карте.

С стратегической точки зрения провинция ставит цель стать центром холодовой логистики, тесно связанным с сетями холодильных складов и расположенными в стратегически важных местах морскими портами.

Однако вызов заключается не только в привлечении инвестиций, но и в обеспечении сбалансированного планирования, чтобы избежать чрезмерной концентрации мощностей в отдельных районах при одновременной нехватке инфраструктуры хранения в сырьевых регионах.

Во время рабочей поездки в провинцию Тэйнинь в прошлом месяце заместитель министра сельского хозяйства и окружающей среды Фунг Дык Тиен заявил, что для достижения цели довести экспорт до 100 млрд долл. США к 2030 году аграрный сектор не может опираться лишь на наращивание объёмов, а должен сосредоточиться на повышении качества, развитии хранения и углублённой переработки, где холодильные мощности играют ключевую роль.

Холодильные склады следует рассматривать как жизненно важную инфраструктуру, сопоставимую с транспортными системами или морскими портами, подчеркнул Фунг Дык Тиен.

По его словам, инвестиции в холодильные мощности необходимо интегрировать в общее планирование производственных районов, логистических центров и экспортных цепочек поставок, избегая фрагментарного развития.

Одновременно, добавил он, холодильные склады должны соответствовать требованиям «зелёного» перехода и цифровой трансформации в соответствии со всё более жёсткими международными стандартами.

По оценкам экспертов, цифровая трансформация может дополнительно обеспечить около 1,25 процентного пункта роста ВВП.

Если цифровая трансформация будет идти рука об руку с «зелёным» переходом и при этом соответствовать экологическим нормам и требованиям по выбросам, установленным рынками-импортёрами, Вьетнам не только будет идти в ногу со временем, но и укрепит свои позиции в качестве одного из ведущих поставщиков высококачественной сельскохозяйственной продукции, считают эксперты.

Следовательно, задача развития холодильных складов сводится не просто к наращиванию мощностей, а к выстраиванию грамотного планирования: увязке объектов с производственными районами, интеграции с транспортной и энергетической инфраструктурой, обеспечению инвестиций соответствующего масштаба и внедрению современных экологически безопасных технологий.

Политика поддержки капитала, тарифы на электроэнергию для холодильного хранения и инвестиционные стимулы должны быть разработаны таким образом, чтобы содействовать сбалансированному развитию между регионами.

ИЖВ/ВИА

