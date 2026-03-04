Ресурсы вьетнамской диаспоры в экосистеме стартапов

В настоящее время стартап-деятельность нуждается в поддержке не только в финансовом плане, но и в сфере знаний и опыта. Именно интеллектуальные ресурсы вьетнамцев, проживающих за рубежом, являются одним из важных источников для восполнения этих пробелов и превращения Вьетнама в страну стартапов.

Представители вьетнамской диаспоры на семинаре «Использование потенциала вьетнамцев за рубежом для применения достижений Четвёртой промышленной революции в интересах развития города Хошимин». (Фото: qdnd.vn)

Вьетнамская диаспора всё более подтверждает свою важную роль в социально-экономическом развитии Вьетнама благодаря финансовым ресурсам, знаниям, технологиям и глобальным сетям связей. Объём денежных переводов соотечественников во Вьетнам на протяжении многих лет остаётся высоким и стабильным. Так, за последние десять лет общий объём переводов превысил 190 млрд долларов США, что позволяет Вьетнаму стабильно входить в десятку стран мира с наибольшим объёмом получаемых денежных переводов. Ресурсы диаспоры заключаются не только в денежных переводах, но и в знаниях, опыте и, особенно, в информационных и деловых сетях, которые поддерживают отдельных лиц и предприятия в экосистеме стартапов.

По мнению экспертов, во Вьетнаме в настоящее время уже сформированы относительно полноценные компоненты стартап-экосистемы: стартапы, инвестиционные фонды, программы поддержки, центры инноваций и национальные политические ориентиры.

Ключевыми преимуществами стартап-экосистемы во Вьетнаме являются большой масштаб рынка, молодая структура населения и высокий предпринимательский дух, а также то, что Правительство определило науку, технологии и цифровую трансформацию в качестве опорных направлений развития. Однако по сравнению со зрелыми экосистемами развитых стран региона во Вьетнаме всё ещё существуют три основных пробела: ограниченность капитала роста на этапе масштабирования и интернационализации; отсутствие сформированной системы корпоративного управления, контроля рисков и финансовой прозрачности по международным стандартам; а также недостаточно тесная координация между университетами, предприятиями, инвестиционными фондами и органами управления. В настоящее время стартап-деятельность нуждается в поддержке не только в финансовом плане, но и в сфере знаний и опыта. Именно интеллектуальные ресурсы вьетнамцев, проживающих за рубежом, являются одним из важных источников для восполнения этих пробелов и превращения Вьетнама в страну стартапов.

Однако стартап-сообщество и инновационная среда во Вьетнаме пока не в полной мере используют потенциал ресурсов диаспоры. В то же время вьетнамцы, проживающие за рубежом, сталкиваются с определёнными барьерами при возвращении на родину для проживания или инвестирования. Представители вьетнамской диаспоры посетили кабину-тренажёр самолёта Airbus A320 в Авиационной академии Vietjet в рамках программы встречи вьетнамцев за рубежом по случаю празднования Нового года Бинь Нго 2026 года. (Фото: qdnd.vn)



Для того чтобы финансовые средства, знания и международный опыт соотечественников превращались в конкретные инвестиционные проекты, государство в последние годы реализует ряд политик, включая долгосрочное освобождение от виз, расширение прав на владение жильём и законной собственностью, создание условий для сохранения гражданства или подтверждения вьетнамского происхождения, а также развитие программ по объединению интеллектуалов и предпринимателей по всему миру для содействия передаче технологий и управленческого опыта.

Город Хошимин является регионом с наибольшим объёмом денежных переводов в стране - около 9–10 млрд долларов США ежегодно. В то же время стартап-экосистема города насчитывает около 2000 предприятий, сосредоточенных в таких сферах, как искусственный интеллект, финансовые технологии, электронная коммерция и высокотехнологичное сельское хозяйство. Осознавая важность ресурсов диаспоры для стартап-экосистемы, власти города активно реализуют проект политики по эффективному использованию денежных переводов на территории города до 2030 года.

На встречах с представителями диаспоры руководство города Хошимин выражает надежду, что вьетнамские интеллектуалы, эксперты и предприниматели за рубежом будут ещё более активно и содержательно участвовать в стратегическом консультировании, выработке политики, передаче технологий и управленческого опыта, а также в установлении инвестиционных связей, рынков и международных партнёрств. Одновременно город обязуется продолжать совершенствование институтов, улучшать инвестиционно-деловую среду, повышать прозрачность каналов мобилизации и использования ресурсов, обеспечивать полную защиту законных прав и интересов инвесторов, включая вьетнамцев, проживающих за рубежом.

За рубежом многие представители диаспоры также внимательно следят за развитием своей родины и стремятся инвестировать, делиться опытом, международными связями и знаниями для развития стартап-экосистемы во Вьетнаме. Предприниматель из Японии, представитель диаспоры Фан Суан Хиеу - директор акционерной компании Akira Japan и руководитель Комитета по содействию торговле и инвестициям Ассоциации вьетнамских предприятий в Японии - считает, что для привлечения ресурсов диаспоры в стартап-экосистему необходимо перейти от подхода мобилизации к долгосрочному институциональному проектированию политики.

Представители вьетнамской диаспоры на семинаре «Использование потенциала вьетнамцев за рубежом для применения достижений Четвёртой промышленной революции в интересах развития города Хошимин». (Фото: qdnd.vn)



Фан Суан Хиеу предложил четыре группы решений. Во-первых, создание стабильной и прозрачной правовой среды для трансграничных инвестиций: диаспора может принимать рыночные риски, но нуждается в стабильности политики. Во-вторых, формирование совместного инвестиционного фонда между государством и диаспорой, что позволит укрепить доверие и разделить риски, особенно в сферах высоких технологий и инноваций. В-третьих, создание сети экспертов из числа диаспоры в роли стратегических советников, которые могли бы не только инвестировать капитал, но и участвовать в советах директоров, передавать технологии и международные стандарты управления. В-четвёртых, создать центр по соединению вьетнамской и международной инновационной экосистемы с целью связать отечественные стартапы с глобальными сетями предприятий и инвесторов.

При совершенствовании институциональной среды, систем управления и международных связей вьетнамская диаспора может стать важной силой-партнёром в этом процессе.