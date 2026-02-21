Ремесло по изготовлению конических шляп «нонла» в Хюэ

Рамка для конической шляпы «нонла». Фото: langngheviet.com.vn

Ремесло по изготовлению конических шляп «нонла» развивалось в Хюэ на протяжении сотен лет, можно перечислить многие известные деревни, такие как: Зале, Фукам, Докшо, Чиеутэй, Кимлонг, Шиа ... Сегодня знаменитые деревни по изготовлению «нонла», такие как Tэйхо, Mилам, Фукам, Фыоквинь, Докшо, Чиеутэй, Хыонгшо, продают на рынке миллионы «нонла». Коническая шляпа «нонла» не только удовлетворяет потребности людей, но и является специальным подарком и сувениром для туристов со всего мира при посещении Хюэ.

Для изготовления конической шляпы «нонла» нужно совершать разные работы. Фото: mytour.vn

Конические шляпы «нонла», особенно «нонбайтхо» (nón bài thơ – «нонла» cо стихотворениями на ней), – это не просто обыкновенная вещь, а настоящее произведение искусства. Согласно сайту phuvang.thuathienhue.gov.vn, «нонбайтхо» появилась в деревне Тэйхо в общине Фухо, уезд Фуванг, провинция Тхыатхиен-Хюэ примерно в 1959–1960 годах по инициативе ремесленника Буй Куанг Бака. Он придумал способ вставки стихов между двумя слоями листьев при изготовлении шляпы. Изначально на этих шляпах вставляли стихи: «Кто посещает поэтический Хюэ/Купите в подарок «нонбайтхо»», потому что в то время люди в деревне Тэйхо в основном продавали шляпы жителям с Юга. А сейчас «нонбайтхо» продаются по всей стране, иногда их даже вывозят за границу, поэтому на них вставляют, вышивают или разрисовывают разные стихи, картины, фотографии, среди которых в основном картины и фотографии о достопримечательностях в Хюэ.

Девушки, носящие «нонла» и «нонбайтхо». Фото: mytour.vn

«Нонла» в Хюэ во многом отличается от «нонла» в других местах по форме, тонкости и цвету. Сделать тонкую, легкую, красивую, но прочную коническую шляпу «нонла» – это настоящее искусство, результат кропотливой работы мастеров. Мастера в Хюэ очень дотошны и скрупулезны на каждом этапе, особенно при шитье шляп. Шитье «нонбайтхо» является более сложным и тщательным, потому что нужно вырезать буквы и пейзаж на цветной бумаге, вложить эту вырезанную бумагу между двумя слоями листьев и тщательно сшить шляпу с высоким мастерством. При освещении под светом на каждой шляпе изображения моста Чыонгтиен, пагоды Тхиенму или стихи сразу виднеются, что вызывает большой интерес у всех. Поэтому можно считать, что «нонбайтхо» – типичное искусственное произведение ремесла по изготовлению конических шляп «нонла» в Хюэ.

Настоящие произведения искусства. Фото: cungdinhnguyen.com

Согласно веб-сайту thuаthienhue.gov.vn, «нонла» – это первое ремесленное изделие, которому Управление интеллектуальной собственности при Министерстве науки и технологий Вьетнама предоставило Сертификат защиты географических указаний в августе 2010 года.

Конические шляпы из листьев лотоса «нонлашен». Фото: cungdinhnguyen.com

Традиционные конические шляпы «нонла» обычно сделаны из пальмовых листьев, но недавно г-н Нгуен Тхань Тхао из Хюэ сделал шляпу из листьев лотоса. Согласно vov.vn, шляпа из листьев лотоса г-на Тхао была удостоена премии A на конкурсе инновационных стартапов провинции Тхыатхиен-Хюэ в 2017 году и была зарегистрирована как ремесленное изделие этой провинции. Самая уникальная особенность конической шляпы из листьев лотоса «нонлашен» – характерный зеленый цвет листьев лотоса, собранных в озерах и прудах в Хюэ. Благодаря специальной технике обработки на шляпе по-прежнему отчетливо видны естественный свежий зеленый цвет и прожилки листьев, создавая ощущение, как будто вы держите в руках свежий лист лотоса.

Конические шляпы «нонла» используются для декорации. Фото: cungdinhnguyen.com

Сегодня, когда необходимость использовать конические шляпы для защиты от дождя и солнца больше не популярна, конические шляпы в Хюэ были искусно созданы, украшены, неся красоту живописи и изобразительного искусства, культурно-эстетическую ценность.

Иностранные туристы с интересом делают «нонла». Фото: cungdinhnguyen.com