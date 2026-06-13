РЕМЕСЛА ВЬЕТНАМА
Ремесленные деревни соединяются с творчеством в современной жизни
Налаживание связей между ремесленными деревнями и креативными дизайнерами
Ханой сегодня насчитывает более 1 350 ремесленных деревень и деревень с традиционными промыслами - это самый высокий показатель в стране. От керамики, шёлка, лаковой живописи, изделий из ротанга и бамбука до перламутровой инкрустации, кружевной вышивки - каждое изделие хранит в себе тонкое мастерство ручного труда и культурные пласты земли Тханглонг. Однако в условиях всё более жёсткой рыночной конкуренции и постоянно меняющихся потребительских вкусов многие ремесленные деревни сталкиваются с необходимостью обновления, чтобы сохранить жизнеспособность и продолжить развитие.
Многие изделия народных промыслов Ханоя отличаются высоким качеством и мастерством исполнения, однако их дизайн остаётся устаревшим, им недостаёт прикладной функциональности либо чётко выраженного брендовогo образа. В эпоху креативной экономики изделие должно быть не только прочным и красивым, но и отвечать эстетическим запросам, быть функциональным и способным донести до потребителя культурную историю. Иными словами, многим ремесленным деревням сегодня недостаёт не столько ремесленного мастерства, сколько дизайнерского языка, соответствующего современной жизни.
Это по-прежнему глина, глазурь и традиционная техника обжига деревни с многовековой историей, однако язык формы уже изменился: в нём появились новые решения, отвечающие разнообразным вкусам покупателей. Эта история происходит не только в Батчанге, но и во многих других ремесленных деревнях. Такие перемены показывают, что ремесленные деревни Ханоя сегодня уже не ограничиваются задачей сохранения традиционного ремесла, а вступают на путь поиска новых творческих решений, чтобы соответствовать современной жизни.
Налаживание связей между ремесленными деревнями и креативными дизайнерами
Ханой сегодня насчитывает более 1 350 ремесленных деревень и деревень с традиционными промыслами - это самый высокий показатель в стране. От керамики, шёлка, лаковой живописи, изделий из ротанга и бамбука до перламутровой инкрустации, кружевной вышивки - каждое изделие хранит в себе тонкое мастерство ручного труда и культурные пласты земли Тханглонг. Однако в условиях всё более жёсткой рыночной конкуренции и постоянно меняющихся потребительских вкусов многие ремесленные деревни сталкиваются с необходимостью обновления, чтобы сохранить жизнеспособность и продолжить развитие.
Многие изделия народных промыслов Ханоя отличаются высоким качеством и мастерством исполнения, однако их дизайн остаётся устаревшим, им недостаёт прикладной функциональности либо чётко выраженного брендовогo образа. В эпоху креативной экономики изделие должно быть не только прочным и красивым, но и отвечать эстетическим запросам, быть функциональным и способным донести до потребителя культурную историю. Иными словами, многим ремесленным деревням сегодня недостаёт не столько ремесленного мастерства, сколько дизайнерского языка, соответствующего современной жизни.
Шёлк Ванфук также обновляется благодаря прикладным модным дизайнам. Если прежде шёлк главным образом ассоциировался с традиционной одеждой, то сегодня он появляется во многих коллекциях, ориентированных на молодёжь, тем самым приближая продукцию ремесленной деревни к современной жизни и туристам.
Креативный дизайн также открывает для ремесленных деревень новые направления развития благодаря туризму впечатлений и созданию общественных творческих пространств.Многие эксперты считают, что ремесленные деревни Ханоя вполне могут стать привлекательными культурными направлениями, если сумеют соединить ручное производство с демонстрацией ремесла, практическими мастер-классами и рассказыванием историй наследия. Это направление также соответствует цели развития культурных индустрий, к которой стремится Ханой. Обладая богатым ресурсом наследия и многочисленным сообществом мастеров, столица имеет значительные преимущества для развития креативных индустрий на основе традиционной культуры.
Тем не менее для того чтобы такая связь дала долгосрочный эффект, всё ещё сохраняется немало препятствий. Многие мастера-ремесленники опасаются перемен, поскольку боятся утратить традиционные ценности своего ремесла. В то же время у многих молодых дизайнеров пока нет условий для глубокого знакомства с ручными техниками и культурой ремесленных деревень. Отсутствие механизмов сотрудничества, поддержки выхода на рынок и общих творческих пространств также приводит к тому, что взаимодействие между двумя сторонами пока не стало по-настоящему устойчивым. Ханою необходимо выработать чёткие механизмы сотрудничества, которые позволят защищать интересы мастеров, уважать традиционные ценности и обеспечивать справедливость в процессе творчества.
Наряду с этим необходимо создавать дополнительные центры взаимодействия, творческие пространства и программы сотрудничества между ремесленными деревнями, университетами, научно-исследовательскими институтами и дизайнерскими предприятиями, чтобы мастера-ремесленники и молодёжь получили возможность вместе работать и обмениваться идеями. Продвижение продукции ремесленных деревень также должно стать более профессиональным: необходимо уметь рассказывать историю культуры, людей и мастерства, стоящих за каждым изделием ручной работы. Именно это создаёт отличительную ценность вьетнамских ремесленных изделий на глобальном рынке.
В предстоящий период Ханой продолжит активную работу по сохранению и развитию традиционных ремёсел, поддержке инноваций, совершенствованию дизайна изделий, развитию брендов, подготовке квалифицированных кадров и повышению конкурентоспособности продукции народных художественных промыслов.