Результаты 2025 года закладывают основу для нового цикла роста Вьетнама

Погрузка контейнеров на судно дедвейтом 200 000 тонн в международном терминале Gemalink, городок Фуми, провинция Бариа–Вунгтау (ныне в составе г. Хошимин). Фото: ВИА



В 2025 году Вьетнам вошёл в число наиболее быстрорастущих экономик Азии: рост ВВП составил 8,02%, второй по величине показатель за период 2011–2025 годов. Это рассматривается как ключевая основа для вступления страны в 2026 год.

Согласно квартальному обзору, опубликованному 21 января Офисом макроэкономических исследований АСЕАН+3 (AMRO), рост ВВП Вьетнама в 2026 году прогнозируется на уровне 7,6%, одном из самых высоких показателей в рамках формата АСЕАН+3, объединяющего 10 государств-членов АСЕАН, а также Китай, Японию и Республику Корея.

Оптимистичные прогнозы представили и другие институты: United Overseas Bank (UOB) ожидает рост на 7,5%, HSBC - на 6,7%, Всемирный банк - на 6,3%.

По оценке AMRO, благоприятные перспективы обусловлены усилением роли Вьетнама в региональных цепочках поставок, особенно в сфере высокотехнологичного производства и экспорта, а также устойчивым внутренним спросом и относительно высокой макроэкономической устойчивостью.

Уверенность иностранного бизнеса остаётся одним из ключевых позитивных факторов. По данным Европейской торговой палаты во Вьетнаме (EuroCham), индекс делового доверия Вьетнама (BCI) в IV квартале 2025 года подскочил на 13,5 пункта и достиг 80,0 - максимального уровня за последние семь лет. Около 88% опрошенных европейских компаний выразили оптимизм в отношении экономических перспектив Вьетнама на 2026–2030 годы.

Инвесторы отмечают, что привлекательность Вьетнама выходит за рамки конкурентных издержек и включает быстро расширяющуюся промышленную экосистему и экосистему сопутствующих услуг, более глубокую интеграцию в сегменты с более высокой добавленной стоимостью, а также продолжающееся улучшение деловой среды.

Международные экономические наблюдатели выделяют три взаимосвязанных фактора, поддерживающих перспективы роста Вьетнама. На первом плане, прямые иностранные инвестиции (ПИИ), которые продолжают играть ключевую роль, особенно в электронике, технологиях, «зеленом» производстве и цифровой трансформации. Также подчеркивается растущее значение Вьетнама в стратегиях транснациональных корпораций по диверсификации производственных площадок.

В дополнение к притоку внешнего капитала внутреннее потребление, увеличившееся примерно на 8% в 2025 году, стало ключевым стабилизирующим фактором: потребительские расходы и внутренние инвестиции помогают экономике лучше выдерживать внешние потрясения.

Тем временем уверенное восстановление туризма, более 21 млн международных прибытий в 2025 году, стало дополнительным импульсом, стимулируя рост сферы услуг, создание рабочих мест и увеличение доходов домохозяйств, тем самым укрепляя экономическую динамику.

AMRO также отметило, что рост мирового спроса на технологии, включая передовую электронику, полупроводники, цифровые услуги и приложения на базе искусственного интеллекта (ИИ), придаёт мощный импульс высоко открытым экономикам Азии, таким как Вьетнам. Более глубокая интеграция в региональные технологические цепочки создания стоимости рассматривается как долгосрочное преимущество.

Вместе с тем международные институты предупреждают: для сохранения темпов роста потребуется взвешенное и осторожное управление экономической политикой. В своём обновлении конца января 2026 года Fitch Ratings отметило, что стабильность и преемственность на уровне высшего руководства могут способствовать реализации политики и продвижению реформ.

Fitch Ratings также предупредило, что амбициозные целевые показатели роста могут усилить давление на поддержание высоких темпов расширения кредитования, повышая риски роста задолженности в экономике, сильно ориентированной на внешнюю торговлю. В последние годы показатель «кредитование к ВВП» быстро увеличивался, что подчеркивает ключевую роль кредита в стимулировании роста. Целевой ориентир Государственного банка Вьетнама по росту кредитования примерно на 15% в 2026 году рассматривается как попытка совместить поддержку роста с контролем рисков.

Сохраняются и риски, связанные с глобальной торговой средой. Fitch Ratings отметило, что всё более сложная роль Вьетнама в мировых цепочках поставок может привести к более жёсткому контролю за соблюдением правил происхождения товаров и вопросами реэкспорта (транзитного перенаправления) продукции. AMRO, в свою очередь, указало на неопределённость, связанную с торговой политикой и международными финансовыми условиями.

В совокупности международные оценки показывают, что для вступления Вьетнама в более устойчивый и жизнеспособный цикл роста, начиная с 2026 года, решающее значение будут иметь поддержание макроэкономической стабильности, продолжение реформ по улучшению деловой среды, приток капитала более высокого качества и рост производительности труда.