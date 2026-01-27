Резолюция № 79-NQ/TW ожидается как прочная опора, способная обеспечить прорыв частного сектора и других форм экономики, направленный на реализацию цели превращения страны в развитое государство. Сразу после обнародования Резолюция Политбюро № 79-NQ/TW о развитии государственной экономики получила широкий положительный отклик со стороны предпринимательского сообщества.





Резолюция 79-NQ/TW: государственная экономика – ведущая сила и катализатор развития частного сектора. Фото: ВИА



Резолюция № 79-NQ/TW ожидается как прочная опора, способная обеспечить прорыв частного сектора и других форм экономики, направленный на реализацию цели превращения страны в развитое государство. Сразу после обнародования Резолюция Политбюро № 79-NQ/TW о развитии государственной экономики получила широкий положительный отклик со стороны предпринимательского сообщества.

Этот документ не только заново закрепляет ведущую роль государственной экономики в новой эпохе, но и открывает беспрецедентное пространство «взаимодополнения», в котором государственная экономика переходит от административного управления к «созиданию развития» и призвана стать надёжной опорой для рывка частного сектора и других экономических компонентов, с целью реализации стратегического видения превращения страны в государство с высоким уровнем доходов к 2045 году.

Переосмысление роли «ведущего игрока»

Резолюция 79-NQ/TW подтверждает, что государственная экономика является особо важным компонентом, владеющим ключевыми ресурсами — землёй, природными ресурсами, инфраструктурой, бюджетом и финансовыми фондами.

Новаторский момент заключается в чётком и равноправном механизме функционирования. В Резолюции прямо подчёркивается: «Государственная экономика равна перед законом с другими экономическими секторами, совместно развивается на долгосрочной основе, сотрудничая и добросовестно конкурируя».

Являясь одним из ведущих подразделений в сфере предоставления комплексных консультационных решений и построения систем корпоративного управления для бизнеса, господин Ле Ван Зунг, генеральный директор Акционерной компании Технологической корпорации AB Soft, считает, что резолюция 79 стала поворотным моментом в мышлении.

Требование Политбюро решительно перейти от административного управления к созиданию развития, придавая первостепенное значение полному учёту по рыночным принципам, является самым сильным сигналом. Когда государственные предприятия перестают опираться на субсидирование и принимают равноправную конкуренцию, опасения по поводу «вытеснения» исчезают.

Вместо этого государственные предприятия будут играть ведущую, прокладывающую путь роль, входя в сложные сферы, создавая инфраструктуру, за которой сможет следовать частный сектор. Наибольшее влияние резолюции 79 на частную экономику заключается не только в механизмах, но и в амбиции повысить масштаб государственного сектора.

Резолюция ставит конкретную цель: к 2030 году сформировать 50 государственных предприятий, входящих в группу 500 крупнейших компаний Юго-Восточной Азии, из которых 1–3 предприятия войдут в Топ-500 крупнейших компаний мира. Это создаёт мощный тяговый эффект для частных предприятий через цепочки поставок.

Глубоководный порт Каймеп — Тхивай способствует привлечению прямых иностранных инвестиций в Юго-Восточный регион. Иллюстративное фото: Фото: ВИА



Государственной корпорации, входящей в Топ-500 мира, потребуется экосистема из тысяч предприятий-спутников, которыми могут быть малые и средние предприятия поддержки.

Делясь своей точкой зрения, госпожа Хо Тхи Нгуйет, старший преподаватель экономики Университета технологий Донг А, выразила мнение, что не следует рассматривать государственную экономику и частную экономику как двух соперников, делящих один и тот же «пирог».

Когда резолюция 79 ставит цель появления 1–3 «ведущих журавлей» мирового уровня, это хорошая новость для частного сектора. Достаточно посмотреть, как функционируют крупные корпорации: они создают заказы, осуществляют передачу технологий и ведут вьетнамские предприятия к участию в глобальных цепочках создания стоимости.

Энергетический или инфраструктурный проект стоимостью в миллиарды долларов США, реализуемый под руководством государственного предприятия, запустит целый ряд возможностей субподрядов и поставок услуг для частного сектора.

Разблокирование потоков капитала и ресурсов

Ещё одним важным акцентом резолюции 79 является цель добиться того, чтобы как минимум три государственных коммерческих банка к 2030 году вошли в группу 100 крупнейших банков Азии.

Ранее занимавшая должность директора по обслуживанию клиентов в Акционерном коммерческом банке морского судоходства Вьетнама (MSB), филиал Южный Ханой, а ныне генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью по производству и торговле TKV Ханой, госпожа Фам Тхи Хонг Тхам выразила уверенность, что это является напрямую позитивным сигналом для потребностей экономики в капитале.

Когда государственные кредитные организации становятся достаточно сильными, потоки капитала для производственно-хозяйственной деятельности, особенно для «зелёных» проектов и цифровой трансформации частного сектора, будут разблокированы. Наряду с этим резолюция определяет, что основа государственной экономики включает также землю, инфраструктуру и государственные резервы.

Ориентация на эффективное управление и использование этих ресурсов, предотвращение потерь и расточительства является косвенным способом снижения логистических издержек и затрат на площадки для всей экономики, помогая частным предприятиям повышать конкурентоспособность, при ключевом политическом столпе — прозрачном управлении как основе доверия.

Это также является фактором, позволяющим партнёрствам государственно-частного сектора (ГЧП) перейти к реальному содержанию, где доверие — ключевой элемент. Резолюция 79 решила эту задачу, выдвинув требование о том, что 100% государственных предприятий должны применять современное управление на цифровой платформе, а корпорации и генеральные компании — осуществлять управление по стандартам ОЭСР.

По словам госпожи Фам Тхи Хонг Тхам, когда государственные предприятия управляются по стандартам ОЭСР, вся финансовая и инвестиционная информация становится прозрачной. Это является необходимым предварительным условием для привлечения частных и международных «орлов» к участию в проектах акционирования или инвестиционного сотрудничества.

Группа Petrovietnam «четвёртый год подряд» установила рекорд по совокупной выручке по всей группе, одновременно сохранив позиции государственного предприятия с одной из самых высоких консолидированных прибылей. Фото: ВИА



Предприятие не сможет привлечь стратегического партнёра, если внутреннее управление остаётся непрозрачным. Резолюция 79 очень точно «поставила диагноз» именно в этой точке.

Для реализации видения 2045 года — когда государственная экономика вместе с другими секторами приведёт Вьетнам к статусу развитой страны с высоким уровнем дохода, — экономические эксперты и многие предприятия считают необходимыми комплексные, согласованные решения.

В частности, необходимо в ближайшее время обнародовать перечень сфер, которые будут находиться под контролем государства, и сфер, полностью открытых для частного сектора в духе резолюции, чтобы избежать ситуации «и играть, и судить одновременно».

Кроме того, государственным экономическим корпорациям также необходимо иметь чёткую дорожную карту по уровню локализации, приоритетному использованию продукции и услуг вьетнамских предприятий, формируя рынок для совместного роста частного сектора.