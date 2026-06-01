Резолюция 57: Стратегическая дорожная карта вьетнамско-российского инновационного сотрудничества на новом этапе
В интервью корреспонденту ВИА в Москве на полях данного мероприятия г-н До Тьен Тхинь подчеркнул, что недавние обмены визитами на высоком уровне и договоренности о сотрудничестве в сфере науки и техники демонстрируют растущее значение инноваций как основы двусторонних связей между Вьетнамом и Россией. Учитывая быстрый переход мировой экономики к модели роста, опирающейся на науку, технологии, данные и инновации, сотрудничество двух стран в этой сфере открывает значимые возможности для обеих сторон.
На конференции «Startup Village 2026» вьетнамская сторона предложила создание содержательного «инновационного коридора Вьетнам—Россия». В этом подходе инновационная экосистема и бизнес-сообщество объединяются, чтобы совместно формировать ценность — от генерации идей до внедрения решений на практике. Такая модель рассматривается как формат, способный обеспечить измеримый эффект, быть полезной стартапам, крупным компаниям, исследовательским группам и управляющим структурам.
Г-н До Тьен Тхинь также указал, что цифровая экономика Вьетнама динамично развивается, что формируется не только крупный рынок, но и благоприятные условия для тестирования технологий, разработки новых продуктов и новых бизнес-моделей. При этом открытая инновационная экосистема страны быстро меняется — компании все чаще ищут решения за пределами собственных подразделений, расширяя партнерства и опираясь на внешний опыт.
В этой связи он отметил, что для международных партнеров, включая российские исследовательские организации, стартапы и технологические корпорации, открываются особенно перспективные направления взаимодействия. По мнению г-на До Тьен Тхиня, инновационные связи двух стран могут перерасти в новый коридор практического сотрудничества, где стороны не просто обмениваются идеями, а совместно создают продукты, тестируют рынки и доводят технологии до коммерческого внедрения.
Что касается Резолюции Политбюро № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года «о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации» (Резолюция 57), г-н До Тьен Тхинь подчеркнул, что речь идет о ключевом стратегическом направлении, способствующем формированию самостоятельности и устойчивому развитию Вьетнама в новую эпоху. В данном контексте, он отметил, что инновационная экосистема «NIC» становится действительно эффективной лишь при прочной и регулярной привязке к рынку. В такой системе ведущую роль играют крупные предприятия и корпорации — именно они формируют реальные запросы на инновации, располагают ресурсами для инвестиций и способны масштабировать внедрение технологических решений.
Заместитель директора «NIC» также указал на взаимодополняемость инновационных экосистем Вьетнама и России. Вьетнам демонстрирует преимущества в темпах развития, адаптивности и наличии практико-ориентированных инженерных кадров, тогда как Россия располагает сильной научной базой и глубокой исследовательской компетенцией в ряде приоритетных технологических направлений. По мнению г-на До Тьен Тхиня, такое сочетание может обеспечить создание продуктов и решений с высокой практической ценностью.
Г-н До Тьен Тхинь считает, что Вьетнам может получить доступ к российским передовым технологиям в сферах искусственного интеллекта (ИИ), тяжелой промышленности, энергетики, кибербезопасности, новых материалов и других высокотехнологичных отраслей. В свою очередь, Вьетнам способен выступить в роли «моста», помогая российским организациям и компаниям выходить и укрепляться на динамичном и быстро развивающемся рынке в странах «АСЕАН».
Потверждая роль «NIC» на новом этапе развития, г-н До Тьен Тхинь считал, что «NIC» выполняет не только функции поддержки, но и выступает платформой, соединяющей стартапы, университеты, инвестиционные фонды, крупный бизнес и регуляторов. Его задача — сократить разрыв между идеей и практическим внедрением. В сотрудничестве с Россией «NIC» может стать координационным пунктом для налаживания партнерств, выявления конкретных потребностей, запуска пилотных проектов и продвижения технологий к коммерциализации. На текущем этапе «NIC» развивает инновационные пространства в Ханое и в высокотехнологичном парке Хоалак, который формируется как площадка для инкубации и внедрения технологического бизнеса, тестирования новых решений и установления связей как с вьетнамскими, так и с международными компаниями.
По словам г-на До Тьен Тхиня, российские компании могут участвовать в программах тестирования, совместной разработке продуктов, а также использовать механизмы контролируемого тестирования во Вьетнаме или создавать совместные центры тестирования, чтобы эффективнее выходить на рынок и снижать инвестиционные риски.
Относительно приоритетов будущего взаимодействия он предложил сфокусироваться на трех ключевых направлениях: «ИИ» и инфраструктуре данных, энергетических технологиях и «зеленых» технологиях. Такой подход, как отметил г-н До Тьен Тхинь, позволит перейти от разрозненных инициатив к углубленному сотрудничеству с измеримыми результатами и потенциалом для расширения.
Для реализации этих целей он предложил четырехэтапную дорожную карту: сначала четко определить потребности и практические вызовы, затем выстроить механизмы регулярной связки бизнеса с инновационной экосистемой, далее реализовать пилотные проекты с понятными метриками и, наконец, закрепить долгосрочные точки взаимодействия между сторонами. Он добавил, что планируемый Меморандум о взаимопонимании между «NIC» и Инновационным центром «Сколково» станет важной основой для перехода от отдельных мероприятий к системному, устойчивому сотрудничеству.
Выражая уверенность в перспективах партнерства, г-н До Тьен Тхинь подчеркнул, что Вьетнам и Россия располагают уникальной возможностью благодаря схожим потребностям в развитии, благоприятному моменту и устойчивой готовности к взаимодействию. Главная цель — не только объединить две инновационные экосистемы, но и создать «коридор» выхода технологий на рынок, превращения идей в конкретные продукты и достижения ощутимых результатов сотрудничества для обеих стран.