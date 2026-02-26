Резолюция № 80-NQ/TW: Максимальное раскрытие ценностей и потенциала культуры и человека Вьетнама

Положения и содержание Резолюции № 80-NQ/TW отражают преемственность и развитие теоретической мысли, определяют крупные цели и задачи строительства и развития культуры на основе объективной оценки достигнутых результатов и существующих ограничений.

Максимальное раскрытие ценностей и потенциала культуры и человека Вьетнама в новую эпоху

Положения и содержание Резолюции № 80-NQ/TW отражают преемственность и развитие теоретической мысли, определяют крупные цели и задачи строительства и развития культуры на основе объективной оценки достигнутых результатов и существующих ограничений.

Продолжая Всенациональную конференцию по изучению, освоению и организации реализации Резолюции № 79-NQ/TW и Резолюции Политбюро № 80-NQ/TW , утром 25 февраля в Ханое член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, заведующий отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами Чинь Ван Кует представил тематический доклад «Ключевое и основное содержание Резолюции № 80-NQ/TW от 7 января 2026 года Политбюро о развитии культуры Вьетнама».



Подчёркивая значение и важность Резолюции № 80-NQ/TW, заведующий отделом отметил, что в документе определено: «Требования развития страны в новую эпоху предполагают принятие стратегических, синхронных и прорывных решений для преодоления ограничений и недостатков, активного использования возможностей, преодоления вызовов и стимулирования развития культуры... Утверждения статуса и масштаба вьетнамской культуры, соответствующих уровню развитого государства с социалистической ориентацией, обладающего многовековыми культурными традициями и вносящего достойный вклад в поток человеческой цивилизации».



В документе подчёркивается, что для обеспечения устойчивого развития страны культура должна быть не только духовной основой, но и прочной базой развития. Резолюция № 80-NQ/TW трижды подтверждает: «Культура и человек являются основой», «Развитие культуры должно действительно стать прочной основой». Отсюда вытекает требование к партийным комитетам, организациям Партии, кадрам, членам Партии и народу глубоко и всесторонне осознать фундаментальную роль и внутреннюю силу культуры в развитии страны.

С новой, комплексной точки зрения Резолюция № 80-NQ/TW впервые вводит две новые категории: культура является опорой и системой регулирования быстрого и устойчивого развития страны. Таким образом, наряду с политикой, экономикой и социальной сферой культура становится одним из четырёх столпов развития.

Чинь Ван Кует, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами, излагает ключевое содержание Резолюции № 80-NQ/TW Политбюро о развитии культуры Вьетнама. (Фото: ВИА)

Одновременно отличительной особенностью подхода к развитию культуры в Резолюции является установка на развитие науки, технологий, инноваций, цифровой трансформации, формирование нового пространства и нового импульса для культурного развития. В документе подчёркивается, что применение науки, технологий и цифровой трансформации в сфере культуры является одним из трёх прорывных направлений. Для реализации этой задачи требуется создание прорывных механизмов и политики развития указанных направлений в культурной сфере, принятие кодекса поведения в цифровом пространстве, формирование чистой цифровой культурной среды, создание цифровой культурной экосистемы.



Для реализации данных новаторских установок, связанных с модернизацией культурного развития, Чинь Ван Кует отметил, что в резолюции определён комплекс мер, направленных на создание прорывного импульса. Сквозной задачей документа является совершенствование институтов и формирование стратегического прорыва, мобилизация ресурсов, активизация разработки законов в сфере культурной деятельности, устранение узких мест и барьеров, сдерживавших развитие культуры на протяжении многих лет, разработка специальных политик для этой особо чувствительной сферы, переход от администрирования к созиданию и служению, от управления к современному культурному менеджменту.



Резолюция № 80-NQ/TW ставит культуру на один уровень с политикой, экономикой и социальной сферой, отражая новое видение её роли в позиционировании государства. Это видение требует не только теоретического осмысления, но и коренных изменений в мышлении и практических действиях по развитию культуры, подтверждая новый масштаб современной вьетнамской культуры в новую эпоху развития.

Вьетнам станет ведущим примером смелых институциональных реформ и роста, основанного на инновациях, укрепляя свои позиции в мировых рейтингах.



Документ также определяет задачу формирования системы культурной безопасности, включающую следующие основные элементы: максимальное раскрытие ценностей и потенциала культуры и человека Вьетнама в новую эпоху; гармоничное и эффективное регулирование внутренних взаимосвязей культуры — между созиданием и противодействием, традицией и современностью, национальным и международным; поощрение и уважение всё более разнообразного развития современной вьетнамской культуры при одновременной концентрации материальных, финансовых и иных ресурсов на главном направлении культуры — патриотизме, национальной независимости и социализме, формировании личности человека; создание здоровой культурной среды от семьи и школы до общества в целом и цифрового пространства.