Резолюция №80 была принята накануне XIV съезда КПВ – важного съезда, сформировавшего видение развития страны до 2045 года и стратегию социально-экономического развития до 2030 года. Это свидетельствует о четкой интеграции международных обязательств в процесс формирования стратегической политики страны.

Резолюция № 80-NQ/TW: видение развития культуры до 2045 года.





Резолюция №80 определяет политическую дорожную карту структурных преобразований в сфере культуры, ориентированных на привлечение общественных ресурсов, развитие креативной экономики и сохранение культурного многообразия. Документ продолжает давнюю традицию Вьетнама придавать большое значение культуре, одновременно предлагая политическую рамку для реагирования на вызовы и возможности цифровой эпохи и динамично меняющегося глобального контекста.

Недавно ЮНЕСКО направила поздравительное послание в связи с принятием Резолюции №80- NQ/TW о развитии культуры Вьетнама

В своем послании ЮНЕСКО подчеркнула, что в контексте вступления международного сообщества в Международное десятилетие культуры в интересах устойчивого развития (2026-2035 гг.) организация с большим уважением отмечает и приветствует принятие Политбюро Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Резолюции №80-NQ/TW о развитии культуры.

ЮНЕСКО считает данный документ особо важным, поскольку он отражает трансформацию подходов к развитию, при этом культура рассматривается не как вспомогательная сфера, а как одна из 4 равноправных опор устойчивого развития наряду с экономикой, обществом и окружающей средой. Это направление Вьетнама полностью созвучно общему видению и усилиям ЮНЕСКО по превращению культуры в одну из целей в области устойчивого развития в глобальной повестке дня после 2030 года.

В условиях нарастающей геополитической нестабильности и возрастающей потребности в укреплении межкультурного диалога и взаимопонимания ЮНЕСКО высоко оценивает подход Вьетнама, рассматривающего культуру как «регуляторную систему» быстрого и устойчивого развития, тем самым внося практический вклад в общие усилия по укреплению глобального мира. Подчеркивая гуманистические ценности, ставя человека в центр развития и сохраняя культурную идентичность, Вьетнам продвигает подход развития, сочетающий раскрытие внутреннего потенциала с проактивной международной интеграцией.

ЮНЕСКО вновь подтверждает приверженность дальнейшему сотрудничеству с Вьетнамом в реализации данного видения и подчеркивает роль культуры как ключевого двигателя продвижения справедливости, процветания и социальной связанности в глобальном масштабе.