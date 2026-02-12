Резолюция № 80 создаёт основу для эффективного реагирования Вьетнама на глобальные вызовы

Флаговая башня и цитадель Хюэ входят в Комплекс памятников Хюэ — объект Всемирного культурного наследия. Фото: ВИА

Резолюция № 80-NQ/TW Политбюро, принятая 7 января 2026 года и посвящённая развитию культуры в новую эпоху, рассматривается как важная веха в эволюции мышления и стратегического видения культурного развития Вьетнама. Резолюция подтверждает, что культура является не только духовной основой общества, но и внутренней движущей силой, опорой и регулятором быстрого и устойчивого развития страны. Документ основан на комплексном и современном подходе, в центре которого находятся человек, ценности и культурная идентичность.



Недавно на официальном сайте Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) было опубликовано поздравительное послание в связи с принятием Резолюции № 80-NQ/TW. В беседе с корреспондентом Вьетнамского информационного агентства глава Представительства ЮНЕСКО во Вьетнаме Джонатан Уоллес Бейкер подчеркнул, что ЮНЕСКО приветствует видение, отражённое в Резолюции, расценивая её как наглядное свидетельство того, что Вьетнам рассматривает культуру в качестве ключевого ресурса и опоры своей долгосрочной стратегии развития.

Джонатан Уоллес Бейкер — глава Представительства ЮНЕСКО во Вьетнаме. (Фото: ВИА)

По словам Джонатана Уоллеса Бейкера, в условиях, когда мир сталкивается с нарастающей геополитической нестабильностью, конфликтами ценностей и усиливающейся культурной конкуренцией, подход Вьетнама приобретает особое значение. Культура не только способствует укреплению социальной сплочённости и повышению устойчивости сообществ, но и помогает обществам адаптироваться к изменениям, не утрачивая ориентиров развития.



Позиционирование культуры наравне с экономическими, социальными и экологическими опорами соответствует и современным глобальным усилиям по признанию культуры в качестве самостоятельного столпа устойчивого развития в период после 2030 года.



С точки зрения ЮНЕСКО, Резолюция № 80-NQ/TW наметила политическую дорожную карту структурных преобразований в культурной сфере, направленных на мобилизацию общественных ресурсов, стимулирование креативной экономики и защиту культурного разнообразия. Это рассматривается как логичное продолжение традиции уважительного отношения Вьетнама к культуре, а также как важная основа для эффективного реагирования страны на вызовы цифровой эпохи и турбулентной глобальной обстановки.



Касаясь цели развития культурных индустрий с вкладом 7 процентов ВВП к 2030 году и ориентацией на 9 процентов к 2045 году, Джонатан Уоллес Бейкер отметил, что достижение этих показателей требует устойчивой политической приверженности и долгосрочного видения. Вьетнам обладает рядом преимуществ, среди которых — чёткая политическая приверженность, выражающаяся в интеграции культурных индустрий в стратегические ориентиры на высшем уровне; система объектов и титулов, признанных ЮНЕСКО, способствующая повышению международного авторитета страны и поддержке местных сообществ в деле сохранения наследия в увязке с устойчивым развитием; богатая экосистема наследия, где материальные и нематериальные культурные ценности по-прежнему живо присутствуют в повседневной жизни; а также всё более динамичное креативное сообщество, особенно молодёжь, работающую в сферах дизайна, музыки, кино, народных ремёсел и цифрового контента.



Кроме того, растущая международная роль и авторитет Вьетнама благодаря участию в механизмах управления ЮНЕСКО и активному вкладу в глобальную культурную повестку создают благоприятные условия для развития креативной экономики.



Для превращения потенциала в реальную экономическую ценность ЮНЕСКО рекомендует Вьетнаму уделять особое внимание формированию креативных экосистем, инвестированию в человеческий капитал через образование, подготовку кадров и развитие креативных пространств, продвижению устойчивого туризма, связанного с сохранением наследия, а также укреплению моделей партнёрства государства, бизнеса и сообществ на основе прозрачного управления.



Говоря о цели укрепления “мягкой силы” и увеличения числа объектов, имеющих статус ЮНЕСКО, Джонатан Уоллес Бейкер подчеркнул, что такие статусы не являются конечной целью, а должны использоваться для создания долгосрочной ценности для человека и общества.



В предстоящий период ЮНЕСКО продолжит сопровождать Вьетнам в повышении эффективности охраны и управления наследием, продвижении устойчивого туризма, а также в обмене и распространении передовых практик на международном уровне, тем самым содействуя формированию национального бренда и усилению голоса Вьетнама на международной арене.