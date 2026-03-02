Резолюция № 79-NQ/TW: Ключевая сила в реализации крупных проектов

После принятия Политбюро Резолюции № 79-NQ/TW о развитии государственного сектора экономики требования, предъявляемые к государственным предприятиям, уже не ограничиваются задачей сохранения и приумножения капитала: они должны также в полной мере проявлять свою ключевую роль в реализации крупных стратегий развития страны и населенных пунктов.

Перспективный вид на проект ландшафтного бульвара Красной реки в Ханое.



Показателен пример Ханоя, где государственные предприятия инвестируют в строительство многофункциональных городских комплексов, рассматриваемое как одно из стратегических направлений, которое одновременно отвечает текущим потребностям развития и создает задел для долгосрочного роста столицы.

Новый подход к организации городского пространства

В последнее время Ханой реализует и продолжает реализовывать ряд ключевых проектов и крупных объектов инженерно-технической инфраструктуры, таких как ландшафтная магистраль вдоль реки Хонг, Олимпийский спортивный городской комплекс и другие стратегические транспортные проекты, что способствует ускорению экономического роста, улучшению инвестиционного климата и обновлению городского облика. Этот процесс выдвигает крайне масштабные задачи по освобождению территорий и переселению жителей, что, в свою очередь, обусловливает острую потребность в централизованном фонде жилья для переселения с синхронно развитой инженерной и социальной инфраструктурой, обеспечивающем средства к существованию, стабильность жизни населения и формирование общественного консенсуса.



Исходя из этих требований, Исполнительный комитет партийной организации города Ханой XVIII созыва принял Резолюцию № 06-NQ/TU от 25 января 2026 года о реализации Проекта многоцелевых городских комплексов на территории города. В соответствии с ней Ханой определил курс на развитие многоцелевых городских комплексов, распределённых по 4 сторонам и 8 направлениям, в увязке с 9 осями развития, предусмотренными Генеральным планом столицы с видением планирования на 100 лет.



Многоцелевые городские комплексы развиваются по следующим основным направлениям: диверсификация типов жилья, включая жильё для переселения, служебное жильё, социальное жильё, арендное и коммерческое жильё; обеспечение синхронно развитой инженерно-технической и социальной инфраструктуры, а также инфраструктуры умного города, в полной мере отвечающей потребностям жителей в повседневной жизни, образовании, здравоохранении, культуре и спорте; создание удобной транспортной связанности и согласованное развитие инфраструктуры внутри и за пределами городских комплексов; создание рабочих мест и устойчивых источников дохода, повышение качества жизни; контроль инвестиционных затрат, снижение себестоимости и повышение доступности жилья для населения.



На этой основе город отобрал инвесторов, обладающих достаточным потенциалом и надежной деловой репутацией, для реализации проектов. Многоцелевой городской комплекс Бактханглонг имеет площадь около 699,35 га, а его расчетная численность населения составляет 240 000 человек; многоцелевой городской комплекс в общине Тхылам, общине Донгань, имеет площадь около 696 га при расчетной численности населения 200 000 человек. Многоцелевые городские комплексы - это не только место проживания, но и пространство для создания рабочих мест за счет развития зон услуг, торговли, производства, предпринимательской деятельности и профессионального обучения, что помогает жителям, прежде всего семьям, переселяемым в новые районы, стабилизировать жизнь и повысить доходы.



По мнению экономических экспертов, проекты многоцелевых городских комплексов имеют особо важное значение в стратегии обновления и развития столицы по «зеленому», интеллектуальному, современному и устойчивому пути; они способствуют формированию многофункциональных городских зон с комплексным планированием, отвечающих требованиям быстрого, но устойчивого развития на новом этапе. Поэтому организация и реализация многоцелевых городских комплексов, это не просто инвестиционно-строительная деятельность, а также инструмент, позволяющий Ханою конкретизировать и воплощать в практике городского развития крупные резолюции Партии и центральных органов.



С точки зрения руководителя городской администрации, Председатель Народного комитета города Ханоя Ву Дай Тханг считает, что начало реализации проектов будет способствовать формированию достаточно крупного жилищного фонда для переселения, социального и служебного жилья; одновременно это создаст предпосылки для синхронного развертывания ключевых проектов транспортной и инженерно-технической инфраструктуры столицы.

Тем самым город ориентируется на модель городского развития, в которой государство играет созидательную роль, предприятия выступают ведущей силой, рынок функционирует эффективно, а жители находятся в центре получаемых благ, что соответствует духу Резолюции Политбюро № 79-NQ/TW.

Роль опорных сил в реализации крупных проектов

Обладая статусом государственного предприятия, подведомственного Народному комитету Ханоя, Генеральная корпорация по инвестициям и развитию жилищного строительства Ханоя (HANDICO) назначена представителем консорциума инвесторов для проведения исследований и реализации Проекта многоцелевого городского комплекса Бактханглонг. Проект площадью около 700 га, с расчетной численностью населения примерно 200 000 человек и общим объемом инвестиций порядка 99 трлн донгов, рассматривается как показательный проект, отражающий новый подход к организации городского пространства столицы.



Для Генеральной корпорации по инвестициям и развитию жилищного строительства Ханоя участие в реализации проекта определяется как задача, непосредственно связанная с ответственностью государственного предприятия за выполнение резолюций Партии, прежде всего Резолюции № 79-NQ/TW о развитии государственного сектора экономики. По словам генерального директора Генеральной корпорации по инвестициям и развитию жилищного строительства Ханоя Фам Тьен Дыка, корпорация совместно с партнерами по консорциуму инвесторов обязуется сосредоточить необходимые ресурсы, обеспечить строгую и прозрачную организацию управления проектом, гарантировать гармонизацию интересов государства, населения и бизнеса, а также ориентироваться на создание городских комплексов с качественной средой проживания, полноценной социальной инфраструктурой, рабочими местами и устойчивыми источниками дохода для жителей района реализации проекта.



Экономические эксперты считают, что, опираясь на уже подтвержденный потенциал в сфере инвестиций в развитие жилищного строительства и городской инфраструктуры, участие Генеральной корпорации по инвестициям и развитию жилищного строительства Ханоя в реализации крупных многоцелевых проектов свидетельствует о сдвиге в мышлении и в подходах к развитию государственных предприятий в новых условиях. Наряду с этим привлечение корпорации к участию в ключевых проектах города является не только признанием ее уже доказанных возможностей, но и ставит задачу дальнейшего обновления системы управления, применения достижений науки и технологий, а также повышения профессионализма в организации реализации крупных и сложных проектов.



Можно с уверенностью утверждать, что проекты, реализуемые государственными предприятиями на территории Ханоя, имеют не только инвестиционно-строительное значение, но и служат наглядным подтверждением практического воплощения Резолюции № 79-NQ/TW, в рамках которого государственный сектор экономики играет ключевую роль и вместе с другими секторами экономики развивается гармонично и устойчиво, отвечая требованиям развития столицы на новом этапе.

