Резолюция № 72-NQ/TW: мощный импульс для широкого развития физической культуры и спорта

Резолюция Политбюро ЦК КПВ № 72-NQ/TW от 9 сентября 2025 года является важной вехой, подтверждающей особое внимание Партии и Государства к здоровью населения.

За последние 80 лет вьетнамский спорт постоянно укреплялся и развивался, создавая не только выдающихся спортсменов, но и формируя образ динамичной, здоровой и энергичной страны (Фото: ВИА)



Это ответственность всей политической системы, всего общества и каждого гражданина, а также цель, к которой всегда стремится отрасль физической культуры и спорта Вьетнама, способствуя улучшению физического состояния и повышению общего уровня здоровья нации. Резолюция также устанавливает, что Всемирный день здоровья (7 апреля) ежегодно отмечается как «День здоровья всего народа» с целью поощрения активного участия населения в занятиях физическими упражнениями.

Народ всегда находится в центре внимания

Президент Хо Ши Мин всегда уделял особое внимание движению за укрепление здоровья всего народа. 27 марта 1946 года он призывал:

«Чтобы сохранить демократию, строить страну и создавать новую жизнь, во всём необходима сила здоровья. Если каждый человек слаб — слаба вся страна; если каждый человек здоров — это вклад в здоровье всей страны. Поэтому занятия физическими упражнениями и укрепление здоровья — обязанность каждого патриота. Сильный народ — процветающая страна. Я надеюсь, что все наши соотечественники будут заниматься физкультурой. Лично я тренируюсь каждый день».

На протяжении 80 лет этот призыв вдохновляет и мобилизует весь народ и армию по всей стране активно участвовать в движении физической культуры и спорта, становясь ориентиром и путеводной линией для развития этой сферы.

Культурно-спортивный блок проводит парад в честь 80-й годовщины Национального дня Вьетнама - 2 сентября 2025 года. Фото: ВИА



Продолжая это начинание, Резолюция № 72 ставит человека в центр, обеспечивая ему полный и равный доступ к медицинским услугам. В ней также подчёркивается приоритет заботы о детях, малоимущих, льготных категориях граждан и обеспечение гендерного равенства. Одновременно Партия продвигает принцип «профилактика лучше лечения», поощряя здоровый образ жизни и формирование культуры заботы о здоровье в обществе. Одним из ключевых решений для повышения здоровья нации является активное развитие массового движения физической культуры и спорта.

Резолюция № 72 также предлагает множество конкретных задач и решений для дальнейшего усиления роли физической культуры и спорта в укреплении здоровья населения. Прежде всего, необходимо активизировать пропаганду, повышать осознанность и формировать привычку регулярных занятий и заботы о здоровье у каждого человека и в обществе в целом, стремясь к созданию культуры здоровья.

В соответствии с этим Партия и Государство уделят внимание планированию, инвестициям в строительство и повышению эффективности общественных культурных и спортивных объектов, создавая благоприятные условия для занятий спортом для жителей всех регионов. Кроме того, Резолюция № 72 требует эффективной реализации национальных программ и стратегий по повышению интеллектуального уровня, физического развития, роста и продолжительности жизни вьетнамцев, а также национальной стратегии по питанию и школьных программ здоровья. Физическое воспитание в школах должно быть усилено, а содержание образования по вопросам здоровья и питания — включено в учебные программы на всех уровнях в соответствующей и практической форме.

Доктор Нгуен Хыу Хунг, заведующий кафедрой физического воспитания Университета физической культуры и спорта в Бакнине, отметил: как ведущее учреждение по подготовке кадров в области физической культуры и спорта, университет в целом и кафедра в частности постоянно уделяют внимание исследованиям, применению технологий и внедрению в учебные программы упражнений, соответствующих научным требованиям и физическим особенностям вьетнамцев, в соответствии с задачами, поставленными Резолюцией № 72.

Осознание роли и пользы занятий физической культурой и спортом

По словам директора Управления физической культуры и спорта Вьетнама Нгуен Зань Хоанг Вьета, благодаря вниманию и тесному руководству со стороны Партии и Государства, вьетнамский спорт стоит перед множеством возможностей и благоприятных условий. Политическая и социальная стабильность, а также экономический рост страны создают предпосылки для увеличения инвестиций в спорт. Процесс глубокой международной интеграции позволяет получать доступ к современным методам тренировки, передовым спортивным технологиям и профессиональным моделям управления.

Сегодня вьетнамский спорт находится на одном уровне с международными конкурентами на самых престижных аренах, таких как Азиатские игры и Олимпийские игры. Фото: Хоанг Линь



Массовое спортивное движение всё шире распространяется и демонстрирует сильное развитие, создавая прочную основу для спорта высших достижений. Физическая активность активно развивается среди различных слоёв населения, особенно среди молодёжи, школьников, студентов, военнослужащих, фермеров и пожилых людей. Движение «Весь народ занимается физическими упражнениями по примеру великого Хо Ши Мина» проходит оживлённо, создавая атмосферу соревнования в укреплении здоровья по всей стране. Многие национальные виды спорта и народные игры были восстановлены и развиваются; также организуются масштабные массовые спортивные мероприятия, такие как Олимпийский день бега за здоровье населения, марафоны, программа безопасного плавания по предотвращению утоплений, турниры по футболу, волейболу и другие.

Наряду с этим, Вьетнам официально глубоко интегрировался в международное спортивное движение. Впечатляющие достижения на Играх Юго-Восточной Азии, Азиатских играх (ASIAD) и Олимпийских играх свидетельствуют о значительном прогрессе спорта высших достижений Вьетнама, подтверждая всё более устойчивые позиции страны на спортивной карте региона и мира. Благодаря этим достижениям население всё глубже осознаёт роль и пользу занятий физической культурой и спортом в укреплении здоровья, профилактике заболеваний и повышении качества жизни. По статистике Управления физической культуры и спорта Вьетнама, к 2025 году более 38% населения регулярно занимается физическими упражнениями, а 28,3% домохозяйств соответствуют стандарту «спортивная семья».

На пляже парка Тхуйван в Дананге прошла серия соревнований по водным видам спорта, таким как парусный спорт, флайбординг, сапсерфинг и катание на гидроциклах, которые привлекли около 100 профессиональных спортсменов. Фото: ВИА



Доктор медицинских наук Нгуен Мань Тханг, председатель Вьетнамской ассоциации спортивной медицины, отметил: Резолюция № 72 отражает долгосрочное стратегическое видение Партии и Государства в отношении здоровья населения, ставя цель повышения интеллектуального уровня, физического развития, роста и продолжительности жизни вьетнамцев.