Резолюция № 71-NQ/TW: расширение сети школ высокого качества и ужесточение требований к результатам обучения
Наряду с 23 школами высокого качества, уже в течение многих лет признанными Народным комитетом Ханоя, на основе анализа реальной ситуации и отчетов населенных пунктов город планирует развить еще 37 школ высокого качества.
Целью данной меры является формирование системы высококачественного образования по существу, способной играть роль локомотива для всей образовательной системы. Это не просто техническая корректировка, а изменение подхода к развитию образования в духе Резолюции Политбюро № 71-NQ/TW от 22 августа 2025 года о прорывном развитии образования и подготовки кадров, а также Программы действий № 05-CTr/TU Ханойского городского партийного комитета.
Прорывные акценты
Среди 23 школ высокого качества, признанных Народным комитетом Ханоя, 17 являются государственными и 6 - негосударственными. Практика реализации данной модели в последние годы показывает, что развитие в Ханое системы школ высокого качества не ограничивается лишь политическими ориентирами, а уже служит конкретным и четко обозначенным целям. В частности, задача повышения качества образования на первом этапе была реализована через создание учебной среды, отвечающей критериям материально-технической базы, наполняемости классов и учебных программ.
Наряду с этим активная разработка и обновление школами высокого качества методов преподавания создали эффект распространения передового опыта, побудив другие государственные школы корректировать свои подходы, активнее применять информационные технологии и уделять больше внимания развитию компетенций учащихся. Кроме того, появление школ высокого качества также расширило выбор для родителей, способствуя снижению нагрузки на ряд ведущих школ, уменьшению давления при наборе учащихся и более сбалансированному распределению школьников по образовательным направлениям.
По словам заместителя директора Департамента образования и подготовки кадров Ханоя Фам Куок Тоана, в предстоящий период модель школ высокого качества будет представлять собой не просто техническую корректировку, а изменение подхода к развитию образования. Примечательно, что данная модель предусматривает ряд ключевых акцентов, в том числе переход от управления на основе входных критериев к управлению качеством на всех этапах процесса – с полным комплексом процедур признания, периодической оценки, аккредитации и отзыва статуса. Кроме того, образовательная программа школ высокого качества будет включать базовую программу и дополнительную углубленную программу; при ее разработке акцент будет перенесен с простого расширения содержания на создание открытой, интегрированной программы, ориентированной на развитие компетенций, с особым вниманием к иностранным языкам.
Для обеспечения контроля качества школы высокого качества будут проходить регулярное сопровождение и мониторинг, а не получать признание один раз, как прежде. Одновременно будет предусмотрен механизм отзыва статуса, чтобы это звание соответствовало реальному качеству.
На основе анализа реальной ситуации и отчетов местных органов власти город, как ожидается, дополнительно разовьет 37 школ высокого качества, в том числе 4 детских сада, 12 начальных школ, 13 средних школ и 8 высших школ. Таким образом, общее число школ высокого качества в городе достигнет 60, что позволит сформировать подлинно качественную образовательную систему, способную играть ведущую роль для всей системы образования.
Возможности доступа к качественному образованию
Информация о расширении системы школ высокого качества привлекла внимание многих родителей в Ханое. Многие считают, что это направление соответствует современным тенденциям и способствует расширению возможностей доступа учащихся к более благоприятной учебной среде, особенно в условиях постоянно растущего спроса на качество образования. При реализации по рациональной дорожной карте, надлежащем контроле качества и наличии соответствующих механизмов поддержки расширение системы школ высокого качества будет способствовать диверсификации выбора и улучшению общего качества образования в столице.По словам заместителя председателя Народного комитета Ханоя Ву Тху Ха, школа высокого качества является специфической для Ханоя моделью, закрепленной в Законе о столице и конкретизированной в Программе действий по реализации Резолюции № 71-NQ/TW, а также Резолюции Политбюро № 02-NQ/TW от 17 марта 2026 года о строительстве и развитии столицы Вьетнама в новую эпоху. После более чем десяти лет экспериментального внедрения этой модели новые условия требуют более четкого и содержательного подхода, направленного на расширение возможностей доступа учащихся к качественному образованию.
В соответствии с этим модель школ высокого качества будет скорректирована в направлении расширения охвата при сохранении качества. Эта модель ориентирована на обслуживание учащихся по районам, без ограничения административными границами и без жесткого закрепления по зонам приема, что создаст условия для доступа учащихся к более благоприятной образовательной среде непосредственно на местах. Согласно целям, поставленным городом, к 2030 году такие школы составят около 5% от общего числа школ, что эквивалентно примерно 150 школам высокого качества. Формирование этой модели начинается с разработки программ, обеспечивающих интеграцию с программой общего образования 2018 года и не увеличивающих учебную нагрузку.