Наряду с 23 школами высокого качества, уже в течение многих лет признанными Народным комитетом Ханоя, на основе анализа реальной ситуации и отчетов населенных пунктов город планирует развить еще 37 школ высокого качества.

Резолюция № 71-NQ/TW: расширение сети школ высокого качества и ужесточение требований к результатам обучения.

Целью данной меры является формирование системы высококачественного образования по существу, способной играть роль локомотива для всей образовательной системы. Это не просто техническая корректировка, а изменение подхода к развитию образования в духе Резолюции Политбюро № 71-NQ/TW от 22 августа 2025 года о прорывном развитии образования и подготовки кадров, а также Программы действий № 05-CTr/TU Ханойского городского партийного комитета.

Прорывные акценты

Среди 23 школ высокого качества, признанных Народным комитетом Ханоя, 17 являются государственными и 6 - негосударственными. Практика реализации данной модели в последние годы показывает, что развитие в Ханое системы школ высокого качества не ограничивается лишь политическими ориентирами, а уже служит конкретным и четко обозначенным целям. В частности, задача повышения качества образования на первом этапе была реализована через создание учебной среды, отвечающей критериям материально-технической базы, наполняемости классов и учебных программ.

Наряду с этим активная разработка и обновление школами высокого качества методов преподавания создали эффект распространения передового опыта, побудив другие государственные школы корректировать свои подходы, активнее применять информационные технологии и уделять больше внимания развитию компетенций учащихся. Кроме того, появление школ высокого качества также расширило выбор для родителей, способствуя снижению нагрузки на ряд ведущих школ, уменьшению давления при наборе учащихся и более сбалансированному распределению школьников по образовательным направлениям.

По словам заместителя директора Департамента образования и подготовки кадров Ханоя Фам Куок Тоана, в предстоящий период модель школ высокого качества будет представлять собой не просто техническую корректировку, а изменение подхода к развитию образования. Примечательно, что данная модель предусматривает ряд ключевых акцентов, в том числе переход от управления на основе входных критериев к управлению качеством на всех этапах процесса – с полным комплексом процедур признания, периодической оценки, аккредитации и отзыва статуса. Кроме того, образовательная программа школ высокого качества будет включать базовую программу и дополнительную углубленную программу; при ее разработке акцент будет перенесен с простого расширения содержания на создание открытой, интегрированной программы, ориентированной на развитие компетенций, с особым вниманием к иностранным языкам.

Для обеспечения контроля качества школы высокого качества будут проходить регулярное сопровождение и мониторинг, а не получать признание один раз, как прежде. Одновременно будет предусмотрен механизм отзыва статуса, чтобы это звание соответствовало реальному качеству.

На основе анализа реальной ситуации и отчетов местных органов власти город, как ожидается, дополнительно разовьет 37 школ высокого качества, в том числе 4 детских сада, 12 начальных школ, 13 средних школ и 8 высших школ. Таким образом, общее число школ высокого качества в городе достигнет 60, что позволит сформировать подлинно качественную образовательную систему, способную играть ведущую роль для всей системы образования.

Возможности доступа к качественному образованию

Информация о расширении системы школ высокого качества привлекла внимание многих родителей в Ханое. Многие считают, что это направление соответствует современным тенденциям и способствует расширению возможностей доступа учащихся к более благоприятной учебной среде, особенно в условиях постоянно растущего спроса на качество образования. При реализации по рациональной дорожной карте, надлежащем контроле качества и наличии соответствующих механизмов поддержки расширение системы школ высокого качества будет способствовать диверсификации выбора и улучшению общего качества образования в столице.По словам заместителя председателя Народного комитета Ханоя Ву Тху Ха, школа высокого качества является специфической для Ханоя моделью, закрепленной в Законе о столице и конкретизированной в Программе действий по реализации Резолюции № 71-NQ/TW, а также Резолюции Политбюро № 02-NQ/TW от 17 марта 2026 года о строительстве и развитии столицы Вьетнама в новую эпоху. После более чем десяти лет экспериментального внедрения этой модели новые условия требуют более четкого и содержательного подхода, направленного на расширение возможностей доступа учащихся к качественному образованию.

В соответствии с этим модель школ высокого качества будет скорректирована в направлении расширения охвата при сохранении качества. Эта модель ориентирована на обслуживание учащихся по районам, без ограничения административными границами и без жесткого закрепления по зонам приема, что создаст условия для доступа учащихся к более благоприятной образовательной среде непосредственно на местах. Согласно целям, поставленным городом, к 2030 году такие школы составят около 5% от общего числа школ, что эквивалентно примерно 150 школам высокого качества. Формирование этой модели начинается с разработки программ, обеспечивающих интеграцию с программой общего образования 2018 года и не увеличивающих учебную нагрузку.