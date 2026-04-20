Резолюция № 68: раскрытие потенциала частного сектора и изменение облика столицы

Резолюция № 68-NQ/TW от 4 мая 2025 года Политбюро ЦК КПВ о развитии частной экономики становится «новым импульсом» для делового сообщества Ханоя, особенно в таких сложных и чувствительных сферах, как развитие транспортной и городской инфраструктуры. Благодаря поддержке новых механизмов и активному участию предприятий и частных экономических групп ожидается, что будут достигнуты значительные прорывы, способствующие изменению городского облика столицы.





Акционерное общество «Тиасанг Батареи» постоянно совершенствует свои технологии, предлагая широкий ассортимент высококачественной продукции для удовлетворения потребностей внутреннего и экспортного рынков. Фото: Чан Вьет - ВИА



Ханой является не только политическим центром, но и экономическим локомотивом страны. Однако нагрузка на транспортную и городскую инфраструктуру всегда оставалась сложной задачей для государственного бюджета. В этом контексте активная реализация Резолюции № 68 открыла возможности для частных корпораций и предприятий вносить инициативы и инвестиции, превращая планы на бумаге в реальные объекты.

В последнее время частные предприятия вышли за рамки жилищного строительства и стали играть ведущую роль в развитии базовой инфраструктуры. Ключевые транспортные магистрали, мосты через Красную реку, а также крупные инфраструктурные системы несут на себе заметный вклад частного сектора. Так, корпорация Sun Group совместно с городскими властями инвестирует в строительство Оперного театра Ханоя и парковых зон по обеим сторонам реки Толич, что способствует улучшению городской среды и качества жизни населения.

Стальная продукция корпорации Хоафат (частного сектора) удовлетворяет внутренний спрос и экспортируется в 40 стран и территорий (Фото: ВИА)

Параллельно Sun Group ускоряет строительство моста Чан-хынг-дао через Красную реку - одного из ключевых транспортных проектов столицы. По словам заместителя руководителя проекта моста Чан-хынг-дао господина Чан Чонг Хюя (Sun Group), подрядный консорциум одновременно ведёт работы на 14 направлений на всех переданных строительных площадках.

Аналогичным образом ускоряются работы по строительству моста Тыльен, где в подрядном консорциуме участвует дочерняя компания корпорации Vingroup. В настоящее время задействованы 12 строительных направлений, при этом основное внимание уделяется «критическому пути» двух главных башенных опор. Консорциум стремится замкнуть основной пролёт вантового моста к 30 июня 2026 года, провести техническое открытие движения и завершить ввод объекта в эксплуатацию к 2 сентября 2026 года.

В свою очередь, корпорация Sunshine Group участвует в инвестициях в жилищное строительство, одновременно запустив три проекта в Ханое в начале марта 2026 года, среди которых ключевым является проект Noble West Lake Ha Noi.

Компания с ограниченной ответственностью Thai ECO экспортирует около 500 тонн свежего личи на рынок Европы. (Фото: ВИА)



Реализация крупных инфраструктурных и городских проектов свидетельствует о том, что такие корпорации, как Vingroup, Sun Group и Sunshine Group, всё более уверенно утверждают свою роль и расширяют участие частного сектора в развитии социально-экономической инфраструктуры столицы и страны в целом. Можно утверждать, что при наличии соответствующих возможностей и механизмов частные предприятия способны эффективно сотрудничать с государством в создании объектов долгосрочной ценности, формируя устойчивые драйверы роста для регионов и национальной экономики.

По мнению экономических экспертов, Резолюция № 68 является исторической вехой в процессе совершенствования институциональной основы социалистически ориентированной рыночной экономики Вьетнама. Если Резолюция № 10-NQ/TW от 3 июня 2017 года (5-й пленум ЦК КПВ XII созыва о развитии частной экономики как важного двигателя социалистически ориентированной рыночной экономики лишь «проложила путь» для частного сектора, то Резолюция № 68 вывела этот подход на новый уровень и утвердила развитие частной экономики как один из важнейших двигателей экономики.

В рамках реализации Резолюции 68-NQ/TW о развитии частной экономики Хайфон проводит множество мероприятий по привлечению инвестиций в промышленные зоны. Фото: Чан Вьет - ВИА



Особенно важно, что Резолюция № 68 не только изменила подходы к пониманию роли и места частного сектора, но и смело вернула предприятиям их законные права, гарантируя основные свободы: право собственности, свободу предпринимательства, право на равную конкуренцию и равный доступ к национальным ресурсам. Документ рассматривает бизнес как партнёра государства, предусматривает переход от механизма «предварительного контроля» к «последующему контролю», облегчает доступ к земле, особенно для малых и средних предприятий, поощряет и признаёт вклад бизнеса, а также усиливает взаимодействие между предприятиями.

Нгуен Туан Ань, директор компании HHA Vietnam Investment and Trading Co., Ltd., отметил, что реализация многочисленных крупных инфраструктурных и городских проектов частными предприятиями свидетельствует о первых успехах внедрения Резолюции № 68 в Ханое. Он также подчеркнул, что частная экономика является «опорой» стратегии развития инфраструктуры столицы.