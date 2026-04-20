Резолюция № 68: раскрытие потенциала частного сектора и изменение облика столицы
Резолюция № 68-NQ/TW от 4 мая 2025 года Политбюро ЦК КПВ о развитии частной экономики становится «новым импульсом» для делового сообщества Ханоя, особенно в таких сложных и чувствительных сферах, как развитие транспортной и городской инфраструктуры. Благодаря поддержке новых механизмов и активному участию предприятий и частных экономических групп ожидается, что будут достигнуты значительные прорывы, способствующие изменению городского облика столицы.
Ханой является не только политическим центром, но и экономическим локомотивом страны. Однако нагрузка на транспортную и городскую инфраструктуру всегда оставалась сложной задачей для государственного бюджета. В этом контексте активная реализация Резолюции № 68 открыла возможности для частных корпораций и предприятий вносить инициативы и инвестиции, превращая планы на бумаге в реальные объекты.
В последнее время частные предприятия вышли за рамки жилищного строительства и стали играть ведущую роль в развитии базовой инфраструктуры. Ключевые транспортные магистрали, мосты через Красную реку, а также крупные инфраструктурные системы несут на себе заметный вклад частного сектора. Так, корпорация Sun Group совместно с городскими властями инвестирует в строительство Оперного театра Ханоя и парковых зон по обеим сторонам реки Толич, что способствует улучшению городской среды и качества жизни населения.
Параллельно Sun Group ускоряет строительство моста Чан-хынг-дао через Красную реку - одного из ключевых транспортных проектов столицы. По словам заместителя руководителя проекта моста Чан-хынг-дао господина Чан Чонг Хюя (Sun Group), подрядный консорциум одновременно ведёт работы на 14 направлений на всех переданных строительных площадках.
Аналогичным образом ускоряются работы по строительству моста Тыльен, где в подрядном консорциуме участвует дочерняя компания корпорации Vingroup. В настоящее время задействованы 12 строительных направлений, при этом основное внимание уделяется «критическому пути» двух главных башенных опор. Консорциум стремится замкнуть основной пролёт вантового моста к 30 июня 2026 года, провести техническое открытие движения и завершить ввод объекта в эксплуатацию к 2 сентября 2026 года.
В свою очередь, корпорация Sunshine Group участвует в инвестициях в жилищное строительство, одновременно запустив три проекта в Ханое в начале марта 2026 года, среди которых ключевым является проект Noble West Lake Ha Noi.
Реализация крупных инфраструктурных и городских проектов свидетельствует о том, что такие корпорации, как Vingroup, Sun Group и Sunshine Group, всё более уверенно утверждают свою роль и расширяют участие частного сектора в развитии социально-экономической инфраструктуры столицы и страны в целом. Можно утверждать, что при наличии соответствующих возможностей и механизмов частные предприятия способны эффективно сотрудничать с государством в создании объектов долгосрочной ценности, формируя устойчивые драйверы роста для регионов и национальной экономики.
По мнению экономических экспертов, Резолюция № 68 является исторической вехой в процессе совершенствования институциональной основы социалистически ориентированной рыночной экономики Вьетнама. Если Резолюция № 10-NQ/TW от 3 июня 2017 года (5-й пленум ЦК КПВ XII созыва о развитии частной экономики как важного двигателя социалистически ориентированной рыночной экономики лишь «проложила путь» для частного сектора, то Резолюция № 68 вывела этот подход на новый уровень и утвердила развитие частной экономики как один из важнейших двигателей экономики.
Особенно важно, что Резолюция № 68 не только изменила подходы к пониманию роли и места частного сектора, но и смело вернула предприятиям их законные права, гарантируя основные свободы: право собственности, свободу предпринимательства, право на равную конкуренцию и равный доступ к национальным ресурсам. Документ рассматривает бизнес как партнёра государства, предусматривает переход от механизма «предварительного контроля» к «последующему контролю», облегчает доступ к земле, особенно для малых и средних предприятий, поощряет и признаёт вклад бизнеса, а также усиливает взаимодействие между предприятиями.
Нгуен Туан Ань, директор компании HHA Vietnam Investment and Trading Co., Ltd., отметил, что реализация многочисленных крупных инфраструктурных и городских проектов частными предприятиями свидетельствует о первых успехах внедрения Резолюции № 68 в Ханое. Он также подчеркнул, что частная экономика является «опорой» стратегии развития инфраструктуры столицы.