ЭКОНОМИКА
Резолюция № 57-NQ/TW: «Ядро» нового импульса развития
По расчётам Статистического управления Министерства финансов, для достижения двузначного роста экономики по итогам 2026 года валовой внутренний продукт во втором полугодии должен увеличиться на 11,7%. При этом в третьем квартале рост ВВП должен составить 11,16%, что позволит обеспечить рост экономики за девять месяцев на уровне 9,19%, а в четвёртом квартале темпы роста должны ускориться до 12,09%.
Это чрезвычайно высокий показатель, достижение которого требует мощной и согласованной мобилизации всех факторов экономического роста и значительно более высокой эффективности их использования во второй половине года. Вместе с тем традиционные драйверы роста – инвестиции, экспорт, а также преимущества, связанные с трудовыми ресурсами и природными богатствами, постепенно приближаются к пределам своих возможностей.
По мнению генерального директора Статистического управления Нгуен Тхи Хыонг, наряду с притоком иностранных инвестиций и развитием «зелёной» экономики именно наука и технологии, инновации, цифровая экономика и цифровая трансформация способны стать новыми двигателями экономического роста во втором полугодии.
«Активное внедрение цифровых технологий, искусственного интеллекта (ИИ), больших данных, облачных вычислений, Интернета вещей и автоматизации в производстве, бизнесе и управлении позволит повысить производительность труда, сократить издержки, оптимизировать цепочки поставок и ускорить обновление модели экономического роста», – подчеркнула Нгуен Тхи Хыонг.
Обращаясь к мировому опыту, доцент, доктор наук Нгуен Чук Ле, ректор Экономического университета Ханойского национального университета, отметил, что наиболее успешные экономики мира на протяжении последних пятидесяти лет неизменно ставили науку, технологии и инновации в центр своей стратегии развития.
Соединённые Штаты сохраняют статус мировой экономической державы благодаря мощной инновационной экосистеме. Япония добилась стремительного послевоенного развития благодаря стратегии индустриализации, основанной на технологиях. Республика Корея, располагая ограниченными природными ресурсами, превратилась в одну из ведущих технологических держав мира благодаря масштабным инвестициям в образование, научные исследования и разработки. В последние годы Китай стал одним из мировых центров технологического развития благодаря последовательным инвестициям в науку, технологии, данные, ИИ и высокотехнологичную промышленность.
Схожую позицию разделяет заместитель руководителя Отдела ЦК по вопросам политики и стратегии Нгуен Дык Хьен. По его мнению, достижение двузначного роста экономики в 2026 году является чрезвычайно сложной задачей. В этих условиях переход к модели развития, основанной на науке, технологиях, инновациях и цифровой трансформации, становится насущной необходимостью.
Заместитель директора Института экономики Вьетнама и мира Фам Ань Туан отметил, что спустя более года после начала реализации Резолюции № 57-NQ/TW в предпринимательском сообществе значительно возросло понимание роли науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации.
Изменение отношения бизнеса к этим вопросам является важной предпосылкой дальнейшего развития, поскольку именно предприятия внедряют результаты научных исследований и технологические решения в производство и коммерческую деятельность. Однако между осознанием необходимости преобразований и их практической реализацией по-прежнему сохраняется значительный разрыв, особенно среди малых и средних предприятий.
По оценке Статистического управления, уровень технологического развития многих предприятий остаётся недостаточным. Инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), цифровую инфраструктуру и подготовку высококвалифицированных кадров пока не соответствуют современным требованиям. Поэтому во втором полугодии вклад науки и технологий будет главным образом проявляться в повышении эффективности уже существующих отраслей экономики, а не в создании мгновенного скачка экономического роста.
Тем не менее для сохранения устойчивых двузначных темпов роста Вьетнам неизбежно должен перейти от модели развития, основанной преимущественно на капитале и дешёвой рабочей силе, к модели, опирающейся на производительность труда, научно-технологический прогресс, цифровую трансформацию и инновационный потенциал предприятий.
Использование ИИ, больших данных, облачных технологий, Интернета вещей и автоматизации позволяет предприятиям сокращать производственные циклы, снижать затраты, повышать качество продукции, оптимизировать цепочки поставок и расширять рынки сбыта. Современные технологии также обеспечивают более эффективный анализ потребительского спроса, управление товарными потоками, контроль качества продукции и принятие оперативных и обоснованных управленческих решений.
Поэтому, как подчёркивает Фам Ань Туан, для достижения двузначных темпов экономического роста наука и технологии, инновации и цифровая трансформация должны стать неотъемлемой частью повседневной деятельности каждого предприятия, способствуя повышению эффективности производства, созданию новых продуктов и постепенному укреплению конкурентных позиций вьетнамского бизнеса на внутреннем и мировом рынках.