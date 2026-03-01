Резолюция № 57-NQ/TW: Кооперация "трёх сторон" ускоряет развитие биотехнологий

Биотехнологии уже не являются исключительно научной областью, а становятся ключевой технологической платформой, оказывающей глубокое влияние на экономический рост, продовольственную безопасность, здравоохранение, охрану окружающей среды и оборону — безопасность. Являясь одной из групп национальных стратегических технологий, данная сфера определена как новый драйвер роста в предстоящий период.

Резолюция № 57-NQ/TW Политбюро о прорыве в развитии науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации вновь подтверждает приоритетность инвестиций в биотехнологии.



Для реализации этой цели кооперация "трёх сторон" рассматривается как ключевой фактор в освоении базовых технологий и продвижении трансформации научных результатов в продукцию "Make in Vietnam".

Не упустить темп роста

Будучи сферой с широким влиянием, биотехнологии всё глубже применяются в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, медицине и фармацевтике, охране окружающей среды, обороне и безопасности, внося революционные изменения в жизнь общества. Многие развитые страны активно инвестируют в эту сферу, получая высокую эффективность и прибыль.

Резолюция № 36-NQ/TW Политбюро о развитии и применении биотехнологий в целях устойчивого развития страны в новых условиях ставит задачу вывести Вьетнам в группу ведущих стран Азии в области биотехнологий. Резолюция № 57-NQ/TW Политбюро о прорыве в развитии науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации вновь подтверждает приоритетность инвестиций в биотехнологии. Согласно Решению № 1131/QĐ-TTg Премьер-министра Правительства об утверждении Перечня стратегических технологий и стратегической технологической продукции, биотехнологии определены как одна из 12 групп национальных стратегических технологий.



По оценке Департамента науки, техники и технологий Министерства науки и технологий, благодаря изданию ряда политик и мер по стимулированию развития и внедрения, сфера биотехнологий во Вьетнаме за последние годы достигла значительных успехов, освоив ряд современных технологий; активно применяется в жизни и производстве, особенно в сельском хозяйстве, здравоохранении и охране окружающей среды.



Однако текущими ограничениями остаются отсутствие прорывных результатов в исследованиях, трансфере и внедрении; недостаточно эффективная связь между институтами, университетами и предприятиями; ограниченный объём коммерциализированной продукции.



Говоря о глобальных тенденциях в биотехнологиях, профессор, доктор Генри Нгуен, директор Центра биологии США, отметил, что в условиях роста населения, изменения климата, загрязнения окружающей среды и хронических заболеваний биотехнологии развиваются по ключевым направлениям: технологии генома и геномика; электроника, робототехника и автоматизация; нанотехнологии; биоинформатика, искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение. Эти тенденции оказывают глубокое влияние на науки о жизни — от медицины, продовольствия и питания, сельского хозяйства до здоровья и благополучия человека.



В соответствии с глобальными трендами Национальный университет города Хошимин ориентирован на реструктуризацию исследований в области биотехнологий по четырём ключевым направлениям. В сфере медицины и здоровья — регенеративная медицина (стволовые клетки, экзосомы), вакцины нового поколения и прецизионная медицина; в сельском хозяйстве и "зелёной" продукции — разработка сортов, адаптированных к изменению климата, и устойчивых биопрепаратов; в области окружающей среды и устойчивого развития — технологии Net Zero, циркулярная экономика и микробиологическая очистка; в биоинформатике и искусственном интеллекте — создание генетической инфраструктуры данных и применение ИИ в разработке лекарств и вакцин.



К созданию продукции "Make in Vietnam"



Обладая значительным кадровым потенциалом и лабораторной базой международного уровня, Национальный университет города Хошимин обеспечивает около 30% всех международных публикаций университета в области биотехнологий и смежных сфер. Несмотря на рост количества и качества публикаций и развитие ряда базовых технологий, коммерциализация результатов остаётся ограниченной. Усиление кооперации "трёх сторон" — государства, университета и бизнеса — рассматривается как механизм ускорения трансформации исследований в продукцию "Make in Vietnam".



По словам заместителя руководителя Центрального отдела пропаганды и массовой мобилизации Хюинь Тхань Дата, биотехнологии — это не просто научно-технологическая сфера, а важная "платформа знаний", способствующая обеспечению медицинской, продовольственной и экологической безопасности и открывающая новые пространства экономического роста. Если ограничиваться лишь исследованиями без перехода к производству и коммерциализации, будет трудно достичь поставленных стратегических целей.



Период 2026–2030 годов имеет стратегическое значение для развития биотехнологий. Необходимо выстроить полноценную цепочку ценности — от исследований и освоения базовых технологий до разработки продукции, организации рынка и заказа исследований по реальным потребностям. Приоритетом является освоение ряда ключевых технологий для создания продукции "Make in Vietnam" в таких перспективных сферах, как фармацевтика, высокотехнологичное сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Выбор приоритетных продуктов должен основываться на общественных потребностях, масштабах рынка, возможностях стандартизации и верификации, а также на участии бизнеса с самого начала.



Эксперты предлагают устранить существующие барьеры через механизм sandbox (экспериментальная нормативная среда), включая упрощение процедур экспертизы и лицензирования клинических испытаний приоритетных продуктов; создание пилотного механизма коммерциализации научно-технологической продукции в университетах; инвестиции в лаборатории международного уровня и национальные центры сертификации.



Кроме того, модель кооперации "трёх сторон" должна стать более содержательной: предприятия должны выступать не только заказчиками, но и стратегическими инвесторами, сопровождая проекты от этапа R&D (исследования и разработки) до коммерциализации. Биотехнологии являются одним из пяти стратегических направлений нового этапа развития Группы CT Group, особенно в областях биомедицины, прецизионного сельского хозяйства, зелёной энергетики и биоматериалов. По словам Чан Ким Чунга, председателя CT Group, кооперация "трёх сторон" является ключом к прорыву биотехнологий Вьетнама в предстоящий период.



CT Group и Национальный университет города Хошимин являются стратегическими партнёрами, сотрудничая в исследованиях, разработке национальной научно-технологической продукции и подготовке высококвалифицированных кадров. Стороны совместно инвестируют в создание прикладных лабораторий; CT Group финансирует исследования, ориентированные на рыночные потребности, поддерживает пилотные модели и испытания продукции для ускорения коммерциализации.



Группа обязуется участвовать в софинансировании и венчурных инвестициях в перспективные проекты, долгосрочно сопровождать стартапы и spin-off преподавателей, учёных и студентов, способствуя формированию национальной экосистемы биотехнологий. Стороны ожидают, что при объединении усилий "трёх сторон" национальная программа развития биотехнологий сформирует согласованную цепочку ценности, сосредоточенную на базовых технологиях; создаст достаточно сильный специальный механизм для привлечения экспертов и бизнеса и позволит Вьетнаму стать новым региональным центром биотехнологий, отметил Чан Ким Чунг.