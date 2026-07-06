РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
Резолюция № 57-NQ/TW: за 18 месяцев во Вьетнаме сформированы основы экосистемы ИИ
Стратегический курс
В соответствии с Решением Премьер-министра № 21/2026/QĐ-TTg о принятии Перечня стратегических технологий и Перечня стратегической технологической продукции группа цифровых технологий, включающая ИИ, большие данные, цифровые двойники, облачные вычисления, периферийные вычисления, Интернет вещей и блокчейн, поставлена на первое место. Перечень из 30 стратегических технологических продуктов также разделён на две группы. В первой группе – продукции, уже имеющей рынок и способной оказать значительное непосредственное влияние на экономическое развитие, – первыми названы большие языковые модели для вьетнамского языка, виртуальные помощники и специализированный ИИ. Всё это свидетельствует о важном изменении государственной политики: Вьетнам стремится обеспечить технологический суверенитет в области ИИ во всех сферах.
Одним из наиболее заметных итогов 18 месяцев реализации Резолюции № 57 стало то, что впервые искусственный интеллект был поставлен в центр национальной стратегии развития и признан одной из стратегических технологий, определяющих конкурентоспособность экономики в цифровую эпоху.
В Резолюции № 57 Политбюро определило цель: к 2030 году Вьетнам должен войти в тройку ведущих государств Юго-Восточной Азии по исследованиям и разработкам в области ИИ, а также поэтапно овладеть такими стратегическими технологиями, как ИИ, интернет вещей, большие данные, облачные вычисления, полупроводниковые и квантовые технологии. Такой подход отражает новое стратегическое видение, согласно которому ИИ рассматривается как двигатель экономического роста, повышения производительности труда и модернизации системы государственного управления.
Вскоре после принятия Резолюции № 57 эти установки получили развитие в целом ряде последующих решений. Положение Центрального руководящего комитета по развитию науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации № 05-QĐ/BCĐTW от 27 августа 2025 года о единой и эффективной модели цифровой взаимосвязи и управления на основе данных в политической системе предусматривает формирование единого национального цифрового ресурса и использование данных и ИИ в качестве движущей силы социально-экономического развития.
Кроме того, Заключение № 45-TB/TGV от 30 сентября 2025 года, принятое по итогам совещания Рабочей группы Центрального руководящего комитета с руководством Комитета и профильными ведомствами, посвящённого оценке текущей ситуации и мерам по развитию взаимодействия государства, научных учреждений и бизнеса, национальной инновационной системы, высокотехнологичных парков, умных городов и искусственного интеллекта, определило развитие и внедрение ИИ в качестве стратегической задачи, призванной обеспечить Вьетнаму конкурентоспособность в условиях глобальной конкуренции.
Одновременно были приняты Закон о цифровой трансформации, Закон об искусственном интеллекте, ведётся разработка Национальной стратегии развития ИИ и выдвинута инициатива о создании Национального фонда развития ИИ.
Впервые во Вьетнаме сформирована относительно полная законодательная и нормативная база, специально регулирующая сферу ИИ. Это свидетельствует о принципиальном изменении управленческого подхода: ИИ стал составной частью национальной стратегии развития, закладывая институциональную основу для долгосрочного формирования экосистемы ИИ.
Применение и движение к технологическому суверенитету в области ИИ
За 18 месяцев реализации Резолюции № 57 существенно изменился сам подход к развитию ИИ. Если прежде большинство отечественных компаний главным образом использовали зарубежные модели ИИ для создания собственных продуктов, то после принятия Резолюции инвестиции всё активнее направляются на развитие базовых технологий.
Согласно Докладу по итогам полутора лет реализации Резолюции № 57-NQ/TW, технологии ИИ уже начали применяться в отдельных направлениях государственного управления и предоставления услуг. Используются виртуальные помощники, чат-боты, анализ текстов, прогнозирование, распознавание изображений, мониторинг дорожного движения, а также специализированные решения для финансовой сферы, здравоохранения, образования, энергетики и городского управления.
Развитие ИИ также стало объектом инвестиций ряда предприятий. FPT совместно с NVIDIA инвестирует около 200 млн долларов США в строительство завода ИИ, который обеспечит вычислительную инфраструктуру и выпуск более 20 продуктов генеративного ИИ. Компании Viettel, VNPT, VinAI и Zalo ведут разработку больших языковых моделей для вьетнамского языка.
На местном уровне ИИ также внедряется достаточно широко. Народный комитет Ханоя подписал соглашение о сотрудничестве на период 2026–2030 годов с Технологической корпорацией CMC. Стороны сосредоточатся на развитии цифрового правительства, цифровой экономики, цифрового общества и цифрового гражданина.
В провинции Ниньбинь в Центре административных услуг введены в эксплуатацию ИИ-роботы-администраторы, цифровые помощники и интеллектуальные решения по сопровождению административных процедур. Они помогают гражданам получать консультации, разъясняют порядок оформления документов, сокращают время ожидания и оказывают поддержку государственным служащим при выполнении их обязанностей. Одновременно практически полностью оцифрованы архивы документов, повышена доля своевременно оказываемых услуг и расширен спектр государственных услуг в электронном формате.
Эти решения способствуют формированию ключевых компонентов национального потенциала в сфере ИИ: вычислительной инфраструктуры, языковых моделей, адаптированных к вьетнамскому языку, а также исследовательских кадров, способных самостоятельно развивать технологии.
Вместе с тем развитие ИИ сопровождается рядом трудностей и ограничений. Внедрение происходит неравномерно, большинство решений пока сосредоточено на поиске информации, обработке данных и распознавании. Лишь немногие процессы были полностью перестроены на основе ИИ и внедрены в широком масштабе с измеримым эффектом. Отраслевые данные остаются разрозненными и недостаточно качественными, а вычислительная инфраструктура и высококвалифицированные специалисты пока ограничены.
Предлагается рассмотреть возможность создания Вьетнамского альянса автономного ИИ, ядро которого составят технологические компании, научно-исследовательские институты и университеты. Одновременно предлагается сформировать национальные открытые массивы данных для обучения ИИ, разработать национальные этические нормы и стандарты в сфере ИИ, а также сосредоточиться на решении крупных задач, включая интеллектуального помощника по административным процедурам, систему раннего предупреждения стихийных бедствий, автоматизированную кибероборону, поддержку государственной службы и управление умными городами.
Формирование национальной экосистемы ИИ
За 18 месяцев реализации Резолюции № 57 во Вьетнаме постепенно формируется экосистема ИИ, объединяющая институциональную базу, данные, вычислительную инфраструктуру, технологические компании, кадровый потенциал и рынок применения технологий.
Недавно Министерство науки и технологий также утвердило Национальную систему критериев оценки платформ ИИ, используемых для поддержки государственной службы, что отражает новый этап в развитии подходов к управлению ИИ.
Новая система критериев устанавливает конкретные требования к оценке платформ ИИ до начала их испытаний или официального внедрения: соблюдение законодательства, защита персональных данных, безопасность ИИ, возможность ссылаться на правовые основания и предоставлять поддержку исключительно в пределах соответствующей профессиональной компетенции.
Особое внимание уделено чёткому разграничению функций ИИ и ответственности человека. ИИ рассматривается исключительно как инструмент аналитической, консультативной и информационной поддержки, тогда как все административные решения принимаются исключительно уполномоченными государственными служащими, которые несут полную юридическую ответственность. Этот принцип имеет ключевое значение для того, чтобы ИИ повышал эффективность государственного управления, а не заменял человека.
Ещё одной важной особенностью стало то, что требование технологической самостоятельности впервые закреплено как обязательное условие для использования ИИ в государственном секторе. Согласно критериям, платформы, не использующие большие языковые модели для вьетнамского языка, разработанные на основе технологий, которыми владеют вьетнамские предприятия, либо не имеющие инфраструктуры обучения и инференса, расположенной на территории Вьетнама, не смогут участвовать в программе испытаний.
Можно констатировать, что спустя 18 месяцев реализации Резолюции № 57 Вьетнам завершил первый этап формирования национальной экосистемы ИИ. Стратегические ориентиры развития ИИ определены достаточно чётко и получили согласованную поддержку всей политической системы.
Основа экосистемы ИИ постепенно формируется. Следующим вызовом станет превращение этой основы в реальные конкурентные преимущества, создание продуктов, платформ и компаний в сфере ИИ, способных содействовать развитию страны и успешно выходить на международные рынки. Успешное развитие ИИ будет способствовать формированию новой модели экономического роста Вьетнама, основанной на знаниях, данных и инновациях.