Резолюция № 57: Прочная основа для нового этапа развития

Резолюция № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года, принятая Политбюро и посвящённая прорывному развитию науки и технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации, чётко обозначила: в цифровую эпоху наука и технологии, цифровая трансформация перестали быть выбором и стали обязательным условием; инновации выходят за рамки научных исследований и превращаются в движущую силу национального экономического роста.

Производство камер на предприятии Sunny Opotech Vietnam Co., Ltd. в промышленном парке Йенбинь провинции Тхайнгуен. Фото: ВИА

Спустя год после начала реализации Резолюция № 57-NQ/TW действительно вошла в жизнь, обеспечив заметные изменения — от осознания к действиям, от городов до базового уровня, и заложив прочный фундамент для нового этапа развития.

Связывание ресурсов, инкубация идей

Во Вьетнаме существует множество ценных инициатив, однако они разрознены по различным сферам и регионам и не имеют единого центра для приёма, оценки и координации. В настоящее время отсутствуют эффективные механизмы превращения инициатив в прикладные решения, коммерческие продукты или государственные политики.

Именно поэтому Национальный фонд развития науки и технологий создал Портал научно-технологических и инновационных инициатив. Этот Портал является не просто технологическим продуктом, а открытой цифровой платформой, объединяющей три ключевых субъекта: авторов инициатив, экспертов-оценщиков и организации, принимающие и внедряющие инициативы.

Портал ориентирован на приём инициатив от всех слоёв общества, обеспечение объективной и прозрачной экспертизы, увязку инициатив с реальными потребностями бизнеса, регионов и органов управления, а также на продвижение защиты интеллектуальной собственности, внедрения и коммерциализации ценных разработок. Тем самым Портал становится эффективным мостом между исследованиями, практическим применением и рынком, между государственным и частным секторами, а также между внутренними и международными партнёрами. Особо стоит отметить интеграцию в Портал глобальной сети вьетнамских экспертов в области искусственного интеллекта, что повышает качество оценки и современные возможности обработки и классификации инициатив.

Многие новые технологии внедряются и развиваются, в том числе технологии БПЛА и подводных дистанционно управляемых аппаратов (ROV), в практической деятельности (Фото: ВИА)

В рамках реализации Резолюции № 57-NQ/TW город Ханой чётко определил, что ключевая задача заключается не только в узком понимании стимулирования инноваций, но и в формировании инновационной экосистемы, способной направлять развитие, где институциональная среда, пространство, данные и человеческие ресурсы перестраиваются на системной основе. Секретарь Ханойского городского партийного комитета Нгуен Зуй Нгок подчеркнул, что прорыв в развитии науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации столицы является не задачей отдельной отрасли или уровня власти, а общей ответственностью всей политической системы города.

Ханой продолжает утверждать свою роль ведущего локомотива страны в сфере инноваций и цифровой трансформации, запустив Сеть инноваций Ханоя, включающую семь инновационных центров, созданных совместными усилиями города, бизнеса, научно-исследовательских институтов и университетов. Ожидается, что эта сеть станет важной инфраструктурой для объединения ресурсов, инкубации идей, коммерциализации научно-технологической продукции и поддержки инновационного предпринимательства в столице.

В 2025 году Ханой занял первое место в стране по Индексу региональных инноваций (PII), лидируя по 18 из 52 составляющих показателей; доля предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, достигла 25,2 %. Инновационная стартап-экосистема продолжает расширяться и включает 207 научно-технологических предприятий, при этом 12 стартапов получили прямую поддержку. Проводится множество обучающих и информационно-просветительских мероприятий по формированию культуры инновационного предпринимательства, что способствует распространению духа новаторства в обществе.

В рамках смены стратегических ориентиров развития — от модели, основанной на эксплуатации ресурсов, к экономике знаний, науки, технологий и инноваций — Народный комитет провинции Камау учредил Центр стартапов и инноваций при Департаменте науки и технологий.

Центр стартапов и инноваций Камау создан с миссией инкубации идей, тестирования технологий, объединения ресурсов и стимулирования коммерциализации инновационной продукции. В своей деятельности Центр опирается на пять ключевых ценностей: человек как центр развития; уважение во всех формах сотрудничества; непрерывные инновации; ответственность перед сообществом и будущими поколениями; удовлетворённость граждан и бизнеса как основной критерий эффективности.

С ориентацией на превращение в наиболее динамичный центр региона дельты Меконга к 2030 году Центр стартапов и инноваций реализует шесть приоритетных направлений деятельности: инкубация стартапов (поддержка от идеи до коммерциализации продукции); развитие кадрового потенциала (повышение предпринимательских и технологических навыков); технологическая поддержка (эксплуатация лабораторий НИОКР, экспериментальных мастерских, зон VR/AR); углублённое консультирование (по правовым вопросам, интеллектуальной собственности, привлечению капитала); инвестиционное взаимодействие (организация Pitching, Demo Day, торгово-инвестиционного продвижения); участие в формировании политики (разработка механизмов экспериментального регулирования — sandbox — для новых моделей).

Широкое развертывание инфраструктуры сети 5G — технологической платформы для эффективного обслуживания цифровой трансформации органов государственного управления, бизнеса и населения (Фото: Viettel)

Формирование технологических компаний, способных играть ведущую роль

Национальный форум «Развитие технологических предприятий Вьетнама – 2025», недавно организованный Министерством науки и технологий, обозначил чёткий вектор: заместитель премьер-министра Хо Куок Зунг призвал сосредоточиться на развитии технологических компаний, обладающих способностью самостоятельно осваивать ключевые (базовые) технологии; формировать крупные технологические предприятия, достаточно мощные для того, чтобы вести за собой внутренний рынок и выходить на региональный и международный уровни. Это также является одной из важнейших целей Резолюции № 57-NQ/TW.

В ходе реализации Резолюции № 57 крупнейшие вьетнамские компании подтвердили, что концепция «Сделано во Вьетнаме» представляет собой новое мышление в развитии — переход от аутсорсинга и сборки к самостоятельному владению проектированием, технологиями и цепочками создания стоимости. Подчёркивая миссию овладения ключевыми технологиями в целях обеспечения национальной безопасности, председатель Военной промышленно-телекоммуникационной группы Viettel Тао Дык Тханг сообщил, что Viettel развивает высокотехнологичные отрасли промышленности и концентрируется на ряде стратегических технологий, таких как 5G, полупроводниковые чипы и ИИ.

В рамках реализации цели по всенациональному покрытию 5G к 2030 году Генеральная компания Viettel Networks (Военной промышленно-телекоммуникационной группы) успешно провела испытания мобильной сети 5G Advanced со скоростью свыше 7,3 Гбит/с — в шесть раз выше текущей скорости 5G SA во Вьетнаме, что позволяет расширить сферы применения и диверсифицировать услуги на базе платформы 5G.

Имея 30 000 базовых станций 5G по состоянию на декабрь 2025 года, Viettel обеспечил покрытие 5G на 90% открытых пространств и 70% помещений по всей стране.

Группа VNPT владеет цифровой инфраструктурой и экосистемой ключевых технологических решений, одновременно играя роль связующего звена экосистемы через платформы открытых данных.

Концепция «Сделано во Вьетнаме» стала ориентиром, позволившим FPT значительно сократить долю аутсорсинга и сосредоточиться на технологических опорах, таких как ИИ, данные, кибербезопасность и полупроводники, с реальными инвестициями в исследования и разработки.

В 2026 году Министерство науки и технологий определило ключевым направлением продолжение пересмотра и устранения институциональных узких мест, а также разблокирование и эффективную мобилизацию ресурсов для развития науки, технологий и инноваций.