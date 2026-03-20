Резолюция Политбюро о строительстве и развитии столицы Ханоя в новую эпоху

17 марта Генеральный секретарь То Лам подписал резолюцию 02-NQ/TW Политбюро «О строительстве и развитии столицы Ханоя в новую эпоху».

На основе оценки реальной ситуации в столице Ханой за последние годы резолюция определяет пять ключевых подходов к развитию столицы в предстоящий период.

Во-первых, резолюция закрепляет единое понимание положения, роли и особой значимости столицы Ханой как политико-административного центра страны; места сосредоточения и распространения культурных ценностей, интеллекта и ресурсов; центра формирования и определения новых моделей и мышления развития; ядра, связующего центра и двигателя развития всего региона и полюса роста страны; лидера на национальном уровне и выходящего на региональный уровень в ряде сфер - образования и подготовки кадров, здравоохранения, науки, технологий и инноваций, с ориентацией на превращение в глобально связанный город.

Строительство и развитие столицы является ответственностью всей партии, всего народа, армии и всей политической системы, при непосредственной и постоянной роли партийной организации, органов власти и населения столицы.

Во-вторых, цель состоит в том, чтобы построить и развить столицу как «культурный, цивилизованный, современный и счастливый» город, где люди находятся в центре внимания, являясь субъектом, целью и движущей силой развития. При этом культура занимает центральное место в стратегии социально-экономического развития, а ценности «культурного наследия – идентичности – творчества» выступают сквозной основой, внутренним ресурсом и «мягкой силой», формирующей политическую устойчивость, интеллект и мотивацию развития. Развитие столицы должно быть быстрым, устойчивым, умным, современным и инклюзивным, связанным с цифровой и зелёной трансформацией, циркулярной экономикой и адаптацией к изменению климата при обеспечении обороны, безопасности, общественного порядка и социальной стабильности..

В-третьих, предусматривается разработка генерального плана развития столицы Ханоя с долгосрочным горизонтом 100 лет на основе открытого пространственного развития и городской структуры «многоуровневой, многослойной, многополярной и многоцентровой», с рекой Красной в качестве главной оси экологико-культурного пространства; при этом обеспечивается тесная увязка со столичным регионом, дельтой Красной реки, северными горными районами, а также национальными и международными экономическими коридорами.

В-четвёртых, устанавливается особый, передовой институциональный механизм; проводится глубокая децентрализация и распределение полномочий в увязке с механизмами контроля и подотчётности, что обеспечивает столице достаточные полномочия, инструменты и ресурсы для самостоятельного принятия решений, организации их реализации и полной ответственности за развитие столицы.

В-пятых, ставится задача формирования чистой, сильной, образцовой партийной организации и политической системы столицы, отличающейся примерностью, активностью и ответственностью; действительно служащей образцом по политической стойкости, революционной этике, лидерским качествам и боеспособности.

Резолюция определяет конкретные цели и показатели до 2035 года, до 2045 года, а также с перспективой к 100-летию освобождения столицы (2054) и до 2065 года.

Согласно этому, к 2035 году Ханой должен стать зелёным, умным и современным городом, объединяющим культурные ценности и всё более глубоко интегрирующимся в международное сообщество; обладающим высокой конкурентоспособностью, стабильной общественно-политической ситуацией, мирной средой и высоким уровнем счастья населения, а также привлекательным, безопасным и дружественным направлением. Предусматривается формирование ряда центров образования и подготовки кадров, здравоохранения высокого уровня, входящих в число ведущих в Азиатско-Тихоокеанском регионе; важных финансовых, торговых и инновационных центров национального, регионального и международного значения; центров исследований и разработок; укрепление роли ядра в цепочках развития столичного региона, дельты Красной реки, северных горных районов, всей страны, региона и мира.

К 2045 году Ханой станет одним из ключевых центров инноваций Азиатско-Тихоокеанского региона, сосредоточением знаний и технологий, с современной инфраструктурой и управлением, высоким качеством жизни населения, цивилизованным, безопасным и комфортным для проживания обществом.

С перспективой к 100-летию освобождения столицы (2054) и до 2065 года Ханой должен стать глобальным городом с высоким и устойчивым уровнем развития, входящим в число столиц мира с высоким качеством жизни и уровнем счастья.

Резолюция также устанавливает конкретные показатели в 2026–2030 годах средний рост ВРП составит более 11% в год; к 2030 году объём ВРП превысит 113 млрд долларов США, а доход на душу населения достигнет не менее 12 000 долларов; в 2031–2035 годах среднегодовой рост сохранится на уровне не ниже 11%; к 2035 году объём ВРП достигнет около 200 млрд долларов США, а доход на душу населения - не менее 18 800 долларов.

В резолюции также изложены ключевые задачи и основные решения. К ним относятся разработка стабильного долгосрочного генерального плана развития столицы на 100 лет; исследование возможностей расширения пространства развития и четкое определение цели создания столицы, которая будет «культурной, цивилизованной, современной и счастливой», национальным центром знаний, творчества и высококачественных услуг.

Приоритетом является мобилизация ресурсов для укрепления связей между Ханоем и провинциями региона, формирование открытого пространства развития столичного региона с гибким механизмом управления, где Ханой выступает ядром, ведущим организацию пространства, развитие инфраструктуры, эффективное использование ресурсов и охрану окружающей среды, способствуя раскрытию потенциала регионов и формированию динамичного, конкурентоспособного экономико-инновационного пространства на региональном и международном уровнях.

Предусматривается совершенствование институциональной системы, обеспечивающей её передовой и эффективный характер для решения задач как столицы, так и столичного региона, дельты Красной реки, северных горных районов, а также вопросов национального и международного уровня.

Особое внимание уделяется сохранению и развитию тысячелетнего культурного наследия, гармоничному сочетанию традиций и современности, гуманистических ценностей и исторической памяти; тесной увязке развития культуры с экономическим развитием, с человеком в центре; превращению наследия в живой ресурс, стимулирующий развитие культуры, искусства, дизайна и туризма; сохранению и развитию ценностей личности ханойца - «элегантности, цивилизованности, ответственности и сострадания».

Также предусматривается формирование новой модели роста столицы, основанной на знаниях, науке, технологиях, инновациях, цифровой трансформации, культурных ресурсах и высококвалифицированных кадрах как ключевых факторах повышения производительности, качества роста и конкурентоспособности.

Предусмотрена разработка особых механизмов и политики для привлечения инвестиций в ключевые и высокотехнологичные отрасли с высокой добавленной стоимостью, а также создание программ для привлечения ведущих экспертов внутри страны и из-за рубежа (особенно вьетнамцев, проживающих за рубежом) в качестве главных архитекторов и руководителей крупных проектов развития столицы.

Одновременно подчёркивается необходимость обеспечения обороны и безопасности, поддержания общественного порядка, повышения уровня внешней политики и международной интеграции.

Необходимо повышать руководящую и правящую способность, а также боеспособность партийной организации города Ханоя. Сосредоточиться на строительстве и укреплении партийной организации, повышении её руководящего потенциала; формировании компактной, сильной, эффективной и действенной политической системы в увязке с усилением дисциплины и порядка; активном продвижении децентрализации и распределения полномочий в сочетании с административной реформой и цифровой трансформацией, повышая эффективность реализации задач, обеспечивая их согласованность, единство и непрерывность по четырём направлениям: партийные комитеты, Народные советы, Народные комитеты, Отечественный фронт и общественно-политические организации.

В части организации выполнения Политбюро требует от партийных комитетов, партийных организаций и всей политической системы Ханоя обеспечить строгое и эффективное выполнение резолюции. При этом необходимо максимально задействовать общественный консенсус, руководящую роль партийных организаций, участие всей политической системы и широких слоёв населения для скорейшего воплощения резолюции в жизнь.

Партийный комитет города Ханоя координирует с партийными организациями Национального собрания и Правительства руководство и направление процесса принятия нового Закона о столице, а также ряда нормативных актов, планов и положений в сферах инвестиций, финансов, бюджета, строительства, дамб и др. Одновременно осуществляется координация с органами, министерствами, ведомствами и местными властями по пересмотру, корректировке и дополнению соответствующих стратегий, планов и программ развития; проводится регулярный мониторинг, контроль и оценка реализации.

Партийные комитеты провинций и городов столичного региона, дельты Красной реки, северных среднегорных и горных районов активно взаимодействуют со столицей, развивая формы связей и сотрудничества, соответствующие потребностям и преимуществам каждого региона, формируя единство и синергетическую силу в экономике, культуре, социальной сфере, обороне и безопасности как для столицы, так и для каждого региона, всей страны и на национальном уровне.