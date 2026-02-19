Резолюции в действиях: реализация руководящих принципов Партии во имя счастья народа

В местностях города Дананг работа по изучению, усвоению и реализации документов и резолюций XIV съезда Партии решительно проводится с целью как можно скорее воплотить в жизнь руководящие принципы и линии Партии, принося народу счастье.

Пляж Микхе. Фото: ВИА

XIV съезд Партии успешно завершился, открыв стратегические ориентиры развития страны на новом этапе, что требует обновленного мышления и решительных действий. В местностях города Дананг работа по изучению, усвоению и реализации документов и резолюций XIV съезда Партии решительно проводится с целью как можно скорее воплотить в жизнь руководящие принципы и линии Партии, принося народу счастье.

Сосредоточить усилия на развитии горных районов

Горная община Чатан (город Дананг) образована путем объединения двух общин Чазяк и Чатан (уезд Бакчами, бывшая провинция Куангнам). Ее площадь составляет 183,08 км², численность населения составляет более 6 290 человек. В годы войны сопротивления против американского империализма (1960–1973 гг.) эта местность была опорной базой Ведомства партийного комитета Зоны 5, Командования 5-го военного округа и ряда ведомств и организаций Зоны 5.

В настоящее время свыше 85% населения общины составляют представители этнических меньшинств; социально-экономические условия остаются сложными: инфраструктура развита неравномерно, особенно ограничено транспортное сообщение между деревнями; в ряде районов отсутствует интернет и электричество, а мобильная связь покрывает территорию нестабильно.

По словам Хо Ван Тханя, секретаря партийной ячейки, одновременно главы деревни Шонгчань (община Чатан, город Дананг), в настоящее время в партийной ячейке насчитывается 24 члена Партии. Наблюдая за работой XIV съезда Партии, члены Партии и жители деревни Шонгчань испытывали большую радость, поскольку резолюции съезда четко обозначили ориентиры социально-экономического развития горных районов. Сегодня партийная ячейка уже реализует ряд успешных экономических моделей, таких как разведение кабанов и садковое рыбоводство. В предстоящий период партийная ячейка сосредоточится на изучении, усвоении и внедрении резолюций в практику, чтобы развивать хозяйство жителей деревни Шонгчань и тем самым вносить вклад в строительство богатого, красивого и устойчиво развивающегося Дананга.

Секретарь партийного комитета общины Чатан (город Дананг) Нгуен Хонг Лай сообщил, что после успешного проведения XIV съезда Партии все должностные лица, члены Партии и жители общины Чатан испытывают большую радость. Особенно в связи с тем, что съезд обсудил, а резолюция выдвинула ряд важных, имеющих решающее значение вопросов для развития горных районов в предстоящий срок полномочий. Партийный комитет общины Чатан разработал план по выполнению Директивы № 01-CT/TW о проведении исследований, изучении, усвоении, пропаганде и организации реализации Резолюции XIV съезда Партии; мероприятие планируется провести 2 февраля 2026 года. Цель, чтобы все должностные лица и члены Партии на территории общины глубоко усвоили дух резолюции, оперативно приступили к практическим действиям и конкретизировали Программу действий и Резолюцию XIV съезда Партии в реальной жизни.

«В предстоящий период община Чатан сосредоточится на строительстве и совершенствовании транспортной и информационно-технологической инфраструктуры для развития экономики; на планировании производственных зон и формировании ключевых модельных производств; на развитии туризма в сочетании с сохранением комплекса исторических памятников Партийного комитета Зоны 5 на территории общины. Мы разработали план действий партийного комитета с учетом реальной ситуации горной общины, чтобы стремиться к выполнению целей, поставленных конференцией партийной организации общины, вносить вклад в строительство сильного и процветающего Вьетнама и обеспечить жителям общины Чатан более достойную жизнь», поделился секретарь партийного комитета общины Чатан Нгуен Хонг Лай.

Развивать культурные и туристические ценности

Община Тханьбинь (ранее общины Тьенан, Тьенкань, Тьенлок, Тьенлап уезда Тьенфыок, бывшая провинция Куангнам) имеет площадь 101 км², численность населения составляет более 24 700 человек; в составе партийной организации общины насчитывается 38 первичных партийных организаций. На территории общины расположены два памятника национального значения - мемориальный комплекс Хюинь Тхук Кханга и древняя деревня Локйен, а также шесть памятников и достопримечательностей провинциального уровня. Это является важным условием и значительным преимуществом для Тханьбиня в освоении туристического потенциала и возможностей развития туризма, а также в создании новых туристических продуктов на основе природных ресурсов местности.

Туристы изготавливают сувениры из бамбука в ремесленной мастерской в Дананге. Фото: Ми Ха

По словам Зыонг Дык Лина, заместителя секретаря партийного комитета и председателя Народного комитета общины Тханьбинь (город Дананг), в связи с успешным проведением XIV съезда Партии община будет определять ориентиры и реализовывать комплекс мер по социально-экономическому развитию местности. В частности, община намерена усиливать свои преимущества в развитии садового и фермерского хозяйства, поддерживать жителей в выращивании лекарственных растений, соответствующих местным почвенно-климатическим условиям. Одновременно община активизирует развитие общественного туризма, опираясь на такие национальные объекты и достопримечательности, как мемориальный дом Хюинь Тхук Кханга, живописные места Ло Тхунг и Ханг Зой, древняя деревня Локйен и др. Кроме того, община продолжит развитие продукции по программе OCOP, будет стимулировать деятельность кооперативов и малых и средних предприятий на своей территории, объединяя эту работу с реализацией Резолюции Политбюро № 68-NQ/TW о развитии частного сектора экономики.

Международный фестиваль сохранения и развития ремесленных деревень 2025 года.



В квартале Анхай - ключевом туристско-сервисном районе города Дананг, где находятся всемирно известный пляж Микхе, популярные точки для чек-ина у моста Дракона, моста Шонгхан, ночного рынка Шонча и другие, заместитель постоянного секретаря партийного комитета квартала Нгуен Тхи Ань Тхао сообщила, что квартал продолжит активно реализовывать руководящие принципы, политику и резолюции XIV съезда Партии, особенно в сферах обеспечения и улучшения уровня жизни населения, поддержания порядка в туристической деятельности и эффективного управления пребыванием иностранцев на территории квартала. Анхай также сосредоточится на выполнении трех ключевых задач, определенных партийной организацией квартала, прежде всего на развитии туристической экономики и «ночной экономики», способствуя формированию имиджа Дананга как города, куда стоит приезжать и где стоит жить.