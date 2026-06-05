РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
Реальные результаты должны стать главным критерием развития стратегических технологий
К настоящему времени министерства, ведомства и учреждения, которым поручены соответствующие задачи, уже определили ответственные подразделения, провели анализ задач, подготовили предложения, определили конечные продукты, потребности в ресурсах и необходимые условия для организации работы.
Общее количество задач, представленных министерствами, ведомствами и учреждениями, достигло 48.
В частности, министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды планирует реализовать 12 задач в области новых поколений сортов сельскохозяйственных культур, пород животных и аквакультуры, ветеринарных вакцин, биопрепаратов и систем прослеживаемости сельскохозяйственной продукции.
Министерство промышленности и торговли планирует реализовать три ключевые задачи: создание цифрового двойника (Digital Twin) системы управления национальной энергосетью; разработку коммутационного оборудования напряжением от 22 кВ до 500 кВ; создание двухрукого промышленного робота с отечественной системой управления.
Министерство здравоохранения предложило 11 задач, связанных с разработкой вакцин нового поколения для человека, клеточной терапией и медицинским оборудованием, изготовленным с применением 3D-печати; из них восемь задач планируется начать реализовывать с 2026 года.
Министерство национальной обороны поручило Группе военно-промышленного и телекоммуникационного реализацию задачи по созданию национальной системы управления беспилотными летательными аппаратами (БЛПА) для контроля воздушного пространства и развития низковысотной экономики.
Министерство общественной безопасности сформировало единый механизм руководства и управления для выполнения трёх порученных задач: развития отечественной облачной вычислительной платформы; национальной платформы информационной и кибербезопасности; а также беспилотных летательных аппаратов и систем мониторинга, обнаружения и подавления БПЛА.
Министерство науки и технологий сформировало первоочередные задачи по развитию стратегических технологий в сферах искусственного интеллекта (ИИ), периферийных ИИ-камер, беспилотных летательных аппаратов, автономных роботов, технологий глубокой переработки редкоземельных металлов и инфраструктуры мобильной связи нового поколения.
Министерство образования и профессиональной подготовки предложило задачу по созданию национальной платформы умного образования с применением контролируемого ИИ и технологий виртуальной реальности.
К настоящему времени министерства и ведомства, назначенные ответственными исполнителями в соответствии с Приказом № 808/QĐ-TTg, в основном завершили этап анализа, подготовки и выдвижения задач. По многим из них уже определены конечные продукты, предприятия-участники, дорожные карты реализации и потребности в ресурсах.
Вместе с тем в процессе реализации сохраняются определённые трудности и препятствия, связанные с механизмами размещения заказов и распределения задач, финансовыми механизмами и мобилизацией ресурсов, исследовательской, испытательной, измерительной и сертификационной инфраструктурой, системой стандартов и технических регламентов, межведомственной координацией и коммерциализацией продукции стратегических технологий.
Подводя итоги заседания, заместитель премьер-министра Хо Куок Зунг отметил, что Правительство определило 20 стратегических технологических направлений и распределило конкретные задачи между десятью министерствами и ведомствами. Он подчеркнул, что теперь необходимо без промедления перейти от подготовки к практическим действиям, сосредоточив усилия на создании конкретных продуктов, технологий и предприятий, способных обеспечить осязаемые, измеримые и практически значимые результаты.
Заместитель премьер-министра потребовал в июне 2026 года завершить подготовку постановления о реализации Закона о высоких технологиях, а также изучить и предложить механизм идентификации, подтверждения и маркировки продукции стратегических технологий.
Что касается реализации Приказа № 808/QĐ-TTg, заместитель премьер-министра поручил министерству науки и технологий обобщить задачи, предложенные министерствами и ведомствами, организовать их экспертизу и предоставить методические рекомендации по реализации. Министерствам и ведомствам поручено самостоятельно обеспечить кадровые и ресурсные условия для выполнения задач, чётко определить цели, ожидаемые результаты и сроки реализации, добиваясь появления конкретных продуктов уже в 2026 году.
Министерству науки и технологий поручено в кратчайшие сроки завершить подготовку проекта по развитию исследовательских центров, испытательных комплексов и ключевых национальных лабораторий для исследований и разработки стратегических технологий. Министерствам и ведомствам необходимо провести анализ потребностей в разработке стандартов и технических регламентов для продукции стратегических технологий, относящейся к их сфере управления.
В области подготовки кадров министерство науки и технологий продолжит реализацию Программы поддержки выдающихся аспирантов на период 2026–2030 годов. Министерству образования и профессиональной подготовки поручено провести анализ и подготовить предложения по программам подготовки высококвалифицированных кадров для стратегических технологических направлений.
Заместитель премьер-министра призвал министерства и ведомства безотлагательно конкретизировать поставленные задачи, чётко распределить ответственность и организовать их выполнение, создавая стратегические технологические продукты, способствующие повышению национальной конкурентоспособности.