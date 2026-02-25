Реализация Резолюции № 57-NQ/TW через высокотехнологичные сельскохозяйственные поля

Административный центр общины Датэ использует "умные" киоски для обслуживания населения, снижая нагрузку на кадры, занимающиеся оформлением административных процедур. (Фото: ВИА)



Расположенная почти в 200 км от центра Далата, община Датэ издавна считалась сложным районом провинции Ламдонг из-за засушливого климата и бедных почв. В последние годы эта местность заявила о себе благодаря сельскохозяйственной продукции программы "Каждая община - один продукт (OCOP)" с применением высоких технологий, такой как клейкий рис "Неп Куит", дуриан, зелёный помело, шелковица… Использование передовых технологий стало одним из направлений реализации резолюций партийного комитета общины в практической деятельности.





Община Датэ была образована на основе объединения трёх общин Аннён, Далай и посёлка Датэ (бывший уезд Дахуай) с июля 2025 года. В период 2021–2025 годов партийная организация, власти и население общины реализовывали установки и курс на развитие сельского хозяйства. В особенности после принятия Резолюции № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года Политбюро (XIII созыва) о прорывном развитии науки и технологий местность сосредоточилась на развитии высокотехнологичного сельского хозяйства, формировании цепочек сбыта по принципу добавленной стоимости, добившись важных результатов.





В беседе с корреспондентом ВИА постоянный заместитель секретаря партийного комитета общины Датэ Чан Тхе Хоанг сообщил, что сразу после выхода Резолюции 57 уездные партийные органы и власти оперативно довели её содержание до всех кадров, членов партии, государственных служащих и сотрудников госучреждений на всей территории. В частности, партийный комитет общины принял резолюцию и программу действий по цифровой трансформации, строительству "умной" общины в увязке с административной реформой и повышением качества обслуживания населения и предприятий. Для практической реализации резолюций Партии 27 октября 2025 года партийный комитет общины издал Резолюцию № 04-NQ/ĐU о развитии высокотехнологичного сельского хозяйства в увязке с формированием цепочек добавленной стоимости ключевой аграрной продукции на период 2026–2030 годов.



