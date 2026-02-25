ЭКОНОМИКА
Реализация Резолюции № 57-NQ/TW через высокотехнологичные сельскохозяйственные поля
Расположенная почти в 200 км от центра Далата, община Датэ издавна считалась сложным районом провинции Ламдонг из-за засушливого климата и бедных почв. В последние годы эта местность заявила о себе благодаря сельскохозяйственной продукции программы "Каждая община - один продукт (OCOP)" с применением высоких технологий, такой как клейкий рис "Неп Куит", дуриан, зелёный помело, шелковица… Использование передовых технологий стало одним из направлений реализации резолюций партийного комитета общины в практической деятельности.
Главной целью данной резолюции является развитие "умного" сельского хозяйства в связке с производственно-сбытовыми цепочками, формирование крупных специализированных зон концентрированного производства по приоритетным культурам. К 2030 году планируется создание трёх высокотехнологичных производственных зон, в том числе одной зоны площадью 1 000 га с основными плодовыми культурами — дурианом, зелёным помело, мангостином… с применением капельного орошения, автоматизированного внесения удобрений, интеллектуального контроля вредителей.
Вторая зона площадью 1 200 га будет отведена под клейкий рис "Неп Куит" — известный в стране продукт программы OCOP, при этом 100% подготовки почвы и 70% ухода будут механизированы. Третья зона площадью 300 га под шелковицу также предусматривает механизацию большинства производственных этапов. Кроме того, местность ставит цель сформировать ещё 3–5 производственно-сбытовых цепочек, развить 5–7 продуктов OCOP уровня не ниже трёх звёзд с чёткой региональной идентификацией и единым оформлением упаковки.
По данным Народного комитета общины Датэ, в настоящее время на её территории 15 продуктов сертифицированы по стандарту OCOP "три звезды". Благодаря подтверждённому качеству продукция быстро завоевала рынки как внутри, так и за пределами провинции. В зоне специализированного выращивания клейкого риса "Неп Куит" площадью 1 000 га производственная стоимость достигает 220 миллионов донгов на гектар; площадь плодовых культур составляет 1 059 га, из них 830 га занято дурианом. К 2025 году в общине действуют 7 сельскохозяйственных кооперативов, постепенно усиливающих применение научно-технических достижений. Также сформированы 3 производственно-сбытовые цепочки по дуриану и бамбуку "тамвонг", что способствует стабильному сбыту продукции и устойчивому развитию.
Заместитель председателя Народного комитета общины Датэ Лыу Ван Фыонг отметил, что в рамках реализации резолюций партийного комитета местные власти постоянно сопровождают и поддерживают население в переходе к современному сельскому хозяйству с широким применением механизации для повышения качества и объёмов производства, формирования бренда риса и региональных специалитетов. Сертифицированная продукция OCOP открывает фермерам реальные возможности выхода на новых клиентов и рынки, способствуя росту доходов населения.
Для выполнения целей Резолюции № 04 партийный комитет определил 8 ключевых задач: долгосрочное планирование землепользования в сельском хозяйстве; перевод малоэффективных культур на высокодоходные, адаптированные к изменению климата; развитие цепочек добавленной стоимости, брендов и продукции OCOP; создание и тиражирование эффективных моделей высокотехнологичного сельского хозяйства; повышение качества трудовых ресурсов, профессиональное обучение и передача технологий.
В рамках продвижения науки, технологий и цифровой трансформации в аграрном секторе община Датэ сосредоточилась на создании цифровой базы данных по земельным ресурсам, культурам, животноводству, ирригации и предупреждению стихийных бедствий. Учитывая засушливый характер территории, планируется активное внедрение водосберегающих систем орошения, экологических датчиков, систем IoT (сети взаимосвязанных через Интернет устройств и датчиков для сбора, анализа и обмена данными). В рамках комплексной механизации сельского хозяйства к 2030 году планируется механизировать 100% площадей риса и 80% площадей плодовых культур на этапе подготовки почвы.
Развитие аграрной платформы электронной коммерции для поддержки кооперативов, производственных групп и домохозяйств предусматривает вывод 100% ключевой сельскохозяйственной продукции общины на электронные торговые площадки. Одновременно будет ускорено присвоение кодов зон выращивания в связке с географическими указаниями для основных культур — дуриана, зелёного помело, риса — с регистрацией не менее четырёх кодов на общей площади свыше 200 га.