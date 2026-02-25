Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ЭКОНОМИКА

Реализация Резолюции № 57-NQ/TW через высокотехнологичные сельскохозяйственные поля

Главной целью данной резолюции является развитие "умного" сельского хозяйства в связке с производственно-сбытовыми цепочками, формирование крупных специализированных зон. концентрированного производства по приоритетным культурам.
Административный центр общины Датэ использует "умные" киоски для обслуживания населения, снижая нагрузку на кадры, занимающиеся оформлением административных процедур. (Фото: ВИА)

Расположенная почти в 200 км от центра Далата, община Датэ издавна считалась сложным районом провинции Ламдонг из-за засушливого климата и бедных почв. В последние годы эта местность заявила о себе благодаря сельскохозяйственной продукции программы "Каждая община - один продукт (OCOP)" с применением высоких технологий, такой как клейкий рис "Неп Куит", дуриан, зелёный помело, шелковица… Использование передовых технологий стало одним из направлений реализации резолюций партийного комитета общины в практической деятельности.


Община Датэ была образована на основе объединения трёх общин Аннён, Далай и посёлка Датэ (бывший уезд Дахуай) с июля 2025 года. В период 2021–2025 годов партийная организация, власти и население общины реализовывали установки и курс на развитие сельского хозяйства. В особенности после принятия Резолюции № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года Политбюро (XIII созыва) о прорывном развитии науки и технологий местность сосредоточилась на развитии высокотехнологичного сельского хозяйства, формировании цепочек сбыта по принципу добавленной стоимости, добившись важных результатов.

В беседе с корреспондентом ВИА постоянный заместитель секретаря партийного комитета общины Датэ Чан Тхе Хоанг сообщил, что сразу после выхода Резолюции 57 уездные партийные органы и власти оперативно довели её содержание до всех кадров, членов партии, государственных служащих и сотрудников госучреждений на всей территории. В частности, партийный комитет общины принял резолюцию и программу действий по цифровой трансформации, строительству "умной" общины в увязке с административной реформой и повышением качества обслуживания населения и предприятий. Для практической реализации резолюций Партии 27 октября 2025 года партийный комитет общины издал Резолюцию № 04-NQ/ĐU о развитии высокотехнологичного сельского хозяйства в увязке с формированием цепочек добавленной стоимости ключевой аграрной продукции на период 2026–2030 годов.

Главной целью данной резолюции является развитие "умного" сельского хозяйства в связке с производственно-сбытовыми цепочками, формирование крупных специализированных зон концентрированного производства по приоритетным культурам. К 2030 году планируется создание трёх высокотехнологичных производственных зон, в том числе одной зоны площадью 1 000 га с основными плодовыми культурами — дурианом, зелёным помело, мангостином… с применением капельного орошения, автоматизированного внесения удобрений, интеллектуального контроля вредителей.

Вторая зона площадью 1 200 га будет отведена под клейкий рис "Неп Куит" — известный в стране продукт программы OCOP, при этом 100% подготовки почвы и 70% ухода будут механизированы. Третья зона площадью 300 га под шелковицу также предусматривает механизацию большинства производственных этапов. Кроме того, местность ставит цель сформировать ещё 3–5 производственно-сбытовых цепочек, развить 5–7 продуктов OCOP уровня не ниже трёх звёзд с чёткой региональной идентификацией и единым оформлением упаковки.


По данным Народного комитета общины Датэ, в настоящее время на её территории 15 продуктов сертифицированы по стандарту OCOP "три звезды". Благодаря подтверждённому качеству продукция быстро завоевала рынки как внутри, так и за пределами провинции. В зоне специализированного выращивания клейкого риса "Неп Куит" площадью 1 000 га производственная стоимость достигает 220 миллионов донгов на гектар; площадь плодовых культур составляет 1 059 га, из них 830 га занято дурианом. К 2025 году в общине действуют 7 сельскохозяйственных кооперативов, постепенно усиливающих применение научно-технических достижений. Также сформированы 3 производственно-сбытовые цепочки по дуриану и бамбуку "тамвонг", что способствует стабильному сбыту продукции и устойчивому развитию.

Поле клейкого риса "Неп Куит" — региональной специалитет общины Датэ — с механизацией большинства производственных этапов. (Фото: ВИА)


Заместитель председателя Народного комитета общины Датэ Лыу Ван Фыонг отметил, что в рамках реализации резолюций партийного комитета местные власти постоянно сопровождают и поддерживают население в переходе к современному сельскому хозяйству с широким применением механизации для повышения качества и объёмов производства, формирования бренда риса и региональных специалитетов. Сертифицированная продукция OCOP открывает фермерам реальные возможности выхода на новых клиентов и рынки, способствуя росту доходов населения.


Для выполнения целей Резолюции № 04 партийный комитет определил 8 ключевых задач: долгосрочное планирование землепользования в сельском хозяйстве; перевод малоэффективных культур на высокодоходные, адаптированные к изменению климата; развитие цепочек добавленной стоимости, брендов и продукции OCOP; создание и тиражирование эффективных моделей высокотехнологичного сельского хозяйства; повышение качества трудовых ресурсов, профессиональное обучение и передача технологий.

В рамках продвижения науки, технологий и цифровой трансформации в аграрном секторе община Датэ сосредоточилась на создании цифровой базы данных по земельным ресурсам, культурам, животноводству, ирригации и предупреждению стихийных бедствий. Учитывая засушливый характер территории, планируется активное внедрение водосберегающих систем орошения, экологических датчиков, систем IoT (сети взаимосвязанных через Интернет устройств и датчиков для сбора, анализа и обмена данными). В рамках комплексной механизации сельского хозяйства к 2030 году планируется механизировать 100% площадей риса и 80% площадей плодовых культур на этапе подготовки почвы.


Развитие аграрной платформы электронной коммерции для поддержки кооперативов, производственных групп и домохозяйств предусматривает вывод 100% ключевой сельскохозяйственной продукции общины на электронные торговые площадки. Одновременно будет ускорено присвоение кодов зон выращивания в связке с географическими указаниями для основных культур — дуриана, зелёного помело, риса — с регистрацией не менее четырёх кодов на общей площади свыше 200 га.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top